Повышение утильсбора могут отложить: реально ли успеть купить дешёвое авто за границей

Минпромторг объявил, что сроки введения нового утилизационного сбора могут быть перенесены на более поздний срок. «Рамблер/авто» выяснил, оправдана ли идея заказать за рубежом машину, воспользовавшись ожидающейся отсрочкой.

Секретариат первого вице-премьера Дениса Мантурова распространил сообщение, что Минпромторг получил от него поручение «оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчёта утилизационного сбора на легковые автомобили».

Напомним, что намеченное на 1 ноября изменение методики расчёта утильсбора вызвало всплеск недовольства как среди представителей автобизнеса, так и среди обычных людей. К примеру, документ, размещённый на сайте правительства, собрал более 100 тысяч дизлайков, а на Дальнем Востоке против принятия новой методики расчёта даже прошёл митинг. Общественные организации направили обращение к Мантурову. Последний, изучив послание, поставил соответствующую задачу перед Мипромторгом.

Эта новость спровоцировала появление в социальных сетях устойчивого мнения, что введение нового «утиля» будет отложено на месяц — до 1 декабря.

«Пока нет официальной информации о переносе даты вступления в силу новой методики расчёта утильсбора, уверенно рассуждать на эту тему невозможно. На самом деле мы даже не знаем, в каком итоговом виде будет принята новая методика расчёта. Официально нам показали лишь проект документа». Павел Карин Основатель компании по импорту и продаже автомобилей Сarintrade.

В отсутствии определённости по вопросу нового утильсбора со стороны официальных органов, приходится отталкиваться от версии про «отсрочку до 1 декабря». Для кого-то она может стать шансом приобрести интересующую модель до повышения утилизационных выплат государству.

«Допустим, новый утильсбор действительно заработает не с 1 ноября, а с 1 декабря. При такой вводной везти машины можно сейчас только из тех стран, откуда мы успеваем до новой даты доставить ТС и подать декларацию для таможенной очистки в России. Таких стран две: Корея и Китай. Оттуда машины ввозятся в Россию через Владивосток и Уссурийск. На этих маршрутах мы с большой долей вероятности успеем списать "утили" до конца ноября по пока ещё действующим правилам». Павел Карин Основатель компании по импорту и продаже автомобилей Сarintrade.

До 1 декабря 2025-го остаётся почти полтора месяца. За это время, как показал личный опыт одного из наших читателей, вполне можно заказать, ввезти в Россию и растаможить приглянувшуюся модель из Кореи. Летом 2025-го у героя нашего материала от момента заказа машины до получения ТС после таможенной очистки во Владивостоке прошло меньше 20 дней.

«Если верить заявлениям о переносе введения новых ставок на 1 декабря, то отсрочка мало что решает. У желающих есть лишь несколько дней, чтобы попробовать сейчас заказать авто из Южной Кореи, Европы и ОАЭ. Из Китая и США даже не стоит пытаться — точно не успеть. Мы даже не знаем параметров этой отсрочки: не будут ли прописаны какие-то дополнительные условия со стороны государства. Я считаю, что риски остаются. Запрыгивая в "последний вагон", можно не успеть и "попасть" на новые ставки». Сергей Пиголкин Основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick

По мнению Павла Карина, в данный момент заказывать авто из Европы рискованно. Слишком уж непредсказуемы сейчас сроки логистика оттуда. Машина может застрять где-нибудь на границе в промежуточной стране на неопределённый срок.

Напомним, что в обращении общественников к Мантурову говорилось о спровоцированных ажиотажным спросом очередях на российской границе из машин, уже приобретённых россиянами в Китае. Мол, застрявшие там ТС могут не успеть пройти таможенную очистку до 1 ноября, когда изначально ожидалось повышение утилизационных сборов.

«Успех покупки машины за рубежом сейчас во многом зависит и от компании-посредника. У опытных игроков этого рынка места на паромах-автовозах, например, забронированы заранее. Поэтому никакие ажиотажные очереди на график доставки их машин не влияют. Четко распланированные поставки позволяют организовать работу с таможней с учётом её текущей загруженности, не допуская срыва сроков перед клиентом. Заказы менее опытных компаний-посредников стоят в очередях и теряют время и на паромах, и на таможне». Павел Карин Основатель компании по импорту и продаже автомобилей Сarintrade.

У идеи срочно заказать сейчас автомобиль из-за рубежа в расчёте на «отсрочку нового утиля» есть ещё одна отрицательная грань. По словам Сергея Пиголкина, есть два важных фактора, которые необходимо учитывать. Во-первых, очень сильно сузившийся сейчас выбор автомобилей в той же Южной Корее, а во-вторых, резкое повышение местными продавцами цен на автомобили из-за ажиотажного спроса.

Выводы

Подытоживая, скажем, что в сложившейся ситуации заказ автомобиля за рубежом — не лучшая идея, особенно если покупатель ещё находится в поиске подходящей машины и фирмы-посредника. Неопределённость в позиции государства, усложнившаяся логистика доставки, а также ограниченный выбор подходящих экземпляров и выросшие цены на зарубежных площадках — всё это создаёт не самый благоприятный фон для такой покупки.

Если же у автовладельца уже есть чёткое понимание, с помощью какой компании будет совершена покупка конкретной машины, отсрочка лишь даёт шанс «вскочить в вагон уходящего поезда», но не гарантирует выгодной покупки.

Стоит отдавать себе отчёт: возможная отсрочка введения повышенного «утиля» в первую очередь адресована тем автовладельцам, кто уже купил машину за рубежом. Тех, кто в период отсрочки закажет авто «оттуда» и не успеет до 1 декабря его растаможить, государство жалеть уж точно не станет. Им предъявят счёт на оплату повышенного утильсбора без каких-либо поблажек.