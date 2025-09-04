Что делать, если приходят штрафы на проданную машину: пошаговая инструкция

В ситуацию, когда приходят штрафы на проданную машину, может попасть почти любой автовладелец. Чаще всего такие истории случаются, когда сделка по купле-продаже заключается между физическими лицами. Рассказываем, почему так происходит и как поступить, если получили штраф на проданный автомобиль.

Почему появляются штрафы на машину после продажи

Штрафные постановления за нарушения ПДД на уже проданное авто оформляются исключительно по материалам с полицейских камер автоматической фиксации. Компьютерной системе всё равно, кто сидит за рулём автомобиля-нарушителя. Она ориентируется исключительно на её номерной знак. И если он в базе данных ГИБДД продолжает числиться за бывшим хозяином машины, то штрафы на авто после продажи будут адресованы ему.

Таким образом, причина начисления штрафов на проданный автомобиль, скорее всего, в том, что новый собственник автомобиля по каким-то причинам не переоформил его на своё имя в ГИБДД. Либо, что случается крайне редко, произошёл какой-то сбой в компьютерной системе регистрации ТС и машина «не переоформилась» на нового собственника.

Что делать, если приходят штрафы на проданный авто

Прежде всего требуется решить две задачи:

Оспорить штраф, если продали машину.

Предотвратить повторение этой ситуации в будущем.

Обе эти проблемы можно разрешать по следующему алгоритму действий:

1. Точно выясняем положение дел

Выясняем, на чьё имя зарегистрирована проданная машина: на нового собственника или все ещё на продавца. Покупатель по закону обязан в 10-дневный срок с момента заключения договора купли-продажи зарегистрировать её в ГИБДД на своё имя. По прошествии этой декады продавец ТС может зайти в свой аккаунт на сайте госуслуг и проверить там: продолжает ли машина числиться за ним.

Для верности также можно воспользоваться сервисом «Проверка автомобиля» на официальном сайте ГИБДД.РФ. Там, введя VIN-номер машины, можно узнать все даты перерегистрации машины в ГИБДД. Если последняя дата перерегистрации та, когда вы сами ставили её на учёт на своё имя, — значит, новый хозяин вашего бывшего авто предпочитает не афишировать своё приобретение перед сотрудниками ГИБДД.

Возможен, кстати, вариант, что он «нахватает штрафов» на имя предыдущего собственника машины и за десять дней, отведённых ему законом для постановки ТС на учёт. В любом случае бывшему владельцу авто следует перейти к следующему этапу решения проблемы штрафов ГИБДД на проданную машину — обжаловать чужие штрафы, пришедшие на его имя.

2. Обжалуем штрафы на проданное авто

Чтобы отменить уже начисленный штраф на проданный автомобиль, следует его обжаловать в ГИБДД. Это можно сделать, не выходя из дома — через портал госуслуг. В личном кабинете заходим в раздел «Платежи» и выбираем штраф, который хотим обжаловать. Если обжалование возможно, там появится кнопка, нажав которую следует действовать по открывшейся инструкции.

В качестве основания для обжалования придётся загрузить в систему скан или фотографию договора купли-продажи. Он — доказательство того, что в момент нарушения ПДД за рулём были не вы. Рассмотрение жалобы на штраф занимает до десяти дней.

Если договор купли-продажи нечитаем или в плохом состоянии, дистанционно обжаловать штраф на автомобиль после продажи не получится. С плохо читаемым ДКП придётся лично отправиться в местный отдел ГИБДД и, предъявив там паспорт, лично написать заявление на обжалование штрафа.

3. Предотвращаем появление новых штрафов за проданную машину

Чтобы перестали приходить штрафы на проданную машину, можно также воспользоваться сервисом в соответствующем разделе личного кабинета госуслуг. Процедура называется «прекращение регистрации ТС». После неё данные о машине не исчезают из полицейской базы данных. Она просто перестаёт числиться за старым владельцем.

Это полезно не только с точки зрения «чужих штрафов». С момента «прекращения регистрации» перестаёт также начисляться и транспортный налог. Для «прекращения регистрации» проданной машины её бывший владелец в личном кабинете заполняет специальную форму и загружает в систему фото или скан договора купли-продажи.

Если ДКП нечитаем, придётся, как и в случае с обжалованием штрафа за проданный авто, отправиться лично в ближайший регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД. Там, предъявив ДКП и паспорт, экс-владелец машины пишет соответствующее заявление, на основании которого у его «бывшей» приостанавливают регистрацию.

С этого момента все штрафы с камер ГИБДД, заработанные новым владельцем ТС, становятся как бы ничейными. И как только машина придёт на регистрацию в ГИБДД, их там оптом предъявят новому собственнику. Как и дополнительный штраф — если он не поставил её на учёт за упомянутые выше десять дней.

Нюансы

Как обезопаситься от штрафов на проданное авто?

Гарантированно обезопасить себя от штрафов на проданную машину можно только через процедуру «прекращения регистрации» машины в ГИБДД.

Как проверить регистрацию машины на покупателя?

Регистрацию машины на имя покупателя машины официально проверить не получится. Можно только лишь узнать о факте недавней перерегистрации ТС (по её дате), введя VIN-номер автомобиля в соответствующем разделе на сайте ГИБДД.РФ.

Как снять проданный автомобиль с учёта?

Предварительно снимать с учёта в ГИБДД автомобиль перед его продажей не имеет смысла. Достаточно правильно составить с покупателем машины договор купли-продажи. Последующее оформление ТС в ГИБДД — зона ответственности исключительно нового владельца. Если же он не сменит учет, то в этом случае следует прекратить регистрацию ТС через госуслуги или отделение ГИБДД.

Что делать, если договор купли-продажи был утерян?

В таком случае следует связаться с новым владельцем ТС и вместе с ним и с его экземпляром ДКП отправиться в ГИБДД и перерегистрировать автомобиль на него. Либо прекратить регистрацию машины в расчёте, что новый собственник по прибытию в ГИБДД для постановки ТС на учёт получит все накопленные им штрафные постановления.

Можно ли просто не оплачивать штрафы?

Просто не оплачивать чужие штрафы — не выход. Если никак не проинформировать ГИБДД о фактической смене собственника машины, каждое неоплаченное постановление через два месяца автоматически будет передаваться в службу судебных приставов. Последние взыскивают подобные задолженности всеми доступными ей способами. Такими как списание денег с банковских счетов должника, отчуждение и продажа его имущества, запрет выезда за рубеж, приостановка действия «прав» и тому подобными методами.

Могут ли отказать в обжаловании штрафов?

Неудача в обжаловании штрафа на проданную машину возможна. Так бывает в случае, когда прежний владелец не может доказать факта продажи авто. Например, утерян ДКП или в договоре некорректно указана дата совершения сделки, а с новым владельцем машины нет связи, либо он просто не хочет нести ответственность за свои нарушения ПДД, совершённые на приобретённом авто. Маловероятен, но не исключён вариант отказа в дистанционном обжаловании пришедшего штрафа на проданную машину из-за возможного временного сбоя в государственных электронных системах. Для исправления ситуации придётся повторить процедуру после устранения неполадок, либо лично посетить ГИБДД.