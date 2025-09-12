Новые поправки в закон об утильсборе: отменят ли льготы и что будет с ценами на авто

Минпромторг может урезать льготный утильсбор для физлиц на ввоз машин из-за рубежа, а отечественный автопром обратился к правительству с просьбой изменить систему его расчёта для импортёров. «Рамблер/авто» рассказывает, как это повлияет на авторынок и что будет с ценами на машины.

«Объединение автопроизводителей России» (ОАР) направило правительству и членам Федерального Собрания письмо с предложением по ужесточению методики начисления утильсбора на ввозимые в страну машины. Обращение на имя министра Антона Алиханова подписали глава «КамАЗа» (председатель совета ОАР) Сергей Когогин, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и Николай Соболев, генеральный директор группы Sollers.

ОАР обратил внимание властей и законодателей на тот факт, что утилизационный сбор при ввозе новых автомобилей рассчитывается исходя из рабочего объёма двигателя машины. То есть для маломощного атмосферного мотора бюджетного автомобиля и высокопроизводительного турбированного двигателя дорогой премиальной машины он рассчитывается по идентичной формуле.

Авторы обращения делают вывод, что существующая система расчёта утильсбора не обеспечивает «социальную дифференциацию» и потому требует изменения. По их предложению начислять сбор следует, ориентируясь на мощность силовой установки, а не её рабочий объём. По такой логике сейчас, например, рассчитывается транспортный налог. Чем мощнее машина — тем выше налог. С утильсбором предлагают сделать то же самое.

Сейчас на новые легковые машины, произведённые в РФ либо ввезённые на нашу территорию, действуют следующие ставки утильсбора:

До 1 000 см³ — 180 200 рублей.

1 000–2 000 см³ — 667 400 рублей.

2 000–3 000 см³ — 1 875 400 рублей.

3 000–3 500 см³ — 2 153 400 рублей.

Свыше 3 500 см³ — 2 742 200 рублей.

Электромобили и гибриды — 674 000 рублей.

Государственный бюджет возвращает российским автопроизводителям перечисленный ими ранее в казну утильсбор — в зависимости от степени локализации выпускаемых ими машин. Компаниям-импортёрам подобные преференции не предоставляются.

Инициатива ОАР о новом расчёте утильсбора с привязкой к мощности мотора в первую очередь может сыграть на руку АвтоВАЗу. Поскольку в моторной гамме предприятия на данный момент нет двигателя мощнее 122 л.с. Практически все локализованные китайские бренды, а также отечественный «Москвич» оснащаются более мощными турбированными двигателями. С изменением методики расчёта им придётся платить повышенный утильсбор, закладывая его в розничные цены на автомобили.

Льготный утильсбор могут отменить

Вместе с тем, ещё в середине лета глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял о планах министерства урезать льготный утилизационный сбор для физических лиц, приобретающих машину за рубежом для личного пользования.

На текущий момент он составляет 3 400 рублей для новых авто с двигателем объёмом менее трёх литров и 5 200 рублей за такие же машины старше трёх лет. Главное условие — не продавать приобретённый за границей транспорт в течение года после ввоза. В противном случае автовладельцу придётся доплатить в казну сумму по ставке коммерческого утильсбора для юридических лиц.

В Минпромторге хотят отменить льготный утильсбор для машин мощностью свыше 160 л.с. Более мощная машина, даже если автовладелец ввозит её для собственных нужд, окажется под действием коммерческого утильсбора, который составляет 667 400 рублей.

«Очевидно, что в случае принятия новой инициативы ОАР, а также отмены льготного утильсбора для физических лиц цены на автомобили серьёзно поднимутся. Однако никакого эффекта для местных производителей это не даст», — отмечает Артём Самородов, независимый эксперт авторынка и автор телеграм-канала Pro_TradeIn.

По словам нашего собеседника, частники, которые ввозят автомобили для личного пользования, будут продолжать их покупать по более высокой цене. Поскольку, как правило, по параллельному импорту привозят довольно дорогие автомобили брендов, которые здесь не производятся и, зачастую, даже не продаются официально.

Эксперт отмечает, что в новых инициативах прослеживается явное желание по поддержке отечественных производителей, в частности АвтоВАЗа, «Москвича» и других. Однако ввозимые сейчас автомобили, как правило, не конкурируют с продукцией российских заводов.

«Реальной пользы от этих изменений не будет. Заводы не продадут больше автомобилей, а министерство не выполнит план по бюджету. Но инфляцию они точно развернут в обратную сторону и вызовут много негатива как в адрес предприятий, так и в адрес правительства», — объясняет Самородов.

Впрочем, на данный момент конкретных дат отмены льготного утильсбора власти официально не озвучивали. Но при этом с момента оглашения министром Алихановым новых инициатив прошло уже более двух месяцев. Этого вполне достаточно чиновникам министерства для разработки соответствующих поправок в законодательство.

Вместе с тем в инициативе ОАР об изменении методики расчёта утильсбора также нет никаких конкретных сроков. Однако ровно год назад, 1 октября 2024-го, правительство резко (в среднем на 70–80%) повысило ставки утилизационного сбора. Что, к слову, быстро отразилось на розничных ценах на автомобили. Хотя сейчас, даже в случае оперативной реализации новых инициатив, эксперты не ожидают столь быстрого роста цен, как годом ранее.

«Сейчас складской запас автомобилей у продавцов я оцениваю примерно в 350–400 тысяч штук. При этом в ходе июльского и августовского роста авторынка по данным "Автостата" лишь 37% проданных машин были 2025 года выпуска. Всё остальное — прошлогодние запасы. Так что автомобили, ввезённые с прежним курсом рубля и нынешним "утилём", ещё какое-то время будут продаваться по текущим ценам», — подытоживает Самородов.

Впрочем, столь оптимистичной позиции придерживаются не все опрошенные нами эксперты. По словам сооснователя «Лиги клиентского сервиса» и автоэксперта Олега Мосеева, предполагаемое повышение утильсбора — лишь одна из причин возможного повышения цен на машины этой осенью.

«Ожидающееся дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ вероятно стимулирует частичный переток денег с банковских депозитов граждан на розничный авторынок. Поскольку банки снизят процент по вкладам параллельно ставке. Фактор некоторого оживления спроса, а также наблюдающийся рост курса доллара к рублю, подтолкнет дистрибьюторов к повышению цен на машины», — объясняет Мосеев.

По его мнению, клиенты, как это обычно происходит, уловив тенденцию к росту цен, перестанут ждать дальнейшего их снижения и двинутся в автосалоны за пока ещё относительно дешёвыми машинами.

«Оживившийся таким образом спрос позволит автокомпаниям и дилерам дополнительно переписать ценники в сторону увеличения до того момента, когда авторынок не обретёт новое равновесие», — подытоживает автоэксперт.

Таким образом, сразу несколько факторов могут толкнуть вверх цены на российском авторынке. В этом направлении действует и намерение правительства создать ещё более тепличные условия отечественному автопрому, и монетарная политика Центробанка.