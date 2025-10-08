Бензин впрок: в чём и как можно хранить запасы топлива по закону

В ряде регионов России продолжаются перебои с поставками бензина, что заставляет многих автолюбителей задуматься о создании запаса горючего. Однако просто приехать на заправку с первой попавшейся под руку ёмкостью и налить в неё бензин — не только не безопасно, но и в большинстве случаев противозаконно. Рассказываем, в чём можно перевозить и хранить бензин, не нарушая правил, и как сделать это максимально безопасно.

Законодательные нормы: в чём можно перевозить бензин

Согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и Правилам дорожного движения, в легковом автомобиле можно возить до 240 литров топлива. При этом перевозка разрешена только в специальных переносных ёмкостях (канистрах).

Объём, материал и конструкция тары строго регламентированы. Ёмкость каждой канистры не должна превышать 60 литров, а сами они должны быть изготовлены из материалов, стойких к воздействию нефтепродуктов (металл или специальный пластик), и герметично закрываться, чтобы не допустить протечек.

Использование для перевозки бензина стеклянных и пластиковых бутылок из-под напитков или пищевых продуктов, а также других не предназначенных для этого ёмкостей — крайне опасно и строго запрещено. Такие действия могут привести к воспламенению паров топлива и тяжёлым последствиям.

Кроме того, это административное правонарушение, которое карается штрафом до 30 000 рублей — если инспекторы установят, что перевозка осуществлялась в неподходящей таре, а действия водителя создали угрозу для окружающих или сопровождались серьёзными нарушениями.

Важно отметить, что и заправка в не предназначенную для этого тару категорически запрещена. Администрация АЗС имеет право отказать вам в отпуске топлива, если вы принесёте для этого пластиковую бутылку из-под воды, стеклянную ёмкость или канистру, не соответствующую требованиям.

Выбор правильной канистры: безопасность превыше всего

Как уже было сказано выше, канистра для топлива должна быть изготовлена из специальных материалов. Металлические ёмкости являются классическим и надёжным вариантом. Они прочны, стойки к механическим повреждениям и статическому электричеству. Однако они подвержены коррозии, имеют большой вес и могут деформироваться при ударе.

Современной и популярной альтернативой стальным являются канистры из специального пластика, например полиэтилена высокой плотности (HDPE). Такой пластик химически инертен по отношению к бензину, не ржавеет и легче металла. При покупке пластиковой канистры необходимо убедиться, что на ней есть соответствующая маркировка, указывающая на совместимость с нефтепродуктами.

Канистра должна герметично закрываться специальной крышкой с уплотнительной прокладкой, иметь надёжную ручку для переноски и узкую горловину с носиком для удобного и безопасного переливания. Многие современные модели оснащены системой вентиляции и замками, предотвращающими проливание.

Объём канистры стоит выбирать исходя из практических соображений. 10-литровая канистра удобна для экстренной доливки, а 30- или 60-литровая — для создания более серьёзного запаса. Помните, что заполнять канистру следует не «под завязку», а примерно на 95% объёма, чтобы оставить пространство для расширения топлива при нагреве.

Где и как хранить бензин: правила для гаража и частного дома

По правилам пожарной безопасности нельзя хранить бензин в квартире, на балконе или лоджии многоквартирного дома. Это создаёт прямую угрозу для жизни всех жильцов и поэтому категорически запрещено.

Идеальное место для хранения — это хорошо проветриваемое нежилое помещение, такое как отдельно стоящий сарай, расположенный на расстоянии от жилых строений. 21 апреля 2025 года вышел закон, запрещающий хранить топливо в гаражах, за исключением таковых на дачных участках.

Ни в коем случае нельзя хранить канистры с бензином рядом с источниками открытого огня, системами отопления или электроприборами. Прямые солнечные лучи также опасны, так как нагревают ёмкость и повышают давление внутри неё.

Срок хранения бензина ограничен. Из-за процессов окисления и испарения лёгких фракций его качество начинает снижаться уже через несколько месяцев. Поэтому автомобильный бензин без специальных присадок не рекомендуется хранить дольше одного года. Для более длительного хранения можно использовать специальные стабилизаторы топлива, но это решение для крайних случаев, а не для повседневной практики.

Заключение

В сложившаяся ситуации с дефицитом бензина желание создать запас топлива понятно, однако подходить к этому вопросу нужно с холодной головой и строгим соблюдением закона. Покупка и использование сертифицированной канистры (объёмом до 60 литров) — это единственный легальный и безопасный способ перевозить и хранить бензин, что прямо следует из Правил противопожарного режима.

Пренебрежение этими правилами может обойтись дорого, и не только из-за штрафов. Неправильные перевозка и хранение бензина создают высокие риски тяжёлых токсических отравлений и пожаров.