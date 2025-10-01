Владельцы популярных китайских авто чаще всего жалуются на эти проблемы

За последние несколько лет китайские производители заняли свыше 60% российского авторынка. Накопившийся опыт эксплуатации этих машин позволяет составить более-менее объективную картину технических недочётов и поломок, характерных для тех или иных марок. «Рамблер/авто» внимательно изучил отзывы владельцев и мнения специалистов СТО об автомобилях пяти наиболее популярных китайских брендов.

На российском рынке марка представлена преимущественно кроссоверами Tiggo. Среди жалоб владельцев и наблюдений работников СТО можно выделить претензии к шуму турбированных двигателей на высоких оборотах, повышенные вибрации и большой расход масла. Эти симптомы часто связаны с относительно быстрым выходом из строя опор двигателя, неприятностями с элементами системы зажигания и износом поршневых колец.

Часть роботизированных коробок моделей бренда со временем теряет плавность переключения передач, а проблемы с вариаторами проявляются в виде толчков и рывков машины на ходу. Сервисмены отмечают, что всего этого можно избежать более частым обслуживанием трансмиссий, нежели рекомендовано фирменным мануалом.

© Chery

По части ходовой слабое место Сhery — амортизаторы и шарниры передней подвески. Они относительно быстро выходят из строя. Впрочем, это касается преимущественно машин, которые эксплуатируются не только на идеальном асфальте мегаполисов. В условиях городской езды по хорошему покрытию ресурс этих узлов гораздо выше.

Haval

Марка представлена в России преимущественно кроссоверами. Их моторы неплохо переносят эксплуатацию в наших условиях, однако встречаются жалобы на неисправности модулей зажигания, свечей и клапанов газораспределительной системы.

Отмечаются случаи закоксовывания внутренностей двигателей. Специалисты на СТО связывают это с высокими требованиями китайских наддувных ДВС к качеству бензина.

© Haval

Роботизированные трансмиссии машин бренда при весьма высокой надёжности плохо переносят агрессивный стиль езды. А также чувствительны к качеству и срокам замены технических жидкостей.

Качество электропроводки считается не самым сильным местом Haval. У владельцев вызывают нарекание «глюки» датчиков давления шин, иммобилайзера, мультимедиа и даже салонного света.

Плохие дороги относительно быстро выводят из строя рулевые рейки машин марки. Слабым звеном подвески называют стойки стабилизатора.

Судя по отзывам сервисменов, моторы Geely вполне надёжны и имеют длительный срок службы. Однако пластиковые и резиновые детали в их конструкции — например, соединения и патрубки — требуют регулярного контроля и замены при обнаружении преждевременного износа. Важно отметить, что это касается и ремней ГРМ. Кроме того, встречаются жалобы на ускоренный выход из строя ремня генератора.

© Geely

Слабым местом машин бренда считается коррозионная стойкость кузова. Впрочем, эти жалобы более справедливы в адрес ранних автомобилей бренда. Новые модели вроде Coolray, Emgrand, Monjaro, Preface и т.д., по отзывам владельцев, проявляют себя гораздо лучше.

Changan

Силовые агрегаты как кроссоверов, так и седанов бренда в общем и целом серьёзных и распространённых болячек не имеют. Нарекания есть разве что в адрес полуторалитрового атмосферника бюджетного седана Alsvin. При относительно небольших пробегах он способен выдавать нестабильную работу на холостом ходу. А его вариатор иногда перегревается, сообщая о проблеме рывками и толчками.

© Changan

Подвеска у большинства моделей достаточно надёжна, что также не даёт оснований для формирования списка типичных «болячек».

А вот к электрике и электронике Changan достаточно много претензий. Владельцы часто жалуются на «глюки» мультимедийной системы и некорректную работу системы бесключевого доступа. Также относительно быстро выходят из строя внешние датчики — например, парктроников.

GAC

Машины GAC достаточно качественно собраны, однако имеют свои слабые места. Доказательством тому стал отзыв в апреле 2025 года GS8 из-за риска утечки бензина в районе насоса высокого давления.

Сервисмены также отмечают характерные для некоторых моделей проблемы с относительно быстрым износом сайлентблоков и втулок стабилизаторов. Встречаются случаи течи масла в районе турбины, а также некорректная работа АКП.

© GAC

Возможны и нарекания к работе электроприводов дверей (включая сдвижные у минивэнов) и люков, электрическому ручнику, а также сбои климатической системы и парковочных ассистентов.