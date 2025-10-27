Повышенный утильсбор могут отменить для некоторых категорий граждан
Сразу несколько категорий граждан может получить льготы по уплате утилизационного сбора при покупке иномарок для личного пользования. С такой инициативой выступила партия ЛДПР — рассказываем, что предложили депутаты.
Запланированное на 1 ноября изменение методики расчёта утильсбора, вызвало масштабное недовольство среди представителей автобизнеса, общественников и простых автомобилистов.
На фоне негативной реакции общественности на запланированную реформу депутаты начали предлагать различные варианты льгот, которые могли бы хотя бы частично нивелировать негативный эффект от индексации утильсбора.
Полностью отказываться от новых тарифов не планируется, но для некоторых категорий россиян могут быть введены существенные поблажки. Так, Фракция ЛДПР подготовила и направила на заключение правительства Российской Федерации законопроект об освобождении от уплаты утильсбора при покупке за границей автомобилей для личного пользования социально уязвимыми категориями населения. К числу тех, кто должен быть освобождён от утильсбора, депутаты отнесли членов многодетных семей, инвалидов I группы, ветеранов СВО и других боевых действий.
«Разница неимоверная — в результате стоимость автомобиля может взлететь на несколько миллионов рублей. Такого ещё не было в нашей истории. Наши люди и сейчас уже не могли позволить купить себе хорошую машину, а теперь даже не смогут мечтать об этом. Давайте скажем честно — все люди считают, что к реальной утилизации автомобилей эти сборы не имеют никакого отношения», — объяснил депутатскую инициативу лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Чтобы не лишать людей «возможности довезти своих детей до места учебы, доехать до больницы и решить другие бытовые вопросы», авторы законопроекта предлагают освободить от утильсбора покупку одного автомобиля. В настоящее время утильсбор является обязательным независимо от количества приобретаемых транспортных средств — оплачивать утильсбор необходимо на каждую машину, которая ввозится в Россию из-за рубежа.
Напомним, что по действующим нормам для личного пользования автомобиль можно ввезти по льготной ставке в 3400 рублей, тогда как по предложению Минпромторг новая методика расчёта утилизационного сбора будет рассчитывать ставки платежа не только с привязкой к возрасту и объёму двигателей машин, но и мощности.
Новые ставки будут распространятся не только на импортёров, но и частников, ввозящих авто для личного пользования. Исключением станут лишь машины с двигателями внутреннего сгорания мощностью менее 160 л.с., но этот шаг, по мнению ЛДПР, «вгонит наших людей, в том числе средний класс, в бедность». О реакции Минпромторга и правительства России на инициативу депутатов пока информации нет.