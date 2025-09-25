Платные парковки Санкт-Петербурга в 2025 году: полное руководство по использованию и тарифам

В конце лета в системе платных парковок Санкт-Петербурга произошли серьёзные изменения. С 29 августа в центре города поменялась нумерация всех парковочных зон, и теперь противоположные стороны одной улицы могут принадлежать к разным участкам. А с 1 октября начнут действовать дифференцированные тарифы, привязанные к уровню загрузки улиц. Каждой улице Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов будет присвоен коэффициент загрузки (КЗ), напрямую влияющий на стоимость часа стоянки. Если вы планируете пользоваться городским паркингом в Санкт-Петербурге, этот гид поможет разобраться во всех нюансах: от новых правил и цен до способов оплаты и скрытых подводных камней.

Принцип работы городского паркинга Санкт-Петербурга

Парковки Санкт-Петербурга — это централизованная система платных стояночных мест, управляемая городом. Главная её цель — регулировать транспортный поток в загруженных районах. Работает система по простому принципу: так же как и в Москве, на платных парковочных местах Северной столицы установлен регламент пребывания. Чтобы избежать штрафа, водитель должен оплатить время стоянки одним из доступных способов.

Управляет системой ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» (ГЦУП). Оператором технической части системы выступает АО «Питер-Паркинг». Основная информация о парковках Петербурга представлена на официальном сайте оператора — parking.spb.ru.

Зоны платной парковки и новые тарифы в 2025 году

Зоны платной парковки в Санкт-Петербурге охватывают исторический центр и прилегающие районы. В конце лета 2025 года карта платных парковок Санкт-Петербурга была кардинально обновлена. Важнейшее изменение — реформа нумерации парковочных зон СПБ, проведённая 29 августа. Теперь разные стороны одной улицы могут относиться к разным зонам с индивидуальными номерами.

С 1 октября 2024 года стоимость парковки будет зависеть еще и от коэффициента загрузки парковок (КЗ), присвоенного каждой улице. Этот коэффициент учитывает трафик и то, насколько заняты парковочные места на конкретной улице.

Стоимость платной парковки в Санкт-Петербурге

Рассмотрим подробо новую тарифной сетку: каким образом КЗ влияет на стоимость стоянки. Коэффициент загрузки (КЗ) — это показатель, который определяет, на сколько умножается базовый тариф, принятый на уровне 200 рублей в час.

Дифференциация выглядит следующим образом:

КЗ 1 (уровень загрузки менее 50%) — стоимость 100 рублей/час. Этот тариф применяется на улицах с низким трафиком и невысоким спросом на парковочные места, которые находятся на периферии платных зон или на малозагруженных дублёрах. Например, это могут быть тихие жилые переулки.

КЗ 2 (уровень загрузки от 50% до 70%) — стоимость 200 рублей/час. Это стандартный базовый тариф для улиц со средней загрузкой.

КЗ 3 (уровень загрузки от 70% до 85%) — стоимость 280 рублей/час. Повышенной тариф действует на оживлённых улицах, близко к метро, бизнес-центрам или популярным достопримечательностям.

КЗ 4 (уровень загрузки более 85%) — стоимость 360 рублей/час. Максимальный тариф применяется на самых загруженных улицах города, в основном в историческом центре, где свободные места — большая редкость.

Пример работы новых правил парковки в Санкт-Петербурге

Рассмотрим, как новые правила будут работать на практике, на примере Василеостровского района, который разделён на пять парковочных зон.

Зона 1: «Остров Декабристов». Здесь преобладает невысокая загрузка. Парковка в пер. Декабристов, на пр. КИМа или Уральской улице обойдётся в 100 рублей/час (КЗ 1). Однако на ключевых магистралях, таких как Железноводская улица или площадь Балтийских Юнг, стоимость уже выше — 280 рублей/час (КЗ 3).

Зона 2: «Васильевский» (центральная часть острова). Здесь картина разнообразна. Самые высокие тарифы (360 руб./час, КЗ 4) действуют на 6–7-й линиях и в Тучковом переулке — это сердце района с высокой концентрацией людей и машин. На 8–9-й или 12–13-й линиях стоимость составит 200 рублей/час (КЗ 2), а на окраинах зоны, например на 10–11-й линиях или набережной реки Смоленки (чётная сторона), можно найти места за 100 рублей/час (КЗ 1).

Зона 3: «Муниципальный округ №7» (исторический центр Васильевского острова). Это самая дорогая зона района. Парковка на Биржевой линии, в Академическом переулке или на 2–7-й линиях будет стоить максимальные 360 рублей/час (КЗ 4). Это объясняется непосредственной близостью к Стрелке Васильевского острова, Ростральным колоннам и главным музеям.

Зона 4 «Гавань» и Зона 5 «Морской». В этих зонах, прилегающих к порту и промышленным территориям, также есть платные участки. В «Гавани» можно встретить все типы тарифов, от 100 рублей/час на улице Опочинина до 360 рублей/час на участке Кожевенной линии. На многих участках в зоне «Морской» у Морского вокзала пока можно парковаться бесплатно, но на основных подъездах действуют тарифы 100–200 рублей/час.

Способы оплаты парковки в Санкт-Петербурге

Город предлагает несколько удобных способов, как оплатить парковку в СПБ.

Через мобильное приложение. Самый популярный и надёжный метод

Установите на смартфон приложение «Парковки Санкт-Петербурга», «Парковки России» или «BSTR Транспорт Петербурга». Зарегистрируйтесь, привязав номер автомобиля и банковскую карту. Запустите приложение. Оно автоматически определит ваше местоположение и вычислит корректный номер зоны парковки СПБ. Вам останется только подтвердить начало парковки. По окончании парковки приложение само спишет деньги с банковской карты.

На официальном сайте parking.spb.ru

Перейдите на сайт. Введите номер автомобиля, номер парковочной зоны, указанный на табличке под знаком, и продолжительность стоянки. Оплатите время парковки банковской картой.

С помощью паркомата

Найдите ближайший паркомат. Введите номер своего автомобиля и номер парковочной зоны. Оплатите парковку наличными или картой и получите чек.

Через СМС. Оплата данным способом доступна для абонентов МТС, Мегафон, Теле2 и Билайн.

Отправьте SMS на номер 3065. Формат сообщения: номер парковочной зоны, номер автомобиля, количество часов и категория транспортного средства. Все данные вводятся без пробелов с использованием прописных или строчных букв на латинице или кириллице. В ответ вы получите подтверждение начала парковки. Деньги будут списаны со счета за мобильную связь. Для остановки отправьте СМС со словом «СТОП».

Время на оплату и штрафы

После постановки автомобиля у вас есть 15 минут на то, чтобы успеть совершить все действия по оплате.

Владелец транспортного средства может быть оштрафован не только при внесении платы позднее, чем через 15 минут после размещения транспортного средства на парковочном месте, но и за:

оплату парковочной сессии с неверно введённым государственным регистрационным номером транспортного средства,

оплату некорректной зоны платной парковки,

внесение платы в меньшем размере (в случае, если транспортное средство не покидало платную парковку, а оплата совершена с временным разрывом),

за превышение оплаченного времени более, чем на 10 минут.

Штраф за неоплаченную парковку в Питере составляет 3 000 рублей (1 500 рублей при оплате в течение 20 дней). Но в случае превышения установленного по закону 60-дневного срока для оплаты штрафа, в службу судебных приставов будет направлено постановление об административном правонарушении для взыскания штрафа в принудительном порядке.

Кроме того, в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ сумма неоплаченного в установленный срок административного штрафа будет увеличена в два раза.

Проверить наличие штрафов можно на официальном сайте парковок СПБ, через портал «Госуслуги» или в приложении.

Нюансы, которые сэкономят деньги и нервы

Как распознать платную зону? Ищите знак 6.4 «Парковка» и дополнительную табличку с номером зоны и условиями оплаты. Если знаков нет — парковка бесплатная.

Ищите знак 6.4 «Парковка» и дополнительную табличку с номером зоны и условиями оплаты. Если знаков нет — парковка бесплатная. Можно ли оплатить постфактум? Нет, оплатить можно только предстоящее время.

Нет, оплатить можно только предстоящее время. Есть ли бесплатное время? Да, на всех платных парковках Петербурга можно стоять бесплатно в ночное время (с 20:00 до 8:00), а также в выходные и праздничные дни. В остальное время — не больше 15 минут.

Да, на всех платных парковках Петербурга можно стоять бесплатно в ночное время (с 20:00 до 8:00), а также в выходные и праздничные дни. В остальное время — не больше 15 минут. Каршеринг на платных парковках. Пользователь сервиса ничего не платит. Операторы каршеринга самостоятельно оплачивают парковку своих автомобилей.

Пользователь сервиса ничего не платит. Операторы каршеринга самостоятельно оплачивают парковку своих автомобилей. Парковка для такси. Таксисты освобождаются от оплаты на время посадки/высадки пассажиров (не более 15 минут).

Проблемы с навигаторами («Яндекс Карты», 2ГИС и другие)

Водители Санкт-Петербурга и гости города нередко сталкиваются с ситуацией, когда на карте в приложении весь район подсвечен как бесплатный, но на месте машину эвакуируют. Это происходит потому, что электронные карты сторонних сервисов, например «Яндекса», обновляются с задержкой и не всегда отражают точечные изменения, такие как новые номера зон, коэффициенты КЗ или исключения.

Навигатор — хороший помощник для ориентира, но окончательным источником истины должны быть дорожные знаки и таблички на месте. Если их нет — парковка, скорее всего, бесплатная. Слепая вера в приложение может привести к эвакуации и штрафам.

Льготы на парковку в Питере

Некоторые категории граждан имеют право на бесплатную парковку в Санкт-Петербурге. Для этого необходимо оформить парковочное разрешение. Основные льготные категории:

Многодетные семьи.

Инвалиды I и II групп, а также лица, перевозящие детей-инвалидов.

Ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий.

Владельцы электромобилей.

Разрешение оформляется через портал «Госуслуги» или МФЦ и действует на всей территории зон платных парковок Петербурга.

Резюме

Система платных парковок Санкт-Петербурга в 2025 году стала более гибкой и сложной. Ключевые изменения — точечная нумерация зон и дифференцированные тарифы, зависящие от загрузки улицы. Чтобы чувствовать себя уверенно, используйте официальные ресурсы: приложение «Парковки Санкт-Петербурга» и сайт parking.spb.ru. Всегда сверяйтесь с дорожными знаками на месте. Правильное использование городского паркинга избавит от неприятных встреч с эвакуатором и поможет избежать штрафов.