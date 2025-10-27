Повышенный утильсбор могут отменить для некоторых категорий граждан

Сразу несколько категорий граждан может получить льготы по уплате утилизационного сбора при покупке иномарок для личного пользования. С такой инициативой выступила партия ЛДПР — рассказываем, что предложили депутаты.

© Vunishka/Shutterstock

Запланированное на 1 ноября изменение методики расчёта утильсбора, вызвало масштабное недовольство среди представителей автобизнеса, общественников и простых автомобилистов.

На фоне негативной реакции общественности на запланированную реформу депутаты начали предлагать различные варианты льгот, которые могли бы хотя бы частично нивелировать негативный эффект от индексации утильсбора.

© Пресс-служба Государственной Думы РФ

Полностью отказываться от новых тарифов не планируется, но для некоторых категорий россиян могут быть введены существенные поблажки. Так, Фракция ЛДПР подготовила и направила на заключение правительства Российской Федерации законопроект об освобождении от уплаты утильсбора при покупке за границей автомобилей для личного пользования социально уязвимыми категориями населения. К числу тех, кто должен быть освобождён от утильсбора, депутаты отнесли членов многодетных семей, инвалидов I группы, ветеранов СВО и других боевых действий.

«Разница неимоверная — в результате стоимость автомобиля может взлететь на несколько миллионов рублей. Такого ещё не было в нашей истории. Наши люди и сейчас уже не могли позволить купить себе хорошую машину, а теперь даже не смогут мечтать об этом. Давайте скажем честно — все люди считают, что к реальной утилизации автомобилей эти сборы не имеют никакого отношения», — объяснил депутатскую инициативу лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Чтобы не лишать людей «возможности довезти своих детей до места учебы, доехать до больницы и решить другие бытовые вопросы», авторы законопроекта предлагают освободить от утильсбора покупку одного автомобиля. В настоящее время утильсбор является обязательным независимо от количества приобретаемых транспортных средств — оплачивать утильсбор необходимо на каждую машину, которая ввозится в Россию из-за рубежа.

© Игорь Иванко/Коммерсантъ

Напомним, что по действующим нормам для личного пользования автомобиль можно ввезти по льготной ставке в 3400 рублей, тогда как по предложению Минпромторг новая методика расчёта утилизационного сбора будет рассчитывать ставки платежа не только с привязкой к возрасту и объёму двигателей машин, но и мощности.

Новые ставки будут распространятся не только на импортёров, но и частников, ввозящих авто для личного пользования. Исключением станут лишь машины с двигателями внутреннего сгорания мощностью менее 160 л.с., но этот шаг, по мнению ЛДПР, «вгонит наших людей, в том числе средний класс, в бедность». О реакции Минпромторга и правительства России на инициативу депутатов пока информации нет.