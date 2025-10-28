«Красивые» автомобильные номера в 2025 году: сколько стоят престижные регистрационные знаки и как их купить

После заявления Владимира Путина, поддержавшего идею легальной продажи «красивых» автомобильных номеров, эта тема вновь оказалась в центре внимания. Пока государство рассматривает такую возможность, «серый» рынок процветает, предлагая заветные комбинации букв и цифр за сотни тысяч и даже миллионы рублей. Разбираемся, как устроен этот бизнес, каковы реальные цены на престижные номера и как их можно оформить на себя уже сегодня.

Что говорит закон: полулегальный статус рынка

На сегодняшний день в России не существует закона, который бы прямо разрешал покупать и продавать государственные регистрационные знаки отдельно от автомобиля. Формально номер неотчуждаем от машины, на которую он зарегистрирован.

Предполагалось, что покупать «красивые» номера можно будет через «Госуслуги» по фиксированным тарифам (до 600 000 рублей) или на аукционах, что могло бы приносить в бюджет десятки миллиардов рублей ежегодно. Однако инициатива по полной легализации купли-продажи регистрационных знаков, разрабатывавшаяся Минэкономразвития и МВД, заморожена.

© Евгений Биятов/РИА Новости

В то же время в законодательстве есть лазейки, которые позволяют проводить такие сделки, не нарушая законов. Ведь при продаже или утилизации авто номера можно сдать в ГИБДД на срок до одного года, а затем установить на другой свой автомобиль. Именно этой процедурой и пользуются продавцы и покупатели, выстраивая многоходовые схемы перерегистрации.

Кто продаёт номера и где их искать: дилеры и онлайн-площадки

Продажей «красивых» номеров занимаются как частные лица, так и «профессиональные дилеры», часто называющие себя «номерными брокерами». Они действуют через специализированные онлайн-площадки, которые полностью посвящены торговле престижными ГРЗ.

Основные места для поиска:

Специализированные сайты-агрегаторы. Это целые каталоги, где можно подобрать номер по желаемым символам, региону и бюджету.

Крупные платформы объявлений (например, Avito). Здесь «красивые» номера продаются вместе с автомобилями-донорами, часто — старыми и недорогими машинами.

Тематические сообщества в социальных сетях и мессенджерах.

По оценкам экспертов, только на одной из таких площадок исключительно для Москвы может быть выставлено до 400 различных предложений.

Сколько стоят «красивые номера»: от ста тысяч до нескольких миллионов

Стоимость номера зависит исключительно от спроса и амбиций продавца. Критерии «красоты» хорошо известны:

«Три семерки» и аналоги: номера с тремя одинаковыми цифрами (111, 777) — классика жанра. Стартовая цена — от 150 000 рублей.

номера с тремя одинаковыми цифрами (111, 777) — классика жанра. Стартовая цена — от 150 000 рублей. «Зеркальные» номера: комбинации, которые читаются одинаково слева направо и справа налево, например 404, 272. Стоимость — от 100 000 рублей.

комбинации, которые читаются одинаково слева направо и справа налево, например 404, 272. Стоимость — от 100 000 рублей. «Ровные» или «круглые»: номера с круглыми числами (100, 200) или числами из первой десятки (001, 005). Цена — от 100 000 рублей.

номера с круглыми числами (100, 200) или числами из первой десятки (001, 005). Цена — от 100 000 рублей. Максимальная комбинация: более дорогими считаются номера, где совпадают и буквы, и цифры, например А111АА или С777СС. За такие таблички просят от 600 000 рублей и выше.

более дорогими считаются номера, где совпадают и буквы, и цифры, например А111АА или С777СС. За такие таблички просят от 600 000 рублей и выше. Особые серии (АМР, ЕКХ, ААА): номера, которые исторически закреплялись за автомобилями государственных структур (Администрация Президента, ФСБ), ценятся особенно высоко. Миф о их «неприкосновенности» для ГИБДД хоть и является фейком, но сильно раздувает цены. Например, за А999МР77 в 2025 году просили 58 000 000 рублей, а за Х999АН99 — 120 000 000 рублей.

А вот так называемые «лесенки» (например, 123 или 678) и простые «зеркалки» считаются бюджетными вариантами. Такие знаки можно найти дешевле 100 000 рублей.

© Haggardous50000/Shutterstock

Как купить и оформить красивые номера

Поскольку непосредственно номер купить нельзя, как правило, используется схема с перерегистрацией автомобиля.

По факту вы покупаете машину с нужным номером. Регистрируете её на себя в ГИБДД, сразу подавая заявление на сохранение номерных знаков. После этого автомобиль-донор можно продать (часто — прежнему владельцу), а сохранённые номера установить на свой основной автомобиль.

Все это абсолютно легально, но требует времени и денег на госпошлины.

Важно: Госпошлины за перерегистрацию (новое СТС — 1 500 рублей, внесение данных в ПТС — 525 рублей) составят минимум 1025 рублей, не считая стоимости самого номера.

Ключевое ограничение: код региона и место прописки

Важнейшее правило, которое нельзя игнорировать: цифры кода региона на покупаемом номере должны соответствовать месту вашей постоянной регистрации (прописки). В противном случае ГИБДД просто откажет в постановке автомобиля на учёт.

Пример: если вы прописаны в Москве, вы можете использовать только номера с кодами 77, 99, 97, 177, 199, 197, 777 и т.д.

Если зарегистрированы в Московской области, необходимо выбирать номера с обозначениями 50, 90, 150, 190, 750, 550.

Покупка сочетания цифр другого региона будет пустой тратой денег. Легализовать его без смены прописки владельца невозможно.

© Ярослав Чингаев /Агентство «Москва»

Как сохранить и продать свой «красивый» номер

Если вы являетесь владельцем автомобиля с уникальным номером и хотите его сохранить при продаже машины, нужно при снятии её с учета подать в ГИБДД соответствующее заявление. Номер будет храниться на вашем имени в течение одного года. За это время вы должны установить его на другой свой автомобиль.

Чтобы продать номер, вы используете описанную выше схему. Например, находите покупателя, покупаете на его деньги недорогой автомобиль-посредник, регистрируете на него свой «красивый» номер, а затем продаете эту связку покупателю. После этого он сохраняет номер, а автомобиль-посредник возвращается вам или продаётся.

Советские номера: ностальгия или рабочий актив?

Черные номера на белом фоне образца СССР — это не просто антиквариат, а полноценный участник рынка «красивых» номеров. В этом плане они ничем не отличаются от обычных «красивых» номеров. Их продажа осуществляется только вместе с автомобилем, на котором они зарегистрированы. Цена на такие раритетные комплекты (авто + красивые номера советской эпохи) может быть очень высокой и зависит от сохранности, модели автомобиля и комбинации на табличке.

Однако при регистрации такого автомобиля новый владелец будет обязан заменить номера на современные российские. Ездить с советскими регистрационными знаками после смены собственника нельзя. Как вариант — при постановке на учёт не сдавать старые номера и использовать их на выставках или для фотосессий.

© Ю. Евсюков/РИА Новости

Заключение: риски и перспективы

Пока продажа «красивых» номеров не узаконена, главный риск для покупателя — мошенничество. Недобросовестные продавцы могут элементарно исчезнуть с предоплатой. Поэтому эксперты рекомендуют не вносить задаток, тщательно проверять историю автомобиля-донора и проводить расчёты непосредственно в ГИБДД во время регистрационных действий.

Вместе с тем поддержка идеи легализации на высшем уровне даёт надежду, что в скором будущем этот рынок выйдет из тени. Что не только пополнит бюджет, но и сделает процесс покупки прозрачным, безопасным и доступным для всех автолюбителей, желающих добавить своей машине индивидуальности.