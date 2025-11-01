С 1 ноября для водителей вступают в силу важные нововведения

Что изменилось для водителей с 1 ноября: все важные нововведения
С 1 ноября 2025 года вступили в силу важные законодательные и административные изменения, которые коснутся всех автовладельцев. «Рамблер/авто» рассказывает обо всех нюансах нововведений.
Автоматическое списание транспортного налога
С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) обзавелась новым инструментом для принудительного изъятия транспортного налога с граждан. Ведомству более не нужно обращаться в суд для списания задолженности по нему. Теперь её взыскивают примерно по такому же алгоритму, как и неоплаченные штрафы ГИБДД.
Налоговики теперь могут направлять поручения о списании средств должников непосредственно в банки. А если денег на счетах должника недостаточно для покрытия недоимки, ФНС обращается к судебным приставам, чтобы те отыскали имущество неплательщика. И всё это — минуя судебную стадию процесса, которая ранее была неизбежной.
Работает новая система так:
- В течение трех месяцев с крайнего срока уплаты транспортного налога ФНС отправляет автовладельцу требование-уведомление: ликвидировать задолженность. Это происходит либо через аккаунт гражданина на госуслугах, либо в его личном кабинете на портале ФНС. Если он не зарегистрирован ни там, ни там, то уведомление отправляют обычной почтой.
- С этого момента неплательщик может в течение полугода опротестовать претензию налогового ведомства — либо по почте, либо через сайт ФНС. Если гражданин и налоговая не найдут взаимопонимания, вопрос недоимки будет решаться в суде. «Автоматическое списание» в данном случае невозможно.
- Если же неплательщик транспортного налога в течение полугода не реагирует на уведомление, ФНС приступает к принудительному взысканию. Банки, где должник имеет счета, получают от налоговиков поручение: списать и перечислить в казну неуплаченную гражданином государству сумму.
Важно: стоит иметь в виду, что долги по транспортному налогу, образовавшиеся до 1 ноября 2025 года, ФНС автоматически списывать не имеет права.
Выборочные штрафы с камер за отсутствие ОСАГО
В Москве камеры автоматической фиксации приступили к отслеживанию полисов ОСАГО у некоторых категорий транспорта. Ранее об этом сообщил глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.
«Мы в ближайшее время, возможно, даже до 1 ноября, сможем запустить систему, которая будет контролировать наличие полиса ОСАГО в отношении двух категорий транспортных средств. Это грузовой транспорт, приезжающий в Москву. И точно такая же система в отношении машин такси», — рассказал в интервью Галушин.
Напомним, что правительство и страховщики уже несколько лет пытаются запустить систему оформления штрафов за езду без ОСАГО с помощью камер автоматической фиксации ГИБДД. Задача осложнялась проблемами интеграции базы данных полисов с полицейской системой автоматической фиксации нарушений ПДД. Кроме того, требовалось оформить правовой механизм «автоматических» штрафов за езду без ОСАГО.
Пока не вполне понятно, каким именно образом московские камеры будут оформлять штрафы таксистам и владельцам грузовиков. Ведь согласно действующей редакции КоАП, автовладелец без полиса ОСАГО будет получать новый штраф с каждой камеры, мимо которой пройдёт маршрут его движения.
Для физлица первый штраф за езду без ОСАГО равен 800 рублям, а все последующие от 3 000 до 5 000 рублей. В итоге за один день незастрахованный автомобилист может «привезти» себе штрафных постановлений на несколько сотен тысяч рублей. Именно поэтому сейчас в Госдуме обсуждается поправка в статью 12.37 КоАП. Она оговаривает, что за езду без ОСАГО автомобилиста можно штрафовать только один раз в сутки. И до её принятия камеры ГИБДД, скорее всего, не будут отслеживать незастрахованные по ОСАГО машины.
Кроме того, в конце ноября заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что с 1 ноября «автоматические» штрафы с камер за езду без ОСАГО вводиться не будут.
Впрочем, если камеры и не заработают для простых автомобилистов — не исключено, что они не начнут фиксировать грузовики и машины такси без страховых полисов. Окончательная ясность наступит в ближайшее время, если (или когда) штрафные постановления начнут поступать владельцам грузовых машин и таксистам.
Утильсбор перенесён с 1 ноября на 1 декабря 2025-го: эпопея продолжается
Напомним, что несколько месяцев назад Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ с новой методикой расчёта утилизационного сбора. Документ предполагает радикально повысить величину сбора для автомобилей с мотором мощнее 160 л.с. Причём ввозимых как юридическими лицами, так и физическими для личного пользования.
Изначально планировалось, что документ вступит в силу с 1 ноября 2025 года. Позднее, из-за сильного негативного общественного резонанса, первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать отсрочку даты повышения утилизационного сбора.
Вчера ведомство объявило, что теперь новые тарифы планируется ввести не с 1 ноября, а с 1 декабря 2025 года. Делается это для того, чтобы люди, уже купившие мощные машины за рубежом, успели их ввезти и растаможить в России по старым правилам.
Также следует иметь ввиду: прежде чем какие-либо изменения в методику расчёта «утиля» заработают на практике, их должно сначала одобрить и утвердить правительство страны — своим постановлением. Далее документ отправится для формальной регистрации в Минюсте. А затем его текст требуется опубликовать на портале pravo.gov.ru. Только после этого новый документ вступает в силу. Таков установленный законом порядок.
Так что успеет ли новая методика расчёта утилизационного сбора пройти все эти бюрократические процедуры за месяц, пока не совсем ясно.