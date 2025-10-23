С 1 ноября автовладельцев ждут три очень важных изменения

Начиная с 1 ноября 2025 года автовладельцев ждут важные изменения в налоговом и таможенном законодательстве, а также в сфере ОСАГО. «Рамблер/авто» рассказывает о главных переменах, намечающихся в ближайшем будущем.

Транспортный налог начнут списывать автоматически

Уже с 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба получит право по-новому взыскивать транспортный налог с автовладельцев. Сейчас, чтобы получить с гражданина налоговый долг, ФНС должна обязательно обращаться в суд. С 1 ноября налоговики получат возможность списывать такие задолженности путём прямого обращения в банк, где человек хранит свои средства.

Механизм будет следующим. Допустим, человек не оплатил в срок транспортный налог. Не позднее чем через три месяца после этого ФНС направляет ему уведомление о необходимости погасить задолженность. Либо через его личный кабинет на сайте ФНС, либо через портал Госуслуг, либо почтовым уведомлением — если гражданин не зарегистрирован ни там, ни там.

Должнику даётся шесть месяцев на оспаривание предъявленного налоговиками требования. Он может сделать это либо через свой личный кабинет на сайте ФНС, либо заказным письмом в адрес ведомства. Если спор между налоговым ведомством и гражданином не будет урегулирован, ФНС должна идти в суд.

Если же должник по транспортному налогу в течение шести месяцев на связь не вышел, то налоговая служба направляет ему уже решение о взыскании. И уже через семь рабочих дней после этого банк, где автовладелец хранит свои деньги, получает от ФНС поручение списать и перечислить в бюджет сумму задолженности.

© Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Если денег на счетах недостаточно для погашения долга, ФНС напрямую, без обращения в суд, направляет постановление о взыскании задолженности судебным приставам. На основании которого те начнут заниматься имуществом должника.

Важно: задолженность по транспортному налогу, образовавшаяся до 1 ноября 2025 года, под новый порядок взыскания не подпадает. С ней налоговикам придётся действовать как и раньше — через суд.

Повышение утильсбора с 1 ноября

Власти планируют изменить методику расчёта утилизационного сбора для граждан, приобретающих за границей машины с моторами мощнее 160 л.с., а также последовательные «гибриды» и электромобили. Нововведения повысят суммы сбора в десятки раз.

Изначально дата вступления в силу новой методики расчёта утильсбора была запланирована на 1 ноября 2025 года. Однако проект документа о новом «утиле» получил более 100 000 дизлайков от посетителей портала обязательного раскрытия информации. Кроме того, некоторые общественные организации обратились в правительство с предложением отсрочки введения новеллы в силу.

В связи с этим первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать отсрочку даты введения утилизационного сбора. Однако до сих пор никакого официального документа, подтверждающего, что утильсбор будет рассчитываться по-новому с более позднего срока, правительство так и не опубликовало.

© Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/Global Look Press

Так что формально ожидаемый срок введения нового повышенного утилизационного сбора на машины для импортёров-физлиц остаётся прежним: 1 ноября 2025 года.

Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО

Власти уже давно планировали ввод в действие системы автоматической фиксации машин, передвигающихся без полиса ОСАГО. До этого страховые компании и ГИБДД несколько лет занимались интеграцией баз данных владельцев полисов с полицейской сетью камер автоматической фиксации нарушений ПДД. В связи с чем сроки запуска «автоматических» штрафов за езду без ОСАГО многократно сдвигались.

Не исключено, что это произойдёт в очередной раз. Дело в том, что группа депутатов Госдумы во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Сергеем Аксаковым подготовила поправку в статью 12.37 КоАП. На текущий момент она предусматривает следующие штрафы за езду без оформленного полиса обязательного страхования: за первое нарушение 800 рублей, а за повторное в течение года — 3 000–5 000 рублей.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат обратил внимание, что в случае запуска системы автоматической фиксации езды без ОСАГО автовладельцы будут получать множество «повторных» штрафов с каждой камеры ГИБДД, под которой проедут в течение одного дня.

В связи с этим он подготовил поправку в статью 12.37 КоАП, которая позволяет оформлять лишь один протокол за повторную езду на незастрахованной машине в сутки. Идею одобрило правительство, а комитет по финансовому рынку Госдумы рекомендовал поправку к принятию. Так что старт оформления штрафов «за ОСАГО» с помощью автоматической фиксации откладывается, как минимум, до принятия поправки в статью 12.37 КоАП.

Выводы

С 1 ноября совершенно точно заработает новый способ взыскания долгов по транспортному налогу. А введение повышенного утильсбора и оформления штрафов с камер за езду без ОСАГО на данный момент находятся в «подвешенном» состоянии.