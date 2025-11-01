С 1 ноября для водителей вступают в силу важные нововведения

С 1 ноября 2025 года вступили в силу важные законодательные и административные изменения, которые коснутся всех автовладельцев. «Рамблер/авто» рассказывает обо всех нюансах нововведений.

Автоматическое списание транспортного налога

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) обзавелась новым инструментом для принудительного изъятия транспортного налога с граждан. Ведомству более не нужно обращаться в суд для списания задолженности по нему. Теперь её взыскивают примерно по такому же алгоритму, как и неоплаченные штрафы ГИБДД.

Налоговики теперь могут направлять поручения о списании средств должников непосредственно в банки. А если денег на счетах должника недостаточно для покрытия недоимки, ФНС обращается к судебным приставам, чтобы те отыскали имущество неплательщика. И всё это — минуя судебную стадию процесса, которая ранее была неизбежной.

© Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Работает новая система так:

В течение трех месяцев с крайнего срока уплаты транспортного налога ФНС отправляет автовладельцу требование-уведомление: ликвидировать задолженность. Это происходит либо через аккаунт гражданина на госуслугах, либо в его личном кабинете на портале ФНС. Если он не зарегистрирован ни там, ни там, то уведомление отправляют обычной почтой.

С этого момента неплательщик может в течение полугода опротестовать претензию налогового ведомства — либо по почте, либо через сайт ФНС. Если гражданин и налоговая не найдут взаимопонимания, вопрос недоимки будет решаться в суде. «Автоматическое списание» в данном случае невозможно.

Если же неплательщик транспортного налога в течение полугода не реагирует на уведомление, ФНС приступает к принудительному взысканию. Банки, где должник имеет счета, получают от налоговиков поручение: списать и перечислить в казну неуплаченную гражданином государству сумму.

Важно: стоит иметь в виду, что долги по транспортному налогу, образовавшиеся до 1 ноября 2025 года, ФНС автоматически списывать не имеет права.

© Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Выборочные штрафы с камер за отсутствие ОСАГО

В Москве камеры автоматической фиксации приступили к отслеживанию полисов ОСАГО у некоторых категорий транспорта. Ранее об этом сообщил глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.

«Мы в ближайшее время, возможно, даже до 1 ноября, сможем запустить систему, которая будет контролировать наличие полиса ОСАГО в отношении двух категорий транспортных средств. Это грузовой транспорт, приезжающий в Москву. И точно такая же система в отношении машин такси», — рассказал в интервью Галушин.

Напомним, что правительство и страховщики уже несколько лет пытаются запустить систему оформления штрафов за езду без ОСАГО с помощью камер автоматической фиксации ГИБДД. Задача осложнялась проблемами интеграции базы данных полисов с полицейской системой автоматической фиксации нарушений ПДД. Кроме того, требовалось оформить правовой механизм «автоматических» штрафов за езду без ОСАГО.

© SIMICON

Пока не вполне понятно, каким именно образом московские камеры будут оформлять штрафы таксистам и владельцам грузовиков. Ведь согласно действующей редакции КоАП, автовладелец без полиса ОСАГО будет получать новый штраф с каждой камеры, мимо которой пройдёт маршрут его движения.

Для физлица первый штраф за езду без ОСАГО равен 800 рублям, а все последующие от 3 000 до 5 000 рублей. В итоге за один день незастрахованный автомобилист может «привезти» себе штрафных постановлений на несколько сотен тысяч рублей. Именно поэтому сейчас в Госдуме обсуждается поправка в статью 12.37 КоАП. Она оговаривает, что за езду без ОСАГО автомобилиста можно штрафовать только один раз в сутки. И до её принятия камеры ГИБДД, скорее всего, не будут отслеживать незастрахованные по ОСАГО машины.

Кроме того, в конце ноября заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что с 1 ноября «автоматические» штрафы с камер за езду без ОСАГО вводиться не будут.

Впрочем, если камеры и не заработают для простых автомобилистов — не исключено, что они не начнут фиксировать грузовики и машины такси без страховых полисов. Окончательная ясность наступит в ближайшее время, если (или когда) штрафные постановления начнут поступать владельцам грузовых машин и таксистам.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Утильсбор перенесён с 1 ноября на 1 декабря 2025-го: эпопея продолжается

Напомним, что несколько месяцев назад Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ с новой методикой расчёта утилизационного сбора. Документ предполагает радикально повысить величину сбора для автомобилей с мотором мощнее 160 л.с. Причём ввозимых как юридическими лицами, так и физическими для личного пользования.

Изначально планировалось, что документ вступит в силу с 1 ноября 2025 года. Позднее, из-за сильного негативного общественного резонанса, первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать отсрочку даты повышения утилизационного сбора.

© Виталий Аньков/РИА Новости

Вчера ведомство объявило, что теперь новые тарифы планируется ввести не с 1 ноября, а с 1 декабря 2025 года. Делается это для того, чтобы люди, уже купившие мощные машины за рубежом, успели их ввезти и растаможить в России по старым правилам.

Также следует иметь ввиду: прежде чем какие-либо изменения в методику расчёта «утиля» заработают на практике, их должно сначала одобрить и утвердить правительство страны — своим постановлением. Далее документ отправится для формальной регистрации в Минюсте. А затем его текст требуется опубликовать на портале pravo.gov.ru. Только после этого новый документ вступает в силу. Таков установленный законом порядок.

Так что успеет ли новая методика расчёта утилизационного сбора пройти все эти бюрократические процедуры за месяц, пока не совсем ясно.