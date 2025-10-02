Парковки аэропорта Домодедово в 2025 году: полное руководство по тарифам, штрафам и бесплатным зонам

Организация парковки и остановки в аэропорту Домодедово регламентирована строгими правилами, несоблюдение которых влечёт за собой серьёзные финансовые санкции. Чтобы избежать штрафов и оптимизировать расходы, необходимо чётко понимать различия между транзитной зоной и платными парковками. Настоящее руководство предоставляет исчерпывающую информацию о бесплатных лимитах, стоимости долгосрочного размещения автомобиля и всех актуальных на 2025 год способах оплаты.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Общие правила остановки в аэропорту Домодедово

Вся территория аэропорта, предназначенная для движения и размещения транспорта, делится на две принципиально разные зоны: транзитная территория (зона кратковременного пребывания) и непосредственно парковки (зоны долговременного размещения транспортного средства). Управляет обеими зонами и взыскивает штрафы оператор — компания ООО «ДЭМ».

Где и сколько можно стоять бесплатно в аэропорту Домодедово

Возможность бесплатно остановиться существует только на транзитной территории. Это зона, непосредственно прилегающая к аэровокзальному комплексу, основное предназначение которой — посадка/высадка пассажиров и заезд на паркинг P2. Здесь действует строго ограниченный лимит: 15 минут бесплатного пребывания. Критически важный нюанс, о котором многие не знают: отсчёт времени начинается не с момента остановки у терминала, а с момента пересечения шлагбаума на въезде, когда вы получаете парковочный билет.

Кроме того, существует система контроля за количеством заездов. В течение восьми часов после первого въезда разрешено совершить не более трёх бесплатных заездов на транзитную территорию. Четвертый и любой последующий въезд в этот временной промежуток будут автоматически считаться платными, даже если каждый из них длился меньше 15 минут. Это предотвращает злоупотребления со стороны таксистов и каршеринговых компаний.

Штрафы за нарушения правил остановки в аэропорту Домодедово

Контроль за соблюдением режима осуществляется полностью автоматизированной парковочной системой (АПС), которая фиксирует время въезда и выезда по парковочному билету или номерному знаку. При этом штрафы за нарушения на Транзитной территории и парковках Домодедово очень высоки:

Превышение 15-минутного лимита на транзитной территории: 6 000 рублей за каждый полный или неполный час. Если автомобиль остаётся на территории более семи часов, сумма штрафа резко возрастает до 42 000 рублей за каждые полные/неполные сутки простоя.

Проезд без получения парковочного билета, в том числе под открытый шлагбаум вслед за другой машиной: 4 000 рублей.

Создание препятствий для движения (остановка на проезжей части, а не в специально предназначенном для этого кармане): 4 000 рублей.

Любые манипуляции со стрелой шлагбаума (поднятие, удержание): 6 000 рублей.

Утеря парковочного билета: 2 000 рублей.

Общие правила парковок аэропорта Домодедово

Если вам требуется оставить автомобиль на более долгий срок, можно воспользоваться одной из официальных парковок аэропорта Домодедово. Все они являются неохраняемыми, и компания ООО «ДЭМ» не несёт ответственности за автомобиль и оставленные в нём вещи. Максимальный срок непрерывного нахождения на парковке — 180 дней.

Цены на официальных стоянках аэропорта Домодедово

Актуальные тарифы на парковку в Домодедово всегда лучше проверять на официальном сайте parking.dme.ru. Система расчёта почасовая или посуточная, при этом стоимость формируется сложением сумм за разные периоды (например, первые часы по одному тарифу, последующие — по другому). Для долгосрочного размещения выгоднее приобретать абонементы.

Тарифы и классификация парковочных зон

Парковка P1 (крытая, ближайшая к терминалу)

Наиболее удобный вариант размещения транспортного средства в непосредственной близости от терминала. Общее количество машиномест составляет 892, из которых 58 специально оборудованы для транспорта людей с ограниченными возможностями.

Стоимость размещения, почасовая оплата: 700 рублей за каждый полный/неполный час в течение первых двух часов, 2 000 рублей при продолжительности стоянки свыше двух часов, последующие сутки — 1 300 рублей.

Парковка P2 (многоуровневый паркинг)

Крытый паркинг, соединённый с аэровокзалом пешеходной галереей. Инфраструктура включает премиальные зоны P2 COMFORT и P2 VIP. Вместимость комплекса 1 313 машиномест, включая 157 мест для маломобильных граждан.

Базовый тариф P2, почасовой расчёт: 800 рублей за каждый полный/неполный час в интервале 1–2 часа. Первые сутки — 2 400 рублей при превышении двухчасового лимита. Со вторых — 1 500 рублей.

Зона P2 COMFORT: 1 500 рублей за каждый полный/неполный час в течение первых двух часов. 3 500 рублей за первые сутки при нахождении на парковке свыше двух часов. Вторые и последующие сутки: 2 500 рублей.

Зона P2 VIP: первый час: 2 000 рублей (полный/неполный). Второй-третий час: 1 500 рублей. Первые сутки: 5 000 рублей при продолжительности стоянки более трёх часов. Последующие сутки: 3 000 рублей.

Открытые парковки P3 и P5

Экономичные варианты долгосрочного размещения транспорта. Общая вместимость 3 063 машиноместа, включая 197 специализированных мест для маломобильных граждан.

Тарифная сетка P3: 700 рублей за каждый полный/неполный час в интервале 1–2 часа. 2 000 рублей в первые сутки при нахождении свыше двух часов. Вторые и последующие сутки: 1 000 рублей.

Тарифная сетка P5: Первый час: 700 рублей. Второй час: 600 рублей (полный/неполный). Первые сутки: 1 600 рублей при продолжительности стоянки более двух часов. Последующие сутки: 1 000 рублей.

Эконом-парковки P8 и P9

Расположены в 2 км от пассажирского терминала. P8 является наиболее бюджетным решением с организацией трансфера до аэровокзала бесплатными автобусами S-BUS.

Парковка P9 (386 мест, включая 38 для маломобильных граждан):

Первый час: 350 рублей (полный/неполный). Первые сутки: 600 рублей при нахождении более одного часа. Вторые и последующие сутки: 500 рублей.

Парковка P8:

Первый час: 350 рублей (полный/неполный). Сутки (с первых): 600 рублей при нахождении более одного часа. Долгосрочное размещение (от 10 дней): 300 рублей за каждые полные/неполные сутки.

Процедура оплаты парковочных услуг

Оплата услуг парковки в Домодедово доступна через многофункциональные каналы:

Автоматические кассовые терминалы (АКТ) с приёмом наличных средств и банковских карт.

Мобильное приложение «DME» с идентификацией по 12-значному номеру парковочного билета.

Официальный веб-портал parking.dme.ru.

Важное условие: после проведения платежа автомобиль должен покинуть территорию парковки в течение 15-минутного интервала. В случае нарушения временного лимита система автоматически инициирует новый расчёт стоимости парковочных услуг.

Льготы

Бесплатная парковка в аэропорту Домодедово предоставляется инвалидам I, II групп, а в установленных законом случаях — III группы, а также транспортным средствам, перевозящим таких инвалидов и детей-инвалидов. Для этого автомобиль должен быть внесён в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), на нём должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид», а парковаться необходимо на специально отведённых местах. Важно: в зонах P2 VIP и P2 COMFORT льготные места не предусмотрены.

Стоимость неофициальных парковок рядом с аэропортом Домодедово

Помимо официальных, существуют частные парковки с трансфером в аэропорт. Цены на них могут варьироваться от 300 до 500 рублей за сутки, но они всё равно существенно ниже тарифов официальных парковок.

Со такой стоянки вас на микроавтобусе доставят к терминалу и так же встретят по прилёту. Оплата обычно происходит на месте, наличными или картой.

Резюме

Бесплатная высадка/посадка: да, на транзитной территории, но строго до 15 минут с ограничением на количество заездов.

Стоимость долгосрочной парковки: зависит от выбранной парковки (P1, P2, P3 и т.д.). Самые выгодные тарифы — на открытых парковках P8 и P9.

Риски: штрафы за нарушения правил очень высоки (от 2 000 до 42 000 рублей), контроль автоматический.

Нюансы

Можно ли не оплачивать штраф?

Нет. При длительной неуплате дело может быть передано судебным приставам.

Что делать, если денег на оплату парковки не осталось?

В такой ситуации необходимо связаться с сотрудником ООО «ДЭМ» через кнопку «Вызов оператора» на любом терминале для решения вопроса.

Нужно ли доплачивать при задержке рейса?

Да, система рассчитывает стоимость исходя из фактического времени нахождения автомобиля на парковке. Задержка рейса не является основанием для отмены оплаты. Этот риск стоит закладывать в бюджет поездки или выбирать парковки с посуточным тарифом, где цена следующего дня фиксирована.