Парковки аэропорта Пулково: полное руководство по тарифам и штрафам

Второй по величине и статусу город России — Санкт-Петербург — имеет всего один гражданский аэропорт. Из-за этого Пулково загружен весьма серьёзно, а добраться до авиагавани Северной столицы можно только автомобильным транспортом — либо на автобусе, либо на такси, либо на собственной машине или каршеринге. Для автомобилистов в аэропорту предусмотрено несколько парковок. Рассказываем, как ими пользоваться и сколько это стоит.

© Александр Баранов/Коммерсантъ

Как и в любом другом аэропорту, организация парковки и остановки в Пулково строго регламентирована. Если проигнорировать правила, можно нарваться на штраф. Чтобы избежать непредвиденных расходов, лучше заранее ознакомиться с условиями бесплатного въезда в аэропорт, понимать, какие парковки предусмотрены в Пулково, а также знать стоимость стоянки в Пулково.

Общие правила остановки в аэропорту Пулково

Парковка в аэропорту Пулково предусматривает разные варианты стоянки автомобилей — есть несколько краткосрочных площадок, есть и долгосрочная парковка также на нескольких площадках. Отдельные зоны подготовлены для машин каршеринга и автобусов, а также есть возможности для бесплатного подъезда к зданию аэровокзала.

Стоянка в аэропорту Пулково в целом делится на две основные зоны: зона кратковременного пребывания и непосредственно зона парковки для долговременного размещения транспортного средства. Оператором парковок в авигавани Санкт-Петербурга выступает компания ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

© Аэропорт Пулково

Где и сколько можно стоять бесплатно в аэропорту Пулково

Возможности для бесплатной стоянки есть только в зонах на первом и втором уровнях привокзальной территории. На второй уровень допускаются автомобили, которые привозят в аэропорт вылетающих пассажиров, а на первый — машины, прибывшие забирать прилетевших пассажиров.

Для того, чтобы водители такси и частники не злоупотребляли бесплатными минутами, введено ограничение по количеству заездов. На 15 минут в зоны для вылетающих и прибывающих пассажиров можно заехать не более одного раза в 30 минут.

Время на высадку и посадку пассажиров в аэропорту Пулково

В обеих зонах для вылетающих/прибывающих пассажиров аэропорта бесплатно можно находиться только 15 минут, причём отсчёт времени начинается не с момента остановки у терминала, а с момента открытия шлагбаума на въезде.

Превышение бесплатной тарификации или частый въезд на территорию, как заявляет руководство Пулково, приводит к «взиманию пени».

© Аэропорт Пулково

Штрафы за нарушения правил остановки в аэропорту Пулково

В зоне подъезда к пассажирскому терминалу стоянка с 16 по 30 минуты, с 31 по 60 минуты и за каждые последующие 30 минут обойдётся в 2 000 рублей, а при повторном въезде с 1 по 30 минуту и за каждые последующие 30 минут придётся выложить ту же сумму в 2 000 рублей.

Как отмечает руководство аэропорта, в Пулково круглосуточно ведётся фото- и видеофиксация — данные о нарушениях парковки отправляются в ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Автомобили-нарушители отправляются на штрафстоянки, потому что в авиагавани работают эвакуаторы.

Эвакуируются машины, оставленные вне обозначенных разметкой парковочных мест и на дороге между Пулковским шоссе и терминалом, что продиктовано не только соблюдением ПДД, но и вопросами безопасности, поскольку аэропорты относятся к объектам с особыми режимами охраны.

© Аэропорт Пулково

За идентификацию автомобиля — на некоторых парковках работает въезд без талона, на основе считанных камерами знаков машины — и за повторное оформление парковочного билета в случае утраты или порчи предусмотрен штраф в 500 рублей.

Общие правила парковок аэропорта Пулково

Всего в аэропорту Санкт-Петербурга предусмотрено шесть зон парковки для автомобилей, включая краткосрочные, долгосрочные, крытый паркинг и парковку для каршеринга. Максимальный срок непрерывного нахождения на парковке — не более 90 дней.

Цены на официальных стоянках аэропорта Пулково

Актуальные тарифы на парковку в Пулково всегда лучше проверять на официальном сайте аэропорта в разделе «Транспорт и парковки».

Система расчёта почасовая или посуточная, ознакомиться с ней можно в официальном прейскуранте — приведённые в материале цены опираются на тарифы от 22 июля 2025 года.

© Аэропорт Пулково

Также на сайте аэропорта Пулково работает калькулятор расчёта стоимости парковки. Кроме того, предусмотрена возможность онлайн-проверки и оплаты штрафов, выписанных за нарушения правил стоянки на территории Пулково.

Тарифы и классификация парковочных зон аэропорта Пулково

Зона подъезда к ЦПТ (Терминалу-1)

С 1 по 15 минуты — бесплатно;

С 16 по 30 минуты — 2 000 рублей;

С 31 по 60 минуту и за каждые последующие 30 минут — 2 000 рублей;

С 1 по 30 минуту и за каждые последующие 30 минут при повторном въезде в Зону подъезда к ЦПТ — 2 000 рублей.

Транзитная зона № 1 подъезда к парковкам Р1, Р2, Р3

С 1 по 15 минуты — бесплатно;

С 16 по 30 минуты — 2 000 рублей;

С 31-й минуты и за каждые последующие 30 минут — 2 000 рублей;

С 1 по 30 минуту и за каждые последующие 30 минут при повторном въезде в транзитную зону №1 — 2 000 рублей.

Транзитная зона № 2 подъезда к парковкам Р10, Р8, Р13

До 5 минут — бесплатно;

С 6-й минуты и за каждые последующие 30 минут — 2 000 рублей;

С 1 по 30 минуту и за каждые последующие 30 минут при повторном въезде в транзитную зону №2 — 2 000 рублей.

Парковочная зона P10

C 1-й минуты по 60-ю минуту — 250 рублей;

На 3 месяца — 5 125 рублей.

Парковочная зона P1 (многоярусный паркинг)

За 1 час — 1 100 рублей;

За 1 сутки — 2 100 рублей.

Парковочная зона P2 (открытая краткосрочная парковка)

30 минут — 400 рублей.

Парковочная зона P13 (открытая гибридная парковка)

30 минут — 400 рублей;

За 1 сутки — 2 000 рублей.

Парковочная зона P4 (открытая долгосрочная парковка)

За 1 сутки, базовый тариф — 1 600 рублей;

За 1 неделю, базовый тариф — 10 000 рублей.

Парковочная зона P8

За 1 час — 1 000 рублей;

За 1 сутки — 2 000 рублей;

За 1 пропуск на год — 505 100 рублей.

© Аэропорт Пулково

В случае невозможности определения фактической продолжительности времени пользования парковочным местом или нахождения транспортного средства в Зоне подъезда к ЦПТ (непредъявление парковочного талона при выезде или утеря талона и т.п.), срок пользования парковочным местом, подлежащий оплате, для парковочных зон P1, P2, P3 и P4 принимается равным двум суткам, а срок нахождения в Зоне подъезда к ЦПТ — 10 часам.

Оплата официальной парковки аэропорта Пулково

Оплатить парковку в Пулково можно:

при выезде с территории аэропорта в терминале оплаты;

онлайн, отсканировав QR-код, расположенный на парковочном талоне и на терминалах оплаты;

онлайн с помощью банковской карты или SberPay.

Льготы на платную парковку аэропорта Пулково

Интересно, что пользователям парковки в аэропорту Пулково предоставляются скидки. По парковочному талону можно сэкономить 15% при упаковке багажа, а ещё скидка в размере 10% полагается в ресторанах «Шоколадница» в авиагавани.

Условия для парковки инвалидов на территории аэропорта Пулково

Бесплатная парковка в аэропорту Пулково предоставляется людям с ограниченными возможностями (инвалидность I, II, III групп) и их сопровождающим. Но информация о транспортном средстве должна быть внесена в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), на нём должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид».

Парковаться инвалидам необходимо на специально отведённых местах на одной из парковок аэропорта — Р1, Р2, Р4, Р8, Р13. В аэропорту Санкт-Петербурга инвалидам запрещено размещать свои машины на линии прибытия/отправления у терминала и в транзитных зонах № 1 и 2. Проезд по указанным зонам оплачивается по установленным тарифам.

© Мария Девахина/РИА Новости

Перед выездом с парковки нужно связаться с сотрудником Пулково через кнопку «Вызов оператора» на панели кассового аппарата и заявить о праве на бесплатную парковку. Необходимо назвать регистрационный номер автомобиля и, если информация будет подтверждена, откроется выезд с территории аэропорта. Если официальный сайт ФРИ не работает, оператор может попросить показать подтверждающие право на льготу документы в камеру видеонаблюдения.

Стоимость неофициальных парковок рядом с аэропортом Пулково

Помимо официальных парковок в аэропорту, вблизи Пулково расположено несколько частных стоянок, которые предоставляют клиентам трансфер до терминалов. Стоимость составляет от 300 до 750 рублей и выше, но чем дольше срок стоянки — тем дешевле обойдутся сутки. Такие парковки существенно дешевле официальных стоянок на территории аэропорта. Оплата обычно происходит на месте, наличными или картой.

В Пулково есть и бесплатная парковка, которая располагается на Пулковском шоссе юго-западнее пересечения с Внуковской улицей по направлению движения из центра Санкт-Петербурга в аэропорт, в 3 км от авиагавани. Бесплатная круглосуточная парковка рассчитана на 120 мест, но никакого трансфера до аэропорта нет.

Резюме

Бесплатная высадка/посадка предусмотрена, но строго на время до 15 минут с ограничением на количество заездов не более 1 раза каждые 30 минут.

Стоимость долгосрочной парковки зависит от выбранной парковки — выгоднее оставлять машину не в Пулково, а на ближайших частных стоянках.

Штрафы за нарушения правил пользования платными парковками в Пулково предусмотрены, контроль автоматический. Работают эвакуаторы, контролирующие в том числе соблюдение ПДД.

© Аэропорт Пулково

Нюансы

Можно ли не оплачивать штраф за нарушения правил остановки в аэропорту?

Нет, поскольку неуплата повлечёт передачу долга судебным приставам и принудительное взыскание с дополнительным исполнительским сбором. Неуплата штрафа за нарушение правил парковки по ПДД чревата всеми наказаниями, которые положены в таких ситуациях.

Что будет, если по возвращении на паркинг аэропорта у вас не осталось денег на оплату парковки?

При возникновении проблем с оплатой можно обратиться в кабинет 1012, расположенный в крытом паркинге P1, по вторникам с 10:00 до 12:00. Проверить зарегистрированные нарушения и оплатить штрафы можно онлайн на специальной странице официального сайта Пулково.

Нужно ли доплачивать за парковку при задержке рейса?

Никаких льгот для пользователей платной парковки в Пулково при задержке рейса не предусмотрено. Как и в других аэропортах, система рассчитывает стоимость исходя из фактического времени нахождения автомобиля на парковке, независимо от причин, влияющих на срок парковки.