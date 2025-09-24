Правый руль снова хотят запретить: чего ждать владельцам таких авто

Сенатор Совета Федерации предложил избавиться от праворульных автомобилей в России. Это не первая подобная инициатива, но все прежние попытки введения ограничений в отношении машин с правым рулём не имели успеха. «Рамблер/авто» выяснил, какие меры могут применить на этот раз и что ждёт владельцев праворульных автомобилей.

© byswat/Shutterstock

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в Минпромторг письмо с предложением разработать набор «регуляторных или ограничительных» мер для поэтапного отказа от праворульных автомобилей.

«Считаем целесообразным принять меры по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства», — цитирует обращение сенатора РБК.

Основной упор в обращении делается на повышенную опасность «правого руля» на российских дорогах, где движение — левостороннее. В качестве обоснования своей позиции он приводит данные ГИБДД, в которых говорится о повышенной аварийности праворульных легковушек.

Аналитический обзор «Дорожно-транспортная аварийность в РФ в 2024 году», подготовленный НИЦ Безопасности дорожного движения МВД России, свидетельствует в пользу позиции сенатора.

В частности, там сказано, что «с участием ТС с правым расположением рулевого управления совершено 16 077 (+0,9% к аналогичному периоду 2023 года) происшествий, что составляет более десятой части (12,2%) от всех ДТП. Это в два раза выше доли таких ТС в общей структуре автопарка (5,6%, 3 525 716)».

© Илья Наймушин/РИА Новости

В документе также говорится, что большая часть аварий с «праворульками» приходится на дальневосточные регионы. Что объяснимо: эта часть нашей страны расположена географически близко к Японии, откуда в Россию и завозится большинство авто с правым расположением руля.

Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, за январь-август 2025 года из Японии в Россию ввезли 131 500 автомобилей с пробегом. Такой объём позволяет Японии оставаться главным поставщиком автомобилей с пробегом в Россию. На неё сейчас приходится до 48% импорта «секонд-хенда».

В свою очередь, аналитики из НИЦ БДД отмечают, что праворульные машины занимают 52,8% дальневосточного автопарка. При этом на их долю приходится непропорционально большее количество ДТП — 71,2%.

Как пытались запретить «правый руль»

Заметим, что российские власти уже более 30 лет «точат зуб» на праворульные машины, исторически ставшие доминантой автомобильного ландшафта дальневосточных регионов.

Еще в 1993 года правительство РФ приняло постановление «О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения».

Согласно ему с 1 июля 1993 года должна была прекратиться регистрация праворульных машин в ГАИ. А с 1 января 1995 года эксплуатация таких авто на территории РФ должна была быть полностью запрещена. Обозначенная перспектива возмутила жителей Дальнего Востока, успевших к тому времени плотно пересесть на японский секонд-хенд. Протесты вынудили власти «включить задний ход» и отменить постановление.

© Nokwan007/Shutterstock

Следующую попытку правительство предприняло в 2005 году. Правда, до принятия документов тогда дело не дошло. После заседания правительства 19 мая, где обсуждались возможные ограничительные меры в отношении праворульных автомобилей, в разных регионах России автовладельцы организовали автопробеги протеста против планов властей. Тогда, оценив реакцию общественности, власти отказались от дальнейшего обсуждения какого-либо запрета.

Спустя четыре года, в сентябре 2009-го, правительство одобрило новую редакцию техрегламента «О безопасности колёсных транспортных средств». В ней, помимо прочего, был прописан и запрет на импорт в РФ автомобилей с правым расположением руля. Это обстоятельство вновь вызвало громкое и массовое недовольство среди автовладельцев. В результате скандальный пункт был изъят из документа.

Еще через три года, летом 2011-го, в проекте техрегламента Таможенного союза ЕАЭС (включающего Россию, Казахстан, Беларусь, Армению и Киргизию) оказался пункт, запрещающий эксплуатацию любых праворульных машин на территории объединения. Однако Минэкономразвития РФ, вероятно предвидя реакцию общественности, настояло на его исключении.

© Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Летом 2020 года заработал ГОСТ техрегламента Таможенного союза. Согласно ему запрещается ввоз на территорию стран ЕАЭС спецтехники, автобусов и грузового транспорта с правым рулём. Тогда легковые праворульные машины запрета избежали.

Что теперь ждёт «правый руль»

Летом этого года МВД предложило новую «Стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В этом документе прямого предложения на запрет «правого руля» не содержится, однако предлагается заняться «пересмотром подходов» к допуску такого типа ТС к дорожному движению.

Тогда МВД оперативно отреагировало на шумиху вокруг нового документа. «Изменение нормативных правовых актов в части запрета на выпуск в обращение и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением рулевого управления МВД России не планируется», — прокомментировала этот пункт стратегии в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На этот раз сенатор Кутепов предлагает Минпромторгу и правительству идти другим путём и разработать «комплекс мер» по стимулированию обновления парка.

«Важно, чтобы регуляторные или ограничительные меры носили плановый поэтапный характер и сочетались со стимулирующими мерами, такими как, например, государственные программы субсидирования для граждан, принявших решение о покупке нового автомобиля», — говорится в письме сенатора.

© Александр Жолобов/Росконгресс

По словам директора аналитического агентства Автостат, любого рода «запрет на праворульные автомобили может привести к настоящему коллапсу и росту социальной напряжённости в дальневосточных регионах», однако и стимулирующие меры могут не сработать.

Эксперт отмечает, что сейчас подержанным японским автомобилям в Дальневосточном регионе сложно противопоставить какую-либо альтернативу, особенно в ценовой категории до 1,5 миллионов рублей. Аналогичного мнения придерживаются и представители министерства внутренних дел.

«В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о предложениях ввести дополнительные обременения (утилизационный сбор, ограничение ввоза, поэтапная замена и другие) на транспортные средства с правым расположением рулевого управления информирую, что МВД России такие инициативы не выдвигало и не поддерживает», — вновь написала своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом важно отметить, что в письме сенатора не уточняется, какие конкретно меры поддержки и субсидий могут быть предоставлены государством. Однако не исключено, что они будут направлены в первую очередь в отдельные регионы страны. Ведь по данным МВД за 2024 год, в России насчитывается около 3,5 миллионов праворульных автомобилей.

Более свежие данные аналитического агентства «Автостат» по состоянию на июль этого года говорят уже о 3,87 миллионах легковых автомобилей с правым рулём, больше половины из которых (1,99 миллионов) эксплуатируется на Дальнем Востоке, а еще 1,43 миллиона — в Сибири.

Учитывая, что население ДФО составляет 7,853 миллиона человек, выходит, что более четверти местных жителей — это владельцы праворульных ТС. Так что разработчикам любого рода стимулирующих инициатив, а тем более ограничительных мер, следует иметь это в виду.