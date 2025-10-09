Эксперты рассказали, когда менять резину на зимнюю

Неуклонное приближение холодного времени года вновь заставляет автовладельцев задуматься о замене летних покрышек на зимние. «Рамблер/авто» выяснил у экспертов оптимальные сроки сезонной «переобувки».

Когда положено менять летнюю резину на зимнюю по закону

Закон требует, чтобы зимняя резина была установлена на машину не позднее 1 декабря. Это положение изначально содержится в техрегламенте Таможенного союза ЕАЭС (куда входит и Россия) «О безопасности колёсных транспортных средств». Он запрещает ездить на автомобилях с летними шинами в зимние месяцы: с начала декабря по конец февраля.

В российской правовой системе требования Техрегламента ЕАЭС действуют через приложение к ПДД под названием «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».

Его пункт 5.2 запрещает эксплуатацию без зимней резины транспортных средств категорий M1 и N1 (легковые автомобили и лёгкие грузовики полной массой до 3,5 тонн) в зимние месяцы (декабря, январь, февраль).

За езду на летней резине зимой по части 1 статьи 12.5 КоАП водителю полагается 500 рублей штрафа. Наказание, как видим, не особо суровое. Однако, если машина «на лете» попадёт в аварию зимой, не исключено, что её водителя признают виновником как раз из-за неправильной сезонности покрышек.

Что на практике?

При выборе времени смены шин с «лета» на «зиму» автовладельцу, обитающему в той или иной части нашей необъятной страны, обязательно следует учитывать особенности погоды в его регионе. Поскольку состав резиновой смеси летних шин не рассчитан на эксплуатацию при минусовых температурах, зимой эти покрышки теряют эластичность. Проще говоря, резина «дубеет». Вместе с этим резко снижаются её сцепные свойства.

Именно по этой причине в преддверии сезона холодов необходимо в первую очередь ориентироваться на местные погодные условия и динамику среднесуточной температуры. Ведь фактическая (а не календарная) зима в разных областях России наступает в разное время. Так, в побережных районах Причерноморья температура в течение всей зимы может опускаться ниже нуля считанные дни в году. В то время как в регионах Крайнего Севера выпадение снега вполне вероятно уже в сентябре.

По словам Олега Маркова, технического эксперта холдинга «Кордиант», существует стандартное правило, что при установлении среднесуточной температуры на отметке +7 градусов по Цельсию в течение трёх дней подряд рекомендовано произвести смену летних шин на зимние.

«Необходимо также учитывать и перепады температур. Если по утрам и вечерам столбик термометра опускается до околонулевых значений, а ваши основные поездки приходятся именно на это время, для большей безопасности рекомендуется отправиться на шиномонтаж, не обращая внимания на среднесуточную температуру. Затягивать с "переобувкой" не стоит ещё и по причине очередей на шиномонтаж. При резком похолодании, особенно со снегопадами, мастерские обычно оказываются загружены посетителями. Поэтому рекомендую следить за прогнозом погоды и записываться на смену шин заранее» Олег Марков Технический эксперт холдинга «Кордиант»

Владельцы машин, оборудованных датчиками температуры и давления в шинах, подтвердят: даже при околонулевых температурах резина способна при движении прогреваться до 10 градусов тепла, а порой и выше. То есть явно больше того уровня, когда резина теряет эластичность и сцепление с поверхностью. Однако это не означает, что замену летних шин на зимние стоит откладывать.

Дело в том, что для прогрева до безопасных температур (при почти нулевых значениях на градуснике за окном) автомобилю требуется проехать как минимум несколько километров, на протяжении которых риск попасть в аварию из-за пока ещё «дубовой» от холода летней резины будет чрезвычайно высоким.

По словам технического специалиста компании Pirelli Георгия Божедомова, важно учитывать не только температуру, но и время суток, в которое преимущественно совершаются поездки.

«Классическая рекомендация — менять шины при среднесуточной температуре 5–7 градусов Цельсия выше нуля. Именно при такой температуре в вечернее и ночное время появляется гололедица и летние шины не обеспечивают должный уровень сцепления. Обратно на летнюю резину рекомендуем также менять при среднесуточной температуре +7 по Цельсию» Георгий Божедомов технический специалист компании Pirelli

Выводы

Для смены летней резины на зимнюю в первую очередь следует ориентироваться на текущую среднесуточную температуру в вашем регионе. Специалисты рекомендуют менять колёса при снижении этого показателя ниже +7 градусов по Цельсию.

При этом с точки зрения законодательных норм и ПДД крайний срок смены летних шин на зимние — 1 декабря. С этого дня и до конца календарной зимы за езду на летней резине полагается штраф.