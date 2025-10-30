С 1 ноября автомобили могут резко подорожать: полный разбор нового утильсбора

Новая методика расчёта утильсбора, которая вступает в силу с 1 ноября, привязана не только к возрасту и объёму двигателя импортируемых автомобилей, но и мощности. Она ожидаемо приведёт к очередному витку роста цен на новые и подержанные автомобили. Разбираем все тонкости нового утильсбора и рассказываем, как и насколько повысятся цены на машины.

Проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1291» опубликован Минпромторгом на сайте правительства.

Несмотря на то, что документ набрал более 130 тысяч дизлайков, а на Дальнем Востоке даже прошёл митинг против принятия документа, Министр промышленности и торговли Алиханов уже объявил, что принятие нового утильсбора уже решённый вопрос. Причём все инициативы об отсрочке нового «утиля» также не получили никакого продолжения.

Напомним, что утилизационный сбор был введён с 1 января 2013 года. Изначально он взимался с компаний-импортёров автотранспорта в Россию. В октябре 2013 года правительство распространило утильсбор и на отечественных производителей — чтобы избежать претензий по линии ВТО. Ставки утилизационного сбора индексировались в 2016, 2018 и 2020 годах. С 1 октября 2024 года была изменена методика расчёта утилизационного сбора, что привело к кратному росту платежей для автопроизводителей и компаний-импортёров автотранспорта.

С 1 октября 2024 года на любую ввозимую в страну машину утилизационный сбор рассчитывается путём умножения так называемой «базовой ставки», равной 20 000 рублей, на коэффициент, соответствующий категории, прописанной в вышеупомянутом постановлении правительства. Сейчас коэффициенты зависят от рабочего объёма двигателя машины, её возраста, а также типа импортёра: юридическое это лицо или физическое.

С 1 ноября вводится еще один параметр для вычисления коэффициента — мощность мотора. Самым радикальным образом это нововведение отразится на частниках — физических лицах, покупающих машину за рубежом для личного пользования.

Сейчас утильсбор для них невелик. Если рабочий объём двигателя ввозимого авто не превышает трёх литров, то он вычисляется достаточно просто. 20 000 рублей базовой ставки умножаем на коэффициент 0,17 (для машины не старше трёх лет) и получаем 3400 рублей. Для автомобилей старше трёх лет коэффициент составляет 0,26. После умножения на 20 000 рублей получаем 5200 рублей. Главное условие: не продавать приобретённый за рубежом автомобиль в течение года после ввоза в страну. В случае нарушения этого условия, автовладельцу придётся заплатить коммерческий утильсбор для юридических лиц, где коэффициент равняется 78,14. И в этом случае для трёхлетки он составит уже не 3400, а 1 562 800 рублей. При этом, важно подчеркнуть: мощность мотора сейчас роли не играет.

С 1 ноября, после вступления в силу новой методики расчёта, существующее правило будет действовать лишь для машин мощностью менее 117,68 кВт (160 л.с.) включительно.

Каждый последующий диапазон мощности мотора — 117,69–139,75 кВт, 139,76–161,81 кВт, 161,82–183,88 кВт, 183,89–205,94 кВт и так далее — подразумевает всё более высокие коэффициенты «утиля» и, соответственно, всё более внушительные суммы в рублях. Причём он будет рассчитываться одинаково и для физических, и для юридических лиц. Кроме того, с каждым годом, начиная с будущего, эти коэффициенты должны ещё больше расти — для каждого из диапазонов мощности. При том, что сами таблицы новых коэффициентов утильсбора сформированы ещё и для двигателей разного объёма.

Моторы до одного литра

Допустим, человек ввозит машину с таким двигателем и мощностью более 117,69 кВт, например 160,1 л.с. Такая легковушка попадает уже в категорию мощностью «от 117,69 до 139,75 кВт включительно» — 160–190 л.с. И потому автовладельцу насчитают «утиль» для новой (до трёх лет) машины по следующей формуле: 20 000 рублей нужно будет умножить на коэффициент 12,08, что составит 241 600 рублей. Для такого же авто старше трёх лет коэффициент ещё выше — 23,7. Соответственно, утильсбор составит 474 000 рублей.

Сложно сказать, что изменится на отечественном рынке «малолитражного параллельного автоимпорта» в случае введения такого механизма расчёта «утиля». Дело в том, что одно из самых мощных авто такого класса, присутствующих тут на данный момент, — Honda Crider 1.0 CVT. Мощность его мотора — 122 л.с. Цены — до 3 миллионов рублей. Поскольку производительность двигателя у этой модели ниже 160 л.с., утильсбор «по-новому» ей не грозит. Как и всем менее мощным легковушкам.

Моторы объемом от 1-го до 2-х литров

Для двигателей таких объёмов, чья мощность превышает 160 л.с., коэффициенты «утиля» составят не менее 37,5 для машин до трёх лет и 62,2 — для более возрастных.

Таким образом, за почти новый автомобиль в любом случае придётся заплатить не менее 750 000 рублей, а за более пожилой — 1,244 млн рублей. Сейчас (пока ещё!) в Москве, например, можно приобрести «на физлицо» седан Kia K5 с мотором 1,975 литра (240 л.с./177 кВт) возрастом менее трёх по цене примерно в 3,4 миллиона рублей. После пересчёта утильсбора по новой методике к цене такой машины добавится 842 000 рублей.

При этом авто с двигателем объёмом менее двух литров, но укладывающихся в 160-сильный лимит, можно будет и в дальнейшем ввозить «на физлицо» без необходимости платить повышенный утильсбор.

К таким машинам относится и та же Kia K5 с мотором 1,999 литра мощностью 150 л.с. Или, например, Skoda Octavia IV (A8) 2025 года выпуска с китайского рынка. Модель оснащается 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. Новый «утиль» им не грозит при ввозе в Россию для личного пользования.

Заметим, что перечень моделей относительно свежих иномарок, не подпадающих под увеличение утилизационного сбора, довольно велик: ознакомиться с ними можно в нашем материале.

Моторы объемом от 2-х до 3-х литра

Для силовых агрегатов этой категории, превышающих «рубеж» в 160 л.с., устанавливают коэффициенты 96,11 (для новой машины) и 144,00 — для ТС старше трёх лет. Это, опять-таки, совпадает с уровнем утильсбора для юрлиц. При ввозе свежего ТС таможня попросит заплатить 1,922 миллиона рублей, а за перевалившее трёхлетний рубеж — 2,88 миллиона.

Пример — Toyota Camry IX (XV80), продающаяся в Китае. На российском рынке предлагаются преимущественно модели с 2-литровой бензиновой силовой установкой: с 173-сильным ДВС либо с 197-сильным параллельным гибридом. Для первого из агрегатов новый утилизационный сбор составит 750 000 рублей. Для гибрида — 794 000 рублей.

Тут следует пояснить, что для так называемых «параллельных гибридов» (где двигатель имеет механическую связь с колёсами) утилизационный сбор рассчитывается по той же методике, что и для негибридных авто с ДВС. Иной подход применяется к последовательным гибридам, приравненным в этом смысле к чистым электромобилям. Но о них — чуть ниже.

Возвращаясь к «Тойотам», скажем, что сейчас специализированные компании-посредники предлагают привезти такой седан «под заказ» для физлица не менее чем за 3,5 миллиона рублей. Насколько увеличится их стоимость после вступления в силу нового утилизационного сбор, можно подсчитать уже сейчас, прибавив порядка 800 тысяч к текущим ценовым предложениям.

Моторы объёмом более трёх литров

Для таких машин новая методика расчёта «утиля» сохраняет текущие коэффициенты (107,67 для новых и 164,84 для авто старше трёх лет) исключительно для ТС мощностью менее 160 лошадиных сил, однако таковых нет. Присутствуют только гораздо более мощные модели, преимущественно из премиум-сегмента.

Для наглядности рассмотрим в качестве примера Mercedes-Benz S-Класс 580 4MATIC с 4-литровым мотором мощностью 503 л.с. младше трёх лет. Сейчас доля утильсбора в цене составляющей примерно 35-миллионнов составляет 2 740 000 рублей. С рассчитанным по-новому «утилём» она вырастет до 3 214 600 рублей. Повышение цены автомобиля на 474 600 рублей для человека, готового выложить за него около 35 миллионов, явно не пробьёт дыру в семейном бюджете.

Этого, полагаем, не произойдёт, даже когда речь идёт об аналогичном авто старше трёх лет, для которого положен повышенный «утиль». Сейчас за такую 503-сильную подержанную «эску» требуется отдать в казну 3 604 800 рублей «утиля», а вскоре придётся расставаться уже с 4 390 000 рублей. Да, разница в 695 200 рублей в цене машины явно не порадует потенциального покупателя, но вряд ли покажется критической.

Электромобили и последовательные гибриды

На текущий момент для электромобилей и последовательных гибридов при ввозе частным автовладельцем действует тот же льготный коэффициент, что и при ввозе машины с ДВС рабочим объёмом менее трёх литров: 3 400 и 5 200 рублей для новых и старых ТС соответственно.

Напомним, что у последовательного гибрида ДВС лишь приводит в действие электрогенератор и не имеет механической связи с колёсами. Минпромторг предлагает оставить минимальные сборы лишь для самых маломощных электрокаров и последовательных гибридов (до 58,84 кВт/80,2 л.с.), ввозимых гражданами для личных нужд.

Надо иметь в виду, что в расчётах утильсбора участвует не пиковая (то есть максимальная суммарная для всех тяговых электродвигателей машины) мощность, а так называемая «30-минутная мощность». То есть максимальная производительность, которую электросиловая установка может поддерживать на протяжении получаса.

За ввоз «электричек» и гибридов мощнее 80,2 л.с. в будущем придётся заплатить государству намного больше, чем сейчас. Как только производительность переваливает 80-сильный порог и оказывается в диапазоне «58,85–73,55 кВт включительно» (80–100,3 л.с.), коэффициенты «утиля» скачком увеличиваются до 41,3 для новой и до 68,4 для старой «электрички» или гибрида. Что соответствует утильсбору на уровне 862 000 рублей и 1,368 миллиона рублей соответственно. Заметим, что это даже больше, чем приходится платить компаниям-импортёрам электрокаров и последовательных гибридов сейчас: 667 400 рублей за свежее ТС и 1,174 миллиона рублей за машину старше трёх лет.

На ещё более мощные электрокары и гибриды коэффициенты утильсбора в таблицах Минпромторга растут с каждым новым диапазоном мощности — как и в случае с машинами с ДВС.

Возьмём, к примеру, полноприводный электромобиль Tesla Model X Plaid с суммарной мощностью силовой установки в 1 020 л.с. Сейчас такой кроссовер предлагается на нашем рынке «под ключ» за 17,6–18 миллионов рублей. Суммарная 30-минутная мощность этого электромобиля составляет 321 л.с — 236,09 кВт. Что соответствует 152 единицам будущего утилизационного коэффициента. Так что вскоре за, скажем, трёхлетнюю Tesla Model X Plaid на таможне нужно будет отдать «на утилизацию» не 667 400 рублей, как сейчас, а 3 040 000 рублей. С соответствующей корректировкой текущих рыночных цен.

У последовательного гибрида, такого как, например, популярный Lixiang L7, 30-минутная мощность электрической силовой установки составляет 197 л.с. Это соответствует 144,9 кВт. Коэффициент — 91,4. Ему соответствует сумма утильсбора в 1 828 000 рублей. Разница со знаком «плюс» по сравнению с ныне действующим для этой машины «утилём» — 1 160 600 рублей. Это существенная прибавка к стоимости. Ведь заказ такой машины из-за рубежа пока составляет порядка 5,5–6,6 миллиона — в зависимости от ёмкости батареи.

Выводы

Изменение методики расчёта утильсбора с 1 ноября сильнее всего ударит по тем, кто планировал или всё ещё хочет привезти из-за рубежа мощный автомобиль.

Фирмам-посредникам, которые занимаются доставкой машин из Китая, Кореи и других стран также придётся переориентироваться на маломощные автомобили с моторами отдачей до 160 л.с. Этот принцип будет касаться и электромобилей.

Но вот простимулирует ли нововведение каких-то азиатских производителей локализовать свои автомобили в России, чтобы получить приемущество перед конкурентами при ценообразовании — пока отрытый вопрос.