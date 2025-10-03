В Москве опять расширились зоны платных парковок: подробное руководство для пользователей

В Москве опять расширились зоны платных парковок. На этот раз бесплатную стоянку для машин ограничили не только на десятках улиц столицы, но и на территории большого количества жилых комплексов. С полным списком улиц, можно ознакомиться по ссылке. Общее количество платных парковочных мест на улично-дорожной сети столицы уже превысило 136 тысяч. Стоимость стоянки зависит от тарифа, а оплата парковки доступна самыми разными способами. Рассказываем, как пользоваться городским автомобильным паркингом.

© Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Зоны платной парковки в Москве

Платные парковки в столице охватывают центр города, который традиционно насыщен автомобилями и отыскать там место для машины сложно, а также в спальных районах Москвы.

Ежегодно зону действия платных парковок столичные власти расширяют, объясняя это решение необходимостью облегчить жизнь местным жителям.

В 2025 году в Москве зона платной парковки расширялась уже трижды. Бесплатную стоянку для машин ограничили на десятках улиц столицы, а также на территории многочисленных жилых комплексов.

Стоимость платной парковки в Москве

В столице предусмотрены два варианта формирования стоимости платной парковки. В Москве работают обычный и дифференцированный тарифы, которые подразумевают, что оплата платной парковки идёт либо по постоянной цене, либо по изменяющейся в течение суток.

Отдельно отмечается, что в одной зоне парковочной зоне могут быть парковки с обычным и дифференцированным тарифами — узнать, какой тариф работает на конкретной парковке, можно через информационный щит или приложение «Парковки России».

Тарифы пределах ТТК (пн-вс):

8:00 - 21:00 — от 380 до 600 руб/час

21:00 - 8:00 — 200 руб/час

динамический тариф от 0 до 800 руб/час

Тарифы пределах Бульварного кольца (пн-сб):

8:00 - 21:00 — от 100 до 200 руб/час

21:00 - 8:00 — 80 руб/час

Тарифы за пределами Бульварного кольца (пн-сб):

8:00 - 21:00 — от 40 до 180 руб/час

21:00 - 8:00 — 60 руб/час

© Евгений Разумный/Коммерсантъ

Льготы на парковку в Москве

Законодательством предусмотрены несколько вариантов экономить на оплате парковки, причём это могут быть как скидки на платную парковку, так и возможность абсолютно бесплатно оставлять автомобили в зоне платной парковки.

Резидентство

Резидентное разрешение могут оформить только жители города и только в пределах района своей регистрации. Резиденты могут бесплатно парковаться с 20:00 до 8:00 ежедневно, а возможность парковаться в остальное время (с 08:00 до 20:00) доступна за небольшую оплату.

Многодетность

Условия и порядок льгот для многодетных семей зависят от местного законодательства. В Москве запись в Реестре льготных парковочных разрешений допускает (https://auto.rambler.ru/za-rulem/54010874-kak-polzovatsya-besplatnoy-parkovkoy-dlya-mnogodetnyh-semey-v-moskve/) бесплатную стоянку в зонах платных московских парковок ежедневно и в любое время.

Инвалидность

Машины из Федерального реестра инвалидов имеют право бесплатной парковки на платных стоянках. Порядок внесения машин в реестр отличается в разных регионах России.

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Парковочный абонемент

Ежемесячно можно пользоваться безлимитной парковкой, если оформить на неё абонемент. Цена зависит от территории, на которой он действует.

Способы оплаты парковки

Для удобства автомобилистов предусмотрены разные способы оплаты платной парковки. Как оплатить парковку в Москве, каждый водитель выбирает самостоятельно — оплата платной парковки по цене не отличается от способа оплаты, так что ориентироваться можно исключительно на собственные предпочтения.

Через мобильное приложение «Парковки России»

Открыть приложение и разрешить доступ к геолокации;

Ввести номер телефона, на который будет отправлено СМС-сообщение с пин-кодом для входа в приложение, в открывшемся окне;

Ввести полученный пин-код в специальную форму;

Указать данные о машине в разделе «Автомобили»;

Выбрать номер парковочной зоны на карте;

Нажать «Припарковать» в начале парковочной сессии;

Нажать «Завершить» по окончании парковки.

На сайте parking.mos.ru

Войти в личный кабинет;

Открыть «Парковки»;

Указать номер парковочной зоны;

Ввести номер автомобиль;

Задать длительность парковки;

Нажать«Оплатить парковку».

Через СМС

Отправить СМС-сообщение на номер 7757 с текстом:

номер парковки*номер автомобиля*кол-во часов от 1 до 24

Например, 1122*А123АА799*5

Для продления парковки необходимо отправить СМС-сообщение на номер 7757 с текстом:

Х - количество часов

Отправить СМС-сообщение на номер 7757 для досрочной остановки парковки с текстом:

S или С

По телефону

Позвонить в единый контакт-центр «Московский транспорт» с мобильного телефона на короткий номер 3210 либо на городской номер +7 495 539 5454;

Выбрать необходимый раздел в голосовом меню (кнопка 1, потом 0);

Назвать автоответчику номер парковочной зоны, нужную продолжительность парковки и указать номер автомобиля;

Дать подтверждение для старта парковки после озвученного повторения указанных данных.

Через мобильное приложение «Яндекс Карты»

Указать информацию об автомобиле в меню «Парковки» в настройках профиля;

После прибытия в точку маршрута, где необходимо оставить машину, в приложении появится кнопка оплаты парковки;

Указать время парковки и оплатить её, при необходимости — продлить или досрочно завершить сессию.

При помощи паркомата

С 2023 года в Москве отсутствуют паркоматы, использовавшиеся ранее для оплаты платной парковки. Этот способ внесения средств за оставленный на парковке автомобиль убрали из-за невостребованности, так что сейчас оплатить парковку через паркомат в зоне платной парковки в Москве нельзя.

Время на оплату городской парковки столицы

В Москве на оплату парковки отводится 5 минут с момента постановки машины в зону платной парковки, а после окончания парковочной сессии место стоянки надо покинуть в течение всё тех же 5 минут.

© Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Штраф за неоплаченную парковку в Москве

Неоплата парковки карается по ст. 8.14 «Неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке» закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. №45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».

Неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке влечёт (https://auto.rambler.ru/rules/54369448-neoplachennaya-parkovka-kakoy-shtraf-i-kak-ego-obzhalovat/) наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере 5000 рублей. Никаких скидок на оплату такого штрафа законом не предусмотрено.

Проверка штрафов за неоплаченную парковку в Москве доступна в трёх вариантах:

Приложение «Парковки России»: указать номера водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС в разделе «Штрафы и эвакуации».

Портал mos.ru: указать в разделе «Каталог услуг» номер и дату выдачи водительского удостоверения, номер свидетельства о регистрации ТС.

Сайт ГИБДД: указать номер автомобиля или номер водительского удостоверения, номер свидетельства о регистрации ТС в форме для проверки штрафов.

Возможность корректировки данных и постоплаты

В приложении «Парковки России» доступны функции изменения время начала парковки, продления завершившейся сессии, корректировка номера автомобиля и/или парковочной зоны. Завершённую парковку можно скорректировать только до 23:59 текущих суток, а кроме того исправить окончившуюся парковочную сессию можно лишь один раз.

При этом возможности постоплаты платной парковки в Москве невозможно — такая опция отсутствует, поэтому каждую сессию необходимо оплачивать во время её начала. В противном случае можно получить штраф за неоплаченную платную парковку.

© Константин Кокошкин/Коммерсантъ

Нюансы

Как на месте распознать платную парковку и зону ее действия по знакам и разметке?

Все платные парковки обозначаются дорожным знаком 6.4. «Парковка (парковочное место)», 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку», 8.8 «Платные услуги» и информационным щитом, в котором указаны нюансы оплаты и тарифы. Синяя прерывистая разметка стандарта 1.7 оповещает водителя о том, что он находится в зоне платной парковки.

Можно ли бесплатно стоять на платной парковке в выходные и праздники?

Столичные власти на протяжении нескольких лет традиционно отменяют плату за уличные парковки в дни государственных праздников. Перечень этих дат устанавливается Трудовым кодексом Российской Федерации.

На улицах с повышенным, высоким и увеличенным тарифом (380, 450 и 600 руб/час в дневное время), а также в зонах динамического тарифа парковка в воскресенье платная и становится бесплатной только по упомянутым выше праздничным дням.

Исключение — плоскостные парковки закрытого типа (ППЗТ), классические парковки со шлагбаумом, на которые льготы не распространяются. Даже в дни государственных праздников на них действуют установленные тарифы.

Сколько можно бесплатно простоять на платной парковке в обычные дни?

На платной парковке по будням можно стоять без оплаты не более 5 минут после того, как автомобиль приехал на стоянку. Ещё 5 минут водителю отводиться на то, чтобы покинуть своё место после окончания парковочной сессии.

Можно ли парковать каршеринг на платных парковках?

В Москве для водителей каршеринга действует бесплатная парковка, так что автомобили сервисов можно оставлять без дополнительной оплаты на всех платных парковках там, где это разрешают операторы сервисов поминутной аренды машин. В отсутствие платы за платные парковки и заключается одно из преимуществ каршеринга в столице.

Должен ли таксист платить за платные парковки?

Таксист обязан оплачивать платные парковки в Москве, если это не оговорено условиями работы или не является разрешённой зоной для стоянки такси, обозначенной соответствующим знаком 5.18 «Место стоянки легковых такси». Этот знак обозначает специально выделенное место, где разрешена стоянка только для легковых такси, а другие транспортные средства стоять не могут.