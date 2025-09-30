В Москве с 3 октября опять расширят зоны платных парковок: полный список улиц и тарифы
На 3 октября на территории Москвы намечено очередное расширение зоны платных парковок. Бесплатную стоянку для машин ограничат не только на десятках улиц столицы, но и на территории большого количества жилых комплексов. «Рамблер/авто» представляет полный список городских локаций, где заработает платная парковка.
Октябрьское расширение зоны платных парковок в спальных районах Москвы принесёт на большинство из её новых участков круглосуточный тариф 40 рублей в час. Однако кое-где он будет меняться в зависимости от времени суток. Так, в границах расположенного на Пресне ЖК «Republic» с 8:00 до 21:00 парковка будет стоить 380 руб./час, а с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час.
В отличии от августовского этапа расширения зоны платных парковок в столице, с 3 октября автовладельцам придется оплачивать стоянку не только на улицах, но еще и на территории целого ряда жилых комплексов.
Столичные власти, как обычно в подобных случаях, объясняют старт очередного этапа взимания платы с автовладельцев заботой об их удобстве и желанием снизить число нарушений правил остановки и стоянки.
«Жители улиц, которые войдут в зону резидентных разрешений, смогут продолжать парковаться бесплатно. Для этого достаточно оформить разрешение на портале mos.ru», – говорится в сообщении Департамента транспорта, посвященной новому расширению зоны платных парковок.
Напомним, что бесплатно оставлять свою машину в зоне платной парковки можно только местным жителям и только ночью – с 20:00 до 08:00 часов. Чтобы машина могла без штрафов находиться там еще и днём (с 08:00 до 20:00) в течение года, проживающему поблизости автовладельцу придётся заплатить в столичный бюджет 3000 рублей.
Расширение зоны платной парковки в Москве 3 октября – третья из запланированных столичной мэрией на 2025 год «волн» такого рода. Первая состоялась 20 июня, а вторая – 15 августа текущего года.
Список новых улиц Москвы с платными парковками от 3 октября 2025 года:
- Басманный, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Май Приорити Басманный», 40 руб./час.
- Пресненский, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Republic», с 8:00 до 21:00 – 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 – 200 руб./час.
- Бескудниковский, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК по адресу Бескудниковский бульвар, 50, 40 руб./час.
- Головинский, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК по адресу Кронштадтский бульвар, 27, 40 руб./час
- Головинский, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Кронштадтский 14», 40 руб./час.
- Дмитровский, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Город Daily», 40 руб./час.
- Западное Дегунино, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК по адресу Коровинское шоссе, 29, мкр 11,12, зона № 3.1, 40 руб./час.
- Западное Дегунино, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК по адресу Базовская улица, владение 24Б 40 руб./час.
- Западное Дегунино, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Дмитровское небо», с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час.
- Западное Дегунино, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Бусиновский парк», с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час.
- Коптево, 4-й Новомихалковский проезд, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час.
- Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час.
- Коптево, 1-й Новомихалковский проезд, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час.
- Левобережный, Смольная улица (нечетная сторона от улицы Фестивальная до улицы Беломорская и от улицы Беломорская до Прибрежного проезда), 40 руб./час
- Савеловский, 1-й Хуторской переулок, 40 руб./час
- Сокол, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Дом на Зорге» (ул. Зорге, дом 25), 40 руб./час.
- Тимирязевский, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК по адресу Дмитровское шоссе, 55А микрорайон 93, 95, зона № 6.1, 40 руб./час.
- Тимирязевский, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК по адресу Большая Академическая улица, вл. 85, 40 руб./час
- Ховрино, Смольная улица (четная сторона от Беломорской улицы до Фестивальной улицы), 40 руб./час.
- Хорошёвский, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Прайм парк», с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час.
- Алтуфьевский, ЖК «Алтуфьевское 53», 40 руб./час
- Алтуфьевский, Алтуфьевское шоссе с дублерами (нечетная сторона от Проектируемого проезда № 4052 до пересечения с Проектируемым проездом № 4648 и четная сторона от ж/д до улицы Костромская), 40 руб./час.
- Бабушкинский, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Кольская, 8», 40 руб./час.
- Бутырский, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Руставели, 14», 40 руб./час.
- Бутырский, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК по адресу улица Яблочкова, вл. 26А (вл. 26-28), 40 руб./час
- Лианозово, Алтуфьевское шоссе с дублерами (нечетная сторона от МКАД до д. 79А, стр. 25 по Алтуфьевскому шоссе) 40 руб./час.
- Лосиноостровский, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК по адресу Стартовая улица, земельный участок 3/1, 40 руб./час.
- Останкинский, Большая Марьинская улица, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час.
- Отрадное, ЖК «Сигнальный 16», 40 руб./час.
- Отрадное, ЖК «Римского-Корсакова 11», 40 руб./час.
- Южное Медведково, ЖК «Полярная 25», 40 руб./час.
- Выхино-Жулебино, Проектируемый пр-д № 718, 40 руб./час.
- Выхино-Жулебино, Жулебинский бульвар, 40 руб./час.
- Выхино-Жулебино, Хвалынский бульвар 40 руб./час.
- Выхино-Жулебино, улица Генерала Кузнецова, 40 руб./час.
- Выхино-Жулебино, ул. Авиаконструктора Миля, 40 руб./час.
- Выхино-Жулебино, ул. Маршала Полубоярова, 40 руб./час.
- Выхино-Жулебино, Моршанская улица, 40 руб./час.
- Выхино-Жулебино, Ферганская улица (от пересечения с Сормовской улицей до Ферганского проезда), 40 руб./час.
- Выхино-Жулебино, улица Академика Скрябина (нечетная сторона от улицы Юных Ленинцев до 1-й Новокузьминской улицы), 40 руб./час.
- Выхино-Жулебино, бульвар Самаркандский, 40 руб./час.
- Выхино-Жулебино, Волгоградский проспект (от улицы Академика Скрябина до Ташкентской улицы), 40 руб./час.
- Выхино-Жулебино, Лермонтовский проспект (от Привольной улицы до Хвалынского бульвара), 40 руб./час.
- Кузьминки, улица Юных Ленинцев (от Волжского бульвара, д. 28к2 по улице Юных Ленинцев до улицы Академика Скрябина), 40 руб./час.
- Лефортово, Крюковский тупик, 40 руб./час.
- Лефортово, проезд Ивана Паристого, 40 руб./час.
- Лефортово, ЖК «Красноказарменная 15», 40 руб./час.
- Люблино, улица Верхние Поля (нечетная сторона от Люблинской улицы до Цимлянской улицы и от д. 39 по улице Верхние Поля до улицы Марьинский парк), 40 руб./час.
- Люблино, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Светлый мир Станция Л», 40 руб./час.
- Люблино, Проектируемый проезд № 8207, 40 руб./час.
- Люблино, улица Нижние Поля (четная сторона от Люблинской улицы до улицы Иловайская), 40 руб./час.
- Марьино, улица Перерва (от Люблинской улицы до Донецкой улицы), 40 руб./час.
- Марьино, улица Верхние Поля (четная сторона от улицы Марьинский Парк до д. 39 и от улицы Цимлянская до улицы Люблинская), 40 руб./час.
- Марьино, Белореченская улица (от улицы Цимлянская до улицы Верхние Поля), 40 руб./час.
- Марьино, Перервинский бульвар, 40 руб./час.
- Марьино, Донецкая улица, 40 руб./час.
- Нижегородский, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Перовское 2», 40 руб./час.
- Печатники, улица Сечкина, 40 руб./час.
- Печатники, Проектируемый проезд № 1481, 40 руб./час
- Печатники, Курьяновская набережная (от д. 6, стр. 1 по Курьяновской набережной до Сабуровского моста), 40 руб./час.
- Печатники, ЖК «Portland», 40 руб./час.
- Рязанский, 2-й Грайвороновский проезд (от западной границы Рязанского района до пересечения с Рязанским проспектом) 40 руб./час.
- Рязанский, Проектируемый проезд № 1251 40 руб./час
- Рязанский, ЖК «Первый Рязанский», с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час.
- Рязанский, ЖК «Проспект, 39», с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час.
- Южнопортовый, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Champine», 40 руб./час.
- Южнопортовый, 6-я Кожуховская улица, 40 руб./час.
- Бирюлево Восточное, Ряжская улица, 40 руб./час.
- Бирюлево Западное, Востряковский проезд, 40 руб./час.
- Бирюлево Западное, Харьковская улица, 40 руб./час.
- Братеево, Братеевский проезд, 40 руб./час.
- Даниловский, Проспект Андропова (четная сторона от улицы Трофимова до оси Москвы-реки), 40 руб./час.
- Москворечье-Сабурово, 1-й Котляковский переулок, 40 руб./час.
- Москворечье-Сабурово, улица Москворечье, 40 руб./час.
- Москворечье-Сабурово, Котляковский проезд (от д. 1, стр. 2 по 1-му Котляковскому переулку до Каширского шоссе) 40 руб./час.
- Москворечье-Сабурово, Котляковская улица, 40 руб./час.
- Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе (нечетная сторона от д. 39, стр. 50 по проспекту Андропова до улицы Борисовские Пруды и четная сторона от Пролетарского проспекта до улицы Борисовские Пруды), 40 руб./час.
- Нагатино-Садовники, Котляковский проезд (от съезда с Каширского шоссе до д. 4к2 по 1-му Котляковскому переулку), 40 руб./час.
- Нагатино-Садовники, ЖК «Rotterdam» («Роттердам»), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час.
- Нагатино-Садовники, ЖК «Второй Нагатинский» с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час.
- Нагатино-Садовники, Проспект Андропова (четная сторона от оси Москвы-реки до Каширского шоссе и нечетная сторона от Коломенского шоссе до Каширского шоссе), 40 руб./час.
- Нагатинский Затон, улица Затонная, 40 руб./час.
- Нагатинский Затон, проспект Андропова (нечетная сторона от Кожуховского пруда до Коломенского шоссе), 40 руб./час
- Нагорный, Болотниковская улица (от Варшавского шоссе до Симферопольского бульвара), 40 руб./час.
- Царицыно, Кавказский бульвар, 40 руб./час.
- Царицыно, ЖК «Кавказский бульвар, 51», 40 руб./час.
- Чертаново Северное, Дорожная улица (от Кантемировской улицы до Проектируемого проезда № 5150 и до Проектируемого проезда № 262), 40 руб./час.
- Чертаново Северное, Битцевский проезд, 40 руб./час.
- Чертаново Центральное, улица Красного Маяка, 40руб./час.
- Чертаново Центральное, Дорожная улица (от Проектируемого проезда № 5150 и Проектируемого проезда № 262 до улицы Подольских Курсантов), 40 руб./час.
- Чертаново Центральное, Проектируемый проезд № 5102 40 руб./час.
- Чертаново Южное, Россошанский проезд. 40 руб./час
- Чертаново Южное, Дорожная улица (от улицы Подольских Курсантов до МКАД), 40 руб./час.
- Чертаново Южное, 3-й Дорожный проезд, 40 руб./час.
- Чертаново Южное, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Ютаново» 40 руб./час.
- Кунцево, Полоцкая улица (от улицы Молодогврадейская до улицы Ивана Франко), 40 руб./час.
- Кунцево, улица Коцюбинского, 40 руб./час.
- Кунцево, улица Оршанская, 40 руб./час.
- Кунцево, Бобруйская улица, 40 руб./час.
- Кунцево, Партизанская улица (от улица Академика Павлова до Ярцевской улицы), 40 руб./час.
- Очаково-Матвеевское, Нежинская улица (от улицы Матвеевская до реки Сетунь), 40 руб./час.
- Очаково-Матвеевское, Матвеевская улица, 40 руб./час.
- Раменки, Мосфильмовская улица (от Раменского бульвара до улицы Столетова (чётная и нечётная стороны) и от Мосфильмовской улицы, д. 60 до улицы Минская (чётная сторона) 40 руб./час.
- Солнцево, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Румянцево-Парк», 40 руб./час.
- Тропарево-Никулино, улица Рузская, 40 руб./час
- Тропарево-Никулино, Проектируемый проезд № 5411, 40 руб./час.
- Филёвский Парк, улица Олеко Дундича (от улицы Минская до улицы Барклая) с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час.
- Филёвский Парк, Большая Филёвская улица (от улицы Минская до Шелепихинского моста по обеим сторонам, включая дублеры рядом с мостом), 40 руб./час.
- Филёвский Парк, улица Алябьева, 40 руб./час.
- Филёвский Парк, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Западный порт», 40 руб./час.
- Фили-Давыдково, Кастанаевская улица (от Рублевского шоссе до улицы Минская), 40 руб./час.
- Фили-Давыдково, бульвар Солдатенкова, 40 руб./час
- Академический, проезд вдоль д. 7Б по улице Вавилова, 40 руб./час.
- Гагаринский, улица Николая Коперника, 40 руб./час.
- Коньково, улица Введенского, 40 руб./час.
- Котловка, улица Ремизова (от Севастопольского проспекта до реки Котловка), 40 руб./час.
- Обручевский, улица Воронцовские пруды, 40 руб./час.
- Обручевский, улица Миклухо-Маклая (нечётная сторона от Ленинского проспекта до улицы Академика Волгина и четная сторона от Ленинского проспекта до улицы Академика Опарина), 40 руб./час.
- Северное Бутово, Ратная улица, 40 руб./час.
- Северное Бутово, Старобитцевская улица, 40 руб./час.
- Теплый Стан, Дублер Профсоюзной улицы от д.124 до д.128к2 40 руб./час.
- Черемушки, улица Академика Полякова, 40 руб./час.
- Южное Бутово улица Академика Понтрягина, 40 руб./час.
- Южное Бутово, Венёвская улица, 40 руб./час.
- Южное Бутово, Изюмская улица, 40 руб./час.
- Южное Бутово, Мелитопольский проезд, 40 руб./час.
- Южное Бутово, Плавский проезд, 40 руб./час.
- Южное Бутово, улица Южнобутовская, 40 руб./час.
- Южное Бутово, 1-я Мелитопольская улица, 40 руб./час.
- Южное Бутово, 1-я Северодонецкая улица, 40 руб./час.
- Южное Бутово, 2-я Мелитопольская улица, 40 руб./час.
- Южное Бутово, 2-я Северодонецкая улица, 40 руб./час.
- Южное Бутово, улица Академика Семенова, 40 руб./час.
- Южное Бутово, улица Аллея Витте, 40 руб./час.
- Южное Бутово, улица Бартеневская,с40 руб./час.
- Южное Бутово, улица Горчакова, 40 руб./час.
- Южное Бутово, улица Джанкойская, 40 руб./час.
- Южное Бутово, улица Ливенская, 40 руб./час.
- Южное Бутово, улица Остафьевская, 40 руб./час.
- Южное Бутово, Чечёрский проезд, 40 руб./час.
- Ясенево, улица Михаила Грешилова, 40 руб./час.
- Ясенево, Новоясеневский проспект, 40 руб./час.
- Северное Тушино, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК по адресу улица Героев Панфиловцев, 31 с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час.
- Хорошево-Мневники, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Сидней сити» и «Сидней прайм», 40 руб./час
- Крюково, ЖК «Wellbe», 40 руб./час.
- Крюково, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Зеленый парк», 40 руб./час.
- Крюково, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК по адресу Заводская улица, 14, микрорайон 19, зона № 4.1 40 руб./час.
- Крюково, улица Каменка, 40 руб./час.
- Крюково, Новокрюковская улица (от пересечения с улицей Логвиненко до Панфиловского проспекта), 40 руб./час
- Крюково, улица Новокрюковская (от улицы Логвиненко до улицы Александровка), 40 руб./час.
- Савелки, Зеленоград, проезд 4807, 40 руб./час.
- Савелки, Зеленоград, проезд 4921, 40 руб./час.
- Силино, улица Гоголя, 40 руб./час.
- Внуково, улица Анны Ахматовой, 40 руб./час.
- Внуково, улица Корнея Чуковского, 40 руб./час.
- Коммунарка, Проектируемый проезд № 7097, 40 руб./час.
- Коммунарка, улица Сосенский Стан, 40 руб./час.
- Коммунарка, Филатовский бульвар, 40 руб./час.
- Коммунарка, ЖК «Бунинские кварталы», 40 руб./час.
- Коммунарка, ЖК «Дзен кварталы» 40 руб./час.
- Коммунарка, ЖК «Испанские кварталы», 40 руб./час.
- Коммунарка, ЖК «Испанские кварталы 2», 40 руб./час.
- Коммунарка, ЖК «Скандинавия Север» 40 руб./час.
- Коммунарка, ЖК «Скандинавия Центр», 40 руб./час.
- Коммунарка, ЖК «Скандинавия-Юг», 40 руб./час.
- Коммунарка, ЖК «Белые ночи», 40 руб./час.
- Коммунарка, ЖК «Москва А101», 40 руб./час.
- Коммунарка, ЖК «Бунинские Луга», 40 руб./час.
- Коммунарка, ЖК «Саларьево парк», 40 руб./час.
- Щербинка, ЖК «Юнино», 40 руб./час.
- Филимонковский, ЖК «Середневский лес», 40 руб./час.
- Филимонковский, ЖК «Цветочные поляны Экопарк», 40 руб./час.
- Щербинка, Пушкинская улица, 40 руб./час.
- Щербинка, Театральная улица, 40 руб./час.
- Щербинка, улица 40 лет Октября, 40 руб./час.
- Щербинка, Юбилейная улица, 40 руб./час.
- Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, 40 руб./час.
- Метрогородок, Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Открытый Парк», 40 руб./час.
- Новогиреево, ЖК «Кусковская 12/1», 40 руб./час.
- Соколиная Гора, 3-я улица Соколиной Горы, 40 руб./час.
- Соколиная Гора, проспект Будённого, 40 руб./час.
- Филевский парк, Филевский бульвар, 40 руб./час.
- Филевский парк Новозаводская улица (от Багратионовского проезда до улицы Барклая), 40 руб./час.
- Проспект Вернадского, улица Лобачевского (от пересечения с улицей Коштоянца до пересечения с Мичуринским проспектом), 40 руб./час.