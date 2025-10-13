Россиянам посоветовали подготовить авто к суровой зиме

Эксплуатация автомобиля зимой имеет свои особенности. Чтобы без проблем пережить холодный сезон, машину рекомендуется подготовить к низким температурам. «Рамблер/авто» поговорил с экспертами и составил чек-лист из десяти пунктов, по которым следует провести подготовку машину к морозам.

© maxbelchenko/Shutterstock

1. Смените шины

Пожалуй, самый главный этап подготовки к холодам — замена летних шин на зимние. Выбор конкретного типа колёс (шипованные или нешипованные), а также модели зависят от характеристик автомобиля, бюджета автовладельца и фенологических особенностей региона. Главное, чтобы покрышки относились к категории зимних — были сделаны из специальной мягкой резиновой смеси, которая меньше твердеет на морозе.

© DedovStock/Shutterstock

«При среднесуточной температуре ниже +5 градусов летние шины теряют эластичность и сцепление с дорогой. В Москве и средней полосе России такая погода устанавливается ближе к ноябрю, поэтому оптимальный период для замены шин — вторая половина октября, особенно если прогнозируют ранние заморозки». Павел Бородин Директор проектов каско СберСтрахования

2. Проверьте аккумулятор

Понижение температуры снижает ёмкость любого, даже относительно свежего автомобильного аккумулятора. Тем более если его ресурс уже в той или иной мере исчерпан сроком службы.

«Если аккумулятору вашего автомобиля больше пяти лет или вы уже замечали, что с ним есть проблемы, то стоит сменить его до наступления холодов. Иначе в один прекрасный зимний день машина просто не заведётся». Павел Бородин Директор проектов каско СберСтрахования

Рабочая АКБ демонстрирует на своих клеммах напряжение в 12,4–12,6 В. Его можно измерить приборчиком-мультиметром. Когда оно ниже и дополнительная зарядка ситуацию не меняет, батарею можно смело сдавать в утиль и покупать новую.

Заметим, что она также не должна демонстрировать и повышенное напряжение при работающем моторе. Если вы видите, что оно превышает 14,4 В, значит у вашей машины какие-то проблемы с электросистемой. Например, с генератором. Это опасно: в таком режиме долго не протянет даже хороший свежий аккумулятор. Поэтому в этом случае необходимо обратиться в квалифицированный сервис для устранения проблемы.

© Tricky_Shark/Shutterstock

Важно! Если с АКБ всё в порядке, то проверьте её клеммы и контакты подключённых к ней проводов. Они должны быть чистыми, без следов грязи и коррозии.

3. Смените жидкость стеклоомывателя

Эксперты рекомендуют заранее наполнить бачок омывателя лобового стекла незамерзающей жидкостью. В противном случае остающаяся в системе летняя «омывайка» превратится в лёд при первом же заморозке.

«Залейте незамерзающую жидкость в бачок омывателя и положите в машину одну бутылку про запас». Павел Бородин Директор проектов каско СберСтрахования

© zedspider/Shutterstock

4. Проверьте состояние рабочих жидкостей

Перед наступлением холодов полезно оценить состояние охлаждающей жидкости двигателя. Её уровень должен быть в пределах отметок на боку расширительного бачка. Сам антифриз обязан быть прозрачен и не содержать никаких плавающих частиц. Уровню масла в двигателе положено находиться между отметками «min» и «max» на щупе.

Заметим, что некоторые автовладельцы совмещают замену смазки в моторе с мероприятиями по подготовке ТС к зиме. Состояние тормозной жидкости также рекомендуется проконтролировать, заглянув в бачок. Она должна быть прозрачная и не ниже установленного уровня. Кроме того, следует проверить её на предмет присутствия воды. Это делается с помощью специального прибора-тестера: он есть на любой СТО.

5. Защитите кузов

Для борьбы со снегом и льдом на дороге коммунальные службы щедро используют специальные реагенты. Эти вещества химически агрессивны по отношению к металлу автомобильного кузова. Из-за них даже малюсенький скол за зиму может превратиться в полноценный очаг коррозии. Чтобы предотвратить такой сценарий, следует защитить лакокрасочное покрытие машины полиролями. Первую полировку такого рода в сезоне проводят до прихода холодов — перед первой встречей с дорожной химией. Кроме того, если у вас возрастной автомобиль, то перед зимой имеет смысл провести дополнительную антикоррозийную обработку днища машины.

© Reshetnikov_art/Shutterstock

6. Проверьте фары и электроприборы

Световой день зимой короткий, а видимость плохая не только из-за темноты, но и из-за снегопадов. В таких условиях работоспособность всех световых приборов становится залогом безопасности на дороге. Готовясь к зиме, обязательно проверьте весь «свет» в вашей машине.

«Убедитесь, что все лампочки в фарах и других световых приборах работают и замените перегоревшие, если такие есть». Павел Бородин Директор проектов каско СберСтрахования

Кроме того, нужно убедиться, что все электроподогревы (кресел, стёкол, зеркал) работают исправно. Обнаружить подобную неполадку, когда на дворе уже выпал снег, будет крайне досадно.

7. Обслужите климатическую систему

Контроль качества работы кондиционера и печки — важная часть подготовки машины к зиме. Именно от них будет зависеть не только комфорт в салоне, но и качество обзора с места водителя. С запотевшими или покрытыми инеем стёклами особо не порулишь.

Даже если кондиционер исправно поддерживает температуру и сушит воздух, а печка греет, — всё равно рекомендуется перед зимой сменить салонный воздушный фильтр. Чтобы климатической системе было легче втягивать забортный воздух.

8. Обработайте замки и уплотнители

Эластичные элементы, отвечающие за герметичность дверных и оконных проёмов, со временем теряют изначальную гибкость и перестают плотно прилегать друг к другу и к элементам кузова. Результат — проникновение влаги в салон. Кроме того, из-за низких температур они могут повредиться.

«Уплотнители на всех дверях, в том числе и багажной, стоит обработать специальной силиконовой жидкостью. Без этого резина может примёрзнуть к металлу и порваться при открытии двери». Павел Бородин Директор проектов каско СберСтрахования

Замок лючка бензобака и ручки дверей (в особенности современные, утапливающиеся и выдвижные) также могут замерзнуть при попадании влаги. Предотвратить эту неприятность можно, заранее обработав все потенциально проблемные места силиконовым спреем, коих в избытке на рынке автохимии. Даже тончайшая прослойка силиконового масла, содержащегося в таких препаратах, предотвратит потенциальную проблему.

© dba87/Shutterstock

9. Защитите автомобильные стёкла

С зимней дороги на автомобильные стёкла летит изрядное количество грязи и слякоти. Она попадает не только на лобовое стекло, но и на боковые. А также на поверхность зеркал заднего вида.

Чтобы уменьшить количество оседающей на боковых стёклах и зеркалах грязи, их можно обработать автохимией из категории «антидождь». Подобного рода средства отталкивают микрокапли воды, несущие на себе частицы грязи. Благодаря чему последняя не задерживается на обработанных поверхностях, дольше оставляя их чистыми.

10. Замените щётки стеклоочистителя

«Въезжать в зиму» лучше и с новыми щётками стеклоочистителя. Изношенные «дворники» будут с трудом убирать зимнюю слякоть с лобового стекла. Плохая видимость вперёд может спровоцировать серьёзную аварию.

«Чтобы минимизировать вероятность инцидентов, замените щётки стеклоочистителя. Также в автомобиле обязательно должны лежать щётка и скребок для удаления льда, не лишним будет положить и небольшую лопату на случай, если колесо увязнет в глубоком снегу». Павел Бородин Директор проектов каско СберСтрахования

Выводы

Подготовка машины к зимней эксплуатации — важная процедура, от которой напрямую зависит безопасность на дороге. Некоторые операции, например замену стеклоомывающей жидкости, дворников или обработку силиконовым спреем автовладельцы могут выполнить самостоятельно. Более сложные работы вроде смены шин, защиты кузова от коррозии, замены световых приборов и тому подобных операций лучше поручить квалифицированным специалистам на СТО.