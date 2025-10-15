Шипованные шины или «липучка»: что лучше выбрать

Что лучше выбрать: «липучки» или шипованную зимнюю резину? Такая дилемма периодически возникает у многих водителей в процессе подготовки к сезонной «переобувке» автомобиля. «Рамблер/Авто» подготовил чёткие рекомендации, как стоит подходить к вопросу выбора зимних шин.

Зачем вообще нужна зимняя резина

Прежде чем отвечать на вопрос, какие колёса лучше зимой, шипованные или «липучка», уточним, зачем вообще нужна зимняя резина. Она необходима для машин, эксплуатирующихся в условиях отрицательных температур.

В составе материала зимних покрышек содержится повышенное количество технических масел и смол. Благодаря им резина не твердеет при отрицательных температурах, сохраняя эластичность и способность эффективно «цепляться» за дорожное покрытие.

Кроме того, протектор большинства зимних шин обладает более выраженным рельефом, нежели у летних колёс. Благодаря составу и более глубокому протектору, зимняя резина зимой обеспечивает машине эффективное торможение, разгон и контроль со стороны водителя на скользких и заснеженных дорогах. Езда на летней резине при минусовых температурах, по снегу и льду — однозначно опасна.

Разновидности «липучек»

Зимние нешипованные шины, которые также называются «фрикционные шины», в просторечье прозвали «липучками». Видимо потому, что со стороны кажется, будто они прилипают к дорожному покрытию, а не «вгрызаются» в него шипами, как шипованные колёса.

Специалисты различают два основных типа зимней нешипованной резины:

1. Шины «скандинавского» или «нордического» типа.

Такие модели разрабатываются для езды в условиях особо низких температур (до -40 °C) и сильных снегопадов. Для них характерен глубокий (до 10 мм) протектор с агрессивным рисунком, способным хорошо отводить из пятна контакта снег и слякоть. Резина таких шин остаётся мягкой даже в очень сильные морозы. Эти колёса востребованы в северных регионах России и за Уралом. А также для машин европейской части страны, которые часто эксплуатируются за городом

2. Шины «европейского» типа.

Для относительно мягкой зимы, характерной, например, для континентальной Европы, предназначены зимние нешипованные покрышки «европейского» типа. Состав их резиновой смеси рассчитан на эксплуатацию преимущественно при температурах не ниже -15 °C — с частыми оттепелями и дождями. То есть в условиях, когда повышенная мягкость «скандинавских» колёс не востребована.

У европейских «липучек» обычно менее выраженный рельеф протектора — до 8 мм. Это, а также более жёсткая резиновая смесь обеспечивают лучшую управляемость на свободном от снега и льда мокром асфальте. Шины такого типа рекомендовано выбирать автовладельцам, живущим в крупных городах европейской части России, где снег с дорог убирают достаточно быстро и качественно, а также жителям южных регионов нашей страны.

© Hryshchyshen Serhii/Shutterstock

«Липучки» и шипованные шины: в чём разница

Чем отличается зимняя шипованная резина от «липучек»? Первое и самое главное отличие сводится, собственно, к наличию металлических шипов, которые повышают сцепление колёс на снеге и льду. По характеру протектора и составу резиновой смеси шипованные шины ближе к «нордическим липучкам». Заметим в этой связи, что на шипованных колёсах в Европе разрешено ездить только в скандинавских странах, где зимой предостаточно снега и случаются сильные морозы. Шипованную резину в российских условиях имеет смысл использовать в регионах с большим количеством выпадающего снега и преимущественно морозной зимней погодой.

Ресурс зимней резины: что лучше, «шипы» или «липучка»?

В общем случае допустимый предел для применения зимних шин устанавливается на законодательном уровне. В России запрещено эксплуатировать зимнюю резину при глубине протектора менее 4 мм. В зависимости от конкретных условий и манеры езды автовладельца, зимняя шина может прослужить ему от 40 000 и до 60 000 километров пробега.

Дело в том, что, как уже говорилось выше, зимняя резина мягче летней. Это повышает её сцепные свойства, но снижает стойкость к износу. Особенно при езде по асфальту и при плюсовых температурах. С этой точки зрения «европейская липучка» более вынослива, поскольку в ней используется более жёсткая и прочная резина, чем в «скандинавской».

© Looka/Shutterstock

Сравнивая шипованную резину и «липучку», надо иметь в виду, что «скандинавские» нешипованные и шипованные колёса при прочих равных условиях подвержены истиранию примерно в одинаковой степени. Но с существенной оговоркой, касающейся шипов. Ведь их утеря самым прямым образом влияет на работоспособность шипованного колеса. Считается, что шипованная шина перестаёт обеспечивать должный уровень безопасности на дороге при утере более 60% ошиповки.

Особенно интенсивно шипы выпадают из колёс при движении по голому асфальту, при частых пробуксовках (например, при резких стартах) и торможениях.

Ещё один важный фактор безопасности — это возраст самой шины. Производители рекомендуют менять шины раз в пять лет. Даже если глубина протектора всё ещё находится в допустимых нормах, а суммарный пробег за несколько сезонов не превышает те самые 40–60 тысяч километров, то замена всё равно необходима, поскольку сама резиновая смесь шин теряет свои свойства с течением времени.

Поведение колёс на асфальте: шина с шипами или без

Шипованная резина

Как правило, шипованная резина имеет худшее сцепление с асфальтом, чем нешипованная. Металлические шипы на зимних колёсах обеспечивают меньший коэффициент трения, чем просто резина. Это увеличивает и тормозной путь машины, и ухудшает её способность держать заданную траекторию.

Производители шипованной резины стараются нивелировать отрицательное влияние шипов на сцепление с чистым от снега и льда асфальтом. Для этого они придумывают как хитрые конструкции самих шипов, так и способы их посадки в резину протектора. Например, так, чтобы при торможении на твёрдом асфальте они утапливались ниже поверхности колеса. Однако о реальной эффективности подобных мер говорить объективно достаточно сложно. Хотя бы из-за отсутствия в широком доступе релевантных результатов натурных испытаний абсолютно идентичных покрышек, различающихся лишь по признаку наличия шипов.

© Drotyk Roman/Shutterstock

«Липучка»

Фрикционные шины на чистом асфальте ведут себя более уверенно и предсказуемо, нежели шипованные — в силу отсутствия металлических элементов в зоне контакта колеса и дорожного покрытия. Кроме того, их эффективность сцепления с асфальтом бывает выше благодаря протектору. Например, у «липучек» европейского типа рисунок более приспособлен к таким условиям эксплуатации: их изначально проектируют для более эффективного отвода воды из пятна контакта.

Какая резина лучше зимой: шипованная или «липучка»

Шипованная резина

На льду и укатанном снегу шипованная резина, как правило, демонстрирует более уверенное поведение. Поскольку шипы, присутствующие в её конструкции, как раз и предназначены для работы на подобных покрытиях. Они врезаются в поверхность льда или укатанного снега, удерживая машину на траектории. Кроме того, шипы обеспечивают более эффективное замедление и меньший тормозной путь.

«Липучка»

Фрикционные шины ведут себя хуже на укатанном снегу и ледяном покрытии. Однако конструкторы постоянно разрабатывают всё новые формы рисунка протектора, позволяющие эффективнее цепляться за скользкую поверхность. Кроме того, некоторые модели «липучек» используют рисунок протектора с большим количеством микрополостей специальной конструкции. Их задача — также увеличить сцепление со скользкой поверхностью.

Комфорт вождения зимой: что предпочтительнее — шипованная резина или «липучка»

Любые зимние шины издают при движении больше шума, чем летние. И неважно — резина на шипах или «липучка». Хотя бы потому, что протектор зимней резины — с шипами или без — характеризуется более крупным рисунком и глубиной профиля.

В борьбе с нежелательными звуковыми эффектами шинники идут на различные ухищрения. Например, подбирают и вводят в рисунок протектора специальные элементы, призванные уменьшить звуки и вибрации, возникающие в колесе в процессе качения.

Однако к каким бы техническим уловкам не прибегали инженеры, металлические элементы в конструкции шипованной шины неизбежно будут создавать дополнительный шум в процессе движения, в особенности при езде по асфальту. Из-за этого шипованная резина всегда будет «громче» нешипованной — при прочих равных условиях, конечно.

Шины шипованные или «липучка»: что лучше?

Плюсы и минусы шипованной зимней резины

Шипованные шины: плюсы.

Высокий уровень сцепления на скользкой поверхности.

«Шипы» предпочтительны, если машина эксплуатируется преимущественно в условиях снега и льда под колёсами.

Высокая курсовая устойчивость на укатанном снегу.

Шипованные шины: минусы

Низкий уровень сцепления на асфальте.

Повышенный шум во время движения машины.

Запрет на использование в тёплых странах (на случай, если планируете зарубежное путешествие).

Плюсы и минусы «липучек»

«Липучки»: плюсы.

Фрикционная резина лучше работает на очищенном от снега асфальте.

Менее шумная при движении.

При необходимости на ней можно ездить в любое время года, не опасаясь штрафов.

Шины «липучки»: минусы.

Уступает шипованным шинам при движении по скользкой поверхности — льду и укатанному снегу.

Малоэффективная на рыхлом снегу.

Шипованная резина или «липучка»: какую выбрать