Вице-премьер Александр Новак предложил «вернуть в строй» на полгода запрещённую еще в 2016 году присадку, повышающую октановое число бензина. По мнению чиновника, это поможет увеличить объём топлива на рынке и остановить рост цен. «Рамблер/авто» разобрался, насколько новая мера может компенсировать сложившийся дефицит бензина и какие ещё могут быть последствия у этого решения.

Вице-премьер Александр Новак предложил правительству ряд мер по увеличению поставок моторного топлива на внутрироссийский рынок. Среди прочих инициатив в документе есть предложение временно разрешить нефтепереработчикам использовать в качестве присадки, повышающей октановое число бензина, так называемую ММА — монометиланилин. Она запрещена к применению в России с 2016 года. Для выпуска высокооктановых бензинов сейчас используют другую присадку — метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Сообщается, что по оценкам Новака, применение ММА позволит увеличить производство моторного топлива в России на 50 000 тонн в месяц.

© Kekyalyaynen/Shutterstock

Тут стоит отметить, что величина ожидаемого (благодаря разрешению ММА) прироста выпуска бензина смотрится не слишком внушительно. Статистика утверждает, что в 2024 году годовой объём выпуска бензина в России составил 41,1 миллиона тонн. То есть около 3,3 миллиона тонн в месяц. На этом фоне ежемесячная прибавка в 50 000 тонн выглядит скорей символической.

Впросем, по словам Дмитрия Гусева, заместителя председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр», на российском рынке нефтепродуктов уже давно сложилась ситуация диспаритета между бензинами Аи-92 и Аи-95. Совсем уж старые модели машин неуклонно выбывают, сменяясь более свежими, для которых производители рекомендуют топливо с октановым числом Аи-95 и выше. По этой причине «девяносто пятый» гораздо более востребован потребителем.

«Допуск к применению октаноповышающей присадки ММА позволит нефтепереработчикам выпускать больше высокооктанового топлива. Это увеличит его предложение на рынке и, возможно, поможет стабилизации или снижению цен на бензин в целом» Дмитрий Гусев Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр»

Напомним, что ещё весной 2023-го вице-премьер Александр Новак давал поручение Росприроднадзору изучить вопрос возврата ММА в качестве добавки в бензин. Однако дальнейшего развития та инициатива так и не получила.

ММА был запрещён в России ещё в 2016 году — почти синхронно с США и Европой. Присадка относится ко второму классу опасности для человека. А повсеместно используемый сейчас МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) — более низкий четвёртый класс. Однако для получения для получения требуемого октанового числа бензину достаточно содержать не более 1% ММА. А для получения такого же результата с МТБЭ его разрешается добавлять в топливо до 15%.

Кроме того, температура кипения ММА — 196,2 °C. А у разрешённого к использованию МТБЭ — всего 56 °C. На практике это означает, что для отравления запрещённым ММА человеку требуется его выпить, а в случае МТБЭ достаточно, например, надышаться парами бензина из разогретого летней жарой бензобака. Какой из сценариев более вероятен в реальной жизни — думается, пояснять не нужно.

Сейчас монометиланилин (ММА) можно приобрести по цене в пределах 150 000 рублей за тонну. А метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) — порядка 95 000 рублей за тонну. То есть МТБЭ стоит в полтора раза дешевле ММА, но его требуется почти в десять раз больше.

© Annakek/Shutterstock

Таким образом, переход с МТБЭ на ММА сам по себе может заметно снизить себестоимость бензина и, в теории, цену литра на АЗС. Однако сейчас сложно однозначно сказать, реализуется ли предложение Александра Новака на практике или останется лишь на бумаге, как в 2023-м. В любом случае, он хотя бы попытался как-то улучшить ситуацию на российском топливном рынке.