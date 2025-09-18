Что будет с ценами на бензин в 2025 году: эксперты всё рассказали

Розничные цены на бензин с начала года выросли более чем на 7%. В отдельных регионах страны наблюдался дефицит топлива, из-за которого автомобилисты выстраивались в очереди на АЗС. А на бирже стоимость бензина раз за разом обновляет исторический максимум. Почему растут цены на топливо и на сколько ещё может подорожать бензин — в материале «Рамблер/авто».

© Алексей Филиппов/РИА Новости

В августе на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, которая оперирует индексом, отражающим средневзвешенную стоимость топлива на крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) страны, на протяжении нескольких дней стоимость тонны бензина АИ-95 и АИ-92 обновляла рекорды, державшиеся с осени 2023 года.

Причём за последний месяц лета ценовые рекорды обновлялись пять раз. К 16 сентября котировки тонны АИ-92 выросли до 73 144 рублей, а вот АИ-95 чуть подешевел — если 3 сентября тонна стоила 82 382 рублей, то к 16 сентября цена упала до 79 410 рублей.

По оценке Росстата, который еженедельно анализирует потребительские цены на бензин и дизельное топливо на почти 2 000 АЗС в 279 городах страны, к началу сентября средняя стоимость литра составляла 59,35 рублей за АИ-92 и 64,78 рубля за АИ-95.

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Ещё в июне руководитель ФАС Максим Шаскольский, выступая 26 июня на заседании Правительства России, отмечал, что «динамика изменения розничной цены на бензин и дизель с начала 2025 года не превышает уровень инфляции». Однако уже в сентябре стало известно, что за девять месяцев 2025 года стоимость бензина на АЗС выросла на 7,21% при общей инфляции 4,03%.

Причиной сложной ситуации на топливном рынке стала совокупность сразу нескольких факторов. Во-первых, из-за повышения спроса на бензин и дизтопливо в пору отпусков и сельскохозяйственных работ. Во-вторых, из-за уменьшения объёмов производства нефтепродуктов на фоне плановых остановок заводов. И, в-третьих, из-за повреждений производственных мощностей НПЗ во время налётов беспилотников.

Заместитель председателя правительства Александр Новак в ходе заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с участием представителей Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минтранса, нефтяных компаний, а также депутатов ГД, отмечал, что «внутренний рынок полностью обеспечен топливом». Но на всякий случай предложение Минэнерго о продлении запрета на экспорт бензина до конца октября было поддержано. А 25 августа на аналогичном заседании решили, что действующий запрет на экспорт бензина для всех участников рынка будет продлён и далее, но конкретных сроков не установили.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Аналогичное решение использовалось и в 2023 году. Но если тогда эмбарго на экспорт позволило резко снизить цены на топливо, то за прошедшее время участники рынка адаптировались к ситуации и прежние меры уже на дают такого эффекта.

По данным «Коммерсанта», из-за плановых ремонтов и инцидентов на НПЗ производство бензина за этот год снизилось почти на 10%. Так, в январе в сутки в среднем производили 123,6 тысяч тонн, а в первые 19 дней августа объёмы упали до 102,2 тысяч тонн. Кроме того, не было сформировано достаточно резервов на фоне внеплановых остановок заводов из-за налётов БПЛА.

Из чего сегодня складывается цена на бензин

«Основной компонент цены топлива напрямую регулируется государством — это налоги. Сегодня в розничной цене каждого литра топлива доля налогов достигает 70%. Они включают налог на добычу полезных ископаемых (или налог на дополнительный доход от добычи УГВ), налог на добавленную стоимость, акциз», — объясняет Юрий Станкевич, заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания РФ.

По словам нашего собеседника, ещё одна составляющая цены — демпфер. Если экспортная альтернатива выше индикативной цены, записанной в Налоговом кодексе, государство выплачивает НПЗ компенсацию. Если индикативная цена превышает экспортную альтернативу, как это было в пандемию, то выплаты, наоборот, делают НПЗ. Такой механизм создан по инициативе Правительства для регулирования внутренних цен.

«Таким образом, не менее 40 рублей с каждого литра бензина или дизеля государство забирает напрямую в бюджет. Оставшиеся 30% в цене — расходы на добычу нефти, её переработку на НПЗ, транспортировку топлива до АЗС и его розничную реализацию». Юрий Станкевич Заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

При этом заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев отмечает, что подобный подход формирования цены применяется практически во всем мире, а не только в нашей стране.

«Собственно, это общемировая практика и в дружественных государствах, и в недружественных государствах. Основная масса всех государств зарабатывает не на бензине, а на налогах. Так что все вопросы по цене бензина нужно адресовать в Минфин, а не производителям этого товара», — поясняет Дмитрий Гусев.

Снимут ли эмбарго на экспорт и что будет с ценами

Вместе с тем эксперты уверены, что серьёзный дефицит топлива стране не грозит. Несмотря на то, что эмбарго на экспорт — это крайняя мера, он считает, что производственные мощности в стране всё-таки достаточные для удовлетворения внутреннего спроса.

«Единственное, что может каким-либо образом повлиять на объёмы — внеплановое ограничение технических возможностей по производству. Ограничения на экспорт бензина можно продлевать бесконечно, но, как правило, на зимний период они снимаются, потому что потребление бензина снижается и избыток должен куда-то деваться, чтобы мы не уходили в какую-то отрицательную зону», — отмечает Гусев.

По его словам не стоит забывать и то, что основная составляющая стоимости бензина — это налоги. А если бензин будет стоить дёшево, то нефтяным компаниям придётся ещё и доплачивать государству налоги за то, что они продают бензин.

«Соответственно, однозначно, в зимний период, ноябрь-декабрь и январь-февраль, запрета на экспорт не будет. Есть вероятность, что 1 марта он вернётся». Дмитрий Гусев Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр»

Впрочем, такой оптимистичной позиции придерживаются не все, поскольку считают, что на рынок топлива действует множество внешних факторов. Так, по словам председателя комитета по энергетике Государственной думы Юрия Станкевича, эмбарго на экспорт может продлеваться и далее.

«Сохраняющаяся террористическая активность, регулярные атаки беспилотников на НПЗ, вероятно, побудят Правительство России к продлению запрета на экспорт бензина и в октябре. Запрет будет действовать ровно до тех пор, пока на рынке не сформируется устойчивый профицит», — говорит Станкевич.

Депутат также отмечает, что высокая волатильность цен на бирже влияет, прежде всего, на розничные цены автозаправочных станций, которые не контролируются вертикально-интегрированными нефтяными компаниями.

«В России почти 30 тысяч АЗС, из них «независимые» — две трети. В отличие от ВИНК (Вертикально-интегрированных нефтяных компаний — прим ред.) вроде Роснефти, Газпромнефти, Лукойла и других, остальные участники рынка не имеют возможности покрывать убытки ретейла за счёт доходов от других сегментов. Отсюда видим, что разница в цене литра бензина на АЗС на Дальнем Востоке сегодня достигает 20 рублей, в Приволжском федеральном округе — 10 рублей» — объясняет Станкевич. Юрий Станкевич Заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

При этом он не склонен говорить о влиянии спекулятивного фактора, так как со стороны ФАС и правоохранительных органов сохраняется повышенное внимание к ситуации на рынке, которое «ограничивает аппетиты даже тех "предпринимателей", кто готов ловить рыбу в мутной воде».

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев объясняет, что розничная цена на бензин формируется по так называемой «двухконтурной системе».

«У нас розничная цена таргетируется по инфляции с 2018 года, с подписания нефтяными компаниями так называемого протокола Козака. Соответственно, розница у нас растёт по инфляции, оптовые цены у нас формируются в зависимости от экспортных цен, в зависимости от спроса и предложения. Говорить о том, насколько они спекулятивны сложно, потому что в любом случае есть и некие фундаментальные причины: это и спрос, и предложение. Безусловно, есть спекуляции. Ведь, если вы создали биржу, то значит на ней будут присутствовать и спекулянты, которые на этом зарабатывают», — рассказывает Гусев. Дмитрий Гусев Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр»

Как отмечает эксперт, сейчас у нас спекуляции не запрещены, как это было во времена СССР, а значит, на этом можно зарабатывать.

«Рост цен может и не остановиться — просто если мы сейчас будем что-то прогнозировать выше инфляции, то получим предупреждение от ФАС. Так как я являюсь лицом, которое может координировать действия участников рынка, то мы точно получим предупреждение антимонопольной службы — и вы, как издание, и я, как физлицо. Безусловно, скажем так, показатели могут меняться в разные стороны в зависимости от решения регуляторов и поведения участников на рынке», — говорит Гусев.

При этом он отмечает, что есть запрограммированная средняя стоимость в рознице не выше уровня инфляции. А оптовые цены всегда стандартно растут к лету и спускаются к зиме.

«И эту кривую на графиках они будут повторять, потому что, как правило, повторяют её последние несколько лет», — подытоживает наш собеседник.

При этом, по словам Юрия Станкевича, окончательные цифры по итогам года будут зависеть от целого ряда факторов, обусловленных и внешними причинами. Он считает, что с учётом топливной составляющей в общем инфляционном котле, правительство будет стремиться «охлаждать» цены на бензин и дизель любыми средствами, в том числе административными методами.