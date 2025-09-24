Правый руль снова хотят запретить: чего ждать владельцам таких авто
Сенатор Совета Федерации предложил избавиться от праворульных автомобилей в России. Это не первая подобная инициатива, но все прежние попытки введения ограничений в отношении машин с правым рулём не имели успеха. «Рамблер/авто» выяснил, какие меры могут применить на этот раз и что ждёт владельцев праворульных автомобилей.
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в Минпромторг письмо с предложением разработать набор «регуляторных или ограничительных» мер для поэтапного отказа от праворульных автомобилей.
«Считаем целесообразным принять меры по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства», — цитирует обращение сенатора РБК.
Основной упор в обращении делается на повышенную опасность «правого руля» на российских дорогах, где движение — левостороннее. В качестве обоснования своей позиции он приводит данные ГИБДД, в которых говорится о повышенной аварийности праворульных легковушек.
Аналитический обзор «Дорожно-транспортная аварийность в РФ в 2024 году», подготовленный НИЦ Безопасности дорожного движения МВД России, свидетельствует в пользу позиции сенатора.
В частности, там сказано, что «с участием ТС с правым расположением рулевого управления совершено 16 077 (+0,9% к аналогичному периоду 2023 года) происшествий, что составляет более десятой части (12,2%) от всех ДТП. Это в два раза выше доли таких ТС в общей структуре автопарка (5,6%, 3 525 716)».
В документе также говорится, что большая часть аварий с «праворульками» приходится на дальневосточные регионы. Что объяснимо: эта часть нашей страны расположена географически близко к Японии, откуда в Россию и завозится большинство авто с правым расположением руля.
Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, за январь-август 2025 года из Японии в Россию ввезли 131 500 автомобилей с пробегом. Такой объём позволяет Японии оставаться главным поставщиком автомобилей с пробегом в Россию. На неё сейчас приходится до 48% импорта «секонд-хенда».
В свою очередь, аналитики из НИЦ БДД отмечают, что праворульные машины занимают 52,8% дальневосточного автопарка. При этом на их долю приходится непропорционально большее количество ДТП — 71,2%.
Как пытались запретить «правый руль»
Заметим, что российские власти уже более 30 лет «точат зуб» на праворульные машины, исторически ставшие доминантой автомобильного ландшафта дальневосточных регионов.
Еще в 1993 года правительство РФ приняло постановление «О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения».
Согласно ему с 1 июля 1993 года должна была прекратиться регистрация праворульных машин в ГАИ. А с 1 января 1995 года эксплуатация таких авто на территории РФ должна была быть полностью запрещена. Обозначенная перспектива возмутила жителей Дальнего Востока, успевших к тому времени плотно пересесть на японский секонд-хенд. Протесты вынудили власти «включить задний ход» и отменить постановление.
Следующую попытку правительство предприняло в 2005 году. Правда, до принятия документов тогда дело не дошло. После заседания правительства 19 мая, где обсуждались возможные ограничительные меры в отношении праворульных автомобилей, в разных регионах России автовладельцы организовали автопробеги протеста против планов властей. Тогда, оценив реакцию общественности, власти отказались от дальнейшего обсуждения какого-либо запрета.
Спустя четыре года, в сентябре 2009-го, правительство одобрило новую редакцию техрегламента «О безопасности колёсных транспортных средств». В ней, помимо прочего, был прописан и запрет на импорт в РФ автомобилей с правым расположением руля. Это обстоятельство вновь вызвало громкое и массовое недовольство среди автовладельцев. В результате скандальный пункт был изъят из документа.
Еще через три года, летом 2011-го, в проекте техрегламента Таможенного союза ЕАЭС (включающего Россию, Казахстан, Беларусь, Армению и Киргизию) оказался пункт, запрещающий эксплуатацию любых праворульных машин на территории объединения. Однако Минэкономразвития РФ, вероятно предвидя реакцию общественности, настояло на его исключении.
Летом 2020 года заработал ГОСТ техрегламента Таможенного союза. Согласно ему запрещается ввоз на территорию стран ЕАЭС спецтехники, автобусов и грузового транспорта с правым рулём. Тогда легковые праворульные машины запрета избежали.
Что теперь ждёт «правый руль»
Летом этого года МВД предложило новую «Стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В этом документе прямого предложения на запрет «правого руля» не содержится, однако предлагается заняться «пересмотром подходов» к допуску такого типа ТС к дорожному движению.
Тогда МВД оперативно отреагировало на шумиху вокруг нового документа. «Изменение нормативных правовых актов в части запрета на выпуск в обращение и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением рулевого управления МВД России не планируется», — прокомментировала этот пункт стратегии в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На этот раз сенатор Кутепов предлагает Минпромторгу и правительству идти другим путём и разработать «комплекс мер» по стимулированию обновления парка.
«Важно, чтобы регуляторные или ограничительные меры носили плановый поэтапный характер и сочетались со стимулирующими мерами, такими как, например, государственные программы субсидирования для граждан, принявших решение о покупке нового автомобиля», — говорится в письме сенатора.
По словам директора аналитического агентства Автостат, любого рода «запрет на праворульные автомобили может привести к настоящему коллапсу и росту социальной напряжённости в дальневосточных регионах», однако и стимулирующие меры могут не сработать.
Эксперт отмечает, что сейчас подержанным японским автомобилям в Дальневосточном регионе сложно противопоставить какую-либо альтернативу, особенно в ценовой категории до 1,5 миллионов рублей. Аналогичного мнения придерживаются и представители министерства внутренних дел.
«В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о предложениях ввести дополнительные обременения (утилизационный сбор, ограничение ввоза, поэтапная замена и другие) на транспортные средства с правым расположением рулевого управления информирую, что МВД России такие инициативы не выдвигало и не поддерживает», — вновь написала своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При этом важно отметить, что в письме сенатора не уточняется, какие конкретно меры поддержки и субсидий могут быть предоставлены государством. Однако не исключено, что они будут направлены в первую очередь в отдельные регионы страны. Ведь по данным МВД за 2024 год, в России насчитывается около 3,5 миллионов праворульных автомобилей.
Более свежие данные аналитического агентства «Автостат» по состоянию на июль этого года говорят уже о 3,87 миллионах легковых автомобилей с правым рулём, больше половины из которых (1,99 миллионов) эксплуатируется на Дальнем Востоке, а еще 1,43 миллиона — в Сибири.
Учитывая, что население ДФО составляет 7,853 миллиона человек, выходит, что более четверти местных жителей — это владельцы праворульных ТС. Так что разработчикам любого рода стимулирующих инициатив, а тем более ограничительных мер, следует иметь это в виду.