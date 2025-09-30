В Москве с 3 октября опять расширят зоны платных парковок: полный список улиц и тарифы

На 3 октября на территории Москвы намечено очередное расширение зоны платных парковок. Бесплатную стоянку для машин ограничат не только на десятках улиц столицы, но и на территории большого количества жилых комплексов. «Рамблер/авто» представляет полный список городских локаций, где заработает платная парковка.

© Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Октябрьское расширение зоны платных парковок в спальных районах Москвы принесёт на большинство из её новых участков круглосуточный тариф 40 рублей в час. Однако кое-где он будет меняться в зависимости от времени суток. Так, в границах расположенного на Пресне ЖК «Republic» с 8:00 до 21:00 парковка будет стоить 380 руб./час, а с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час.

В отличии от августовского этапа расширения зоны платных парковок в столице, с 3 октября автовладельцам придется оплачивать стоянку не только на улицах, но еще и на территории целого ряда жилых комплексов.

Столичные власти, как обычно в подобных случаях, объясняют старт очередного этапа взимания платы с автовладельцев заботой об их удобстве и желанием снизить число нарушений правил остановки и стоянки.

© Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

«Жители улиц, которые войдут в зону резидентных разрешений, смогут продолжать парковаться бесплатно. Для этого достаточно оформить разрешение на портале mos.ru», – говорится в сообщении Департамента транспорта, посвященной новому расширению зоны платных парковок.

Напомним, что бесплатно оставлять свою машину в зоне платной парковки можно только местным жителям и только ночью – с 20:00 до 08:00 часов. Чтобы машина могла без штрафов находиться там еще и днём (с 08:00 до 20:00) в течение года, проживающему поблизости автовладельцу придётся заплатить в столичный бюджет 3000 рублей.

Расширение зоны платной парковки в Москве 3 октября – третья из запланированных столичной мэрией на 2025 год «волн» такого рода. Первая состоялась 20 июня, а вторая – 15 августа текущего года.

Список новых улиц Москвы с платными парковками от 3 октября 2025 года: