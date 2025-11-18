Названы основные проблемы дорожного движения в России

Президент России В. В. Путин подписал указ «Об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». «Рамблер/авто» детально изучил документ, в котором описаны ключевые проблемы российских дорог и способы их решения.

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Согласно документу, все проблемы российских дорог придётся решать в ближайшие годы. Во-первых, чтобы сохранить человеческие жизни. А во-вторых, чтобы снизить социально-экономический ущерб от ДТП, который только в 2024 году составил более полутора триллионов рублей.

Как следует из текста указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, по международным оценкам (каким именно — не сообщается), Россия вошла в десятку стран, которые в 2011–2020 годах снизили смертность на дорогах минимум на 50 %, при общемировом уровне в 5 %.

За время реализации прошлой Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации в период с 2018 по 2024 год количество ДТП относительно 2017 года снизилось на 22,1 % (с 169 432 до 132 037 аварий), число погибших в них — на 24,5 % (с 19 088 до 14 403 человек), раненых — на 23,5 % (с 215 374 до 164 754 человек). При этом аварии всё равно остаются одной из основных причин гибели россиянин трудоспособного возраста и детей.

Главная причина — человеческий фактор

Основными погибшими — почти половина (в 2024 году — 46,6 %) — в ДТП остаются водители, а ещё по одной четверти дорожных смертей приходится на пассажиров и пешеходов (26,9 % и 24,1 % соответственно).

Вопреки стереотипам, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности, которые распространились в последнее время, в авариях гибнет менее 3 % от общего числа погибших в ДТП. При этом с 2017 года удалось снизить на 39,9 % смертность среди пешеходов, которые страдают преимущественно из-за водителей. Ведь согласно статистике 9 из 10 аварий происходят именно по вине человека за рулём, нарушающего ПДД. При этом отмечается, что чаще всего люди попадают под колёса в тёмное время суток и вне пешеходных переходов.

© Наталья Селиверстова/РИА Новости

Большая часть всех смертельных аварий — 27,1 % в 2024 году — происходит из-за превышения скорости, но не менее серьёзным нарушением остаётся выезд на полосу встречного движения (24,9 % погибших за прошлый год). Таких ДТП меньше, однако они оборачиваются более тяжёлыми последствиями. Как отмечают создатели документа, более двух третей таких аварий происходит в местах, где выезд на полосу встречного движения разрешён, однако более 70 % таких происшествий не связаны с обгоном попутного транспорта.

С 2017 года почти в полтора раза снизилось количество ДТП с участием пьяных водителей (в среднем каждый десятый садится за руль пьяным неоднократно), но на такие аварии приходится четверть (25,3 % в прошлом году) от общего числа погибших на дорогах. При этом за 2024 год на 34,5 % увеличилось число жертв ДТП с участием водителей в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, много людей на российских дорогах гибнет из-за того, что они не пользуются ремнями безопасности и мотошлемами.

Одной из проблем названо появление за рулём людей под воздействием ухудшающих реакцию и внимание лекарств. Также отмечается рост числа водителей без «прав» и отвлечение водителей на различные гаджеты во время движения.

Куда более серьёзной тенденцией стал рост детской смертности (в целом количество погибших в ДТП детей снизилось на 21,2 %), когда дети оказываются за рулём транспортных средств: с 2017 по 2024 год число погибших при таких обстоятельствах увеличилось в два с половиной раза (с 26 до 65 человек), раненых — почти в пять раз (с 542 до 2 501 человек). Абсолютное большинство — 8 из 10 — погибших детей попадали в ДТП за рулём мототехники, включая недопущенные для дорог общего пользования питбайки и квадроциклы.

© Алексей Мальгавко/Коммерсантъ

На 19,8 % по сравнению с 2022 годом выросло число погибших в ДТП по вине начинающих водителей, а на 22 % выросла смертность в авариях, где виновниками признаны водители-граждане иностранных государств.

Автомобили старые и небезопасные, а дороги перегружены

Отдельное внимание уделено автопарку России. Авторы Стратегии отмечают, что машины в стране стареют, а потому всё чаще выявляются технические неисправности, которые среди прочего увеличивают тяжесть последствий ДТП — в 2024 году возраст 23 % легковых автомобилей, 38 % грузовиков, 20 % автобусов и 80 % мототехники в России превысил 15 лет.

Не в последнюю очередь это связано с тем, что с 2022 по 2024 год в среднем девять из десяти отечественных легковых автомобилей выпускались без отдельных систем безопасности, что также сказалось на аварийности и последствиях ДТП. Растёт и количество погибших в авариях с участием праворульных машин. В том числе и из-за чрезмерной загруженности дорог.

«В условиях переориентации торговых и транспортных потоков с Запада на Восток основные транспортные артерии стали работать в режиме перегрузки, что увеличивает риск совершения дорожно-транспортных происшествий, связанных в том числе с выездом на полосу встречного движения», — отмечается в документе.

© Сергей Гунеев/РИА Новости

Интенсивность движения на автомобильных дорогах федерального значения выросла в полтора раза, при том, что почти 80 % из них имеют две или три полосы для движения. На такие дороги приходится около трети (31,8 % в 2024 году) погибших — риск аварии на федеральных трассах вшестеро выше, чем на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, и в 16 раз больше, чем на автомобильных дорогах местного значения.

Разделительной полосой оборудованы менее одной пятой части протяжённости автомобильных дорог федерального значения и менее одной сотой части протяжённости автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, что также является фактором аварийности и смертности, поскольку основными причинами ДТП вне населённых пунктов являются выезд на встречку и превышение скорости.

«Нарастает диспропорция между количеством транспортных средств и развитием дорожной инфраструктуры, не рассчитанной на современную интенсивность дорожного движения, фактическую скорость транспортных средств и урбанизацию», — сообщается в Стратегии.

Подтверждением тому служит вывод о нехватке «объектов дорожного сервиса» (за рулём оказываются люди в утомлённом состоянии) и недостаточном покрытии автомобильных дорог устойчивой мобильной связью, тем более в свете участившихся отключений сотовых сетей, что мешает вовремя вызвать спасателей при ДТП.

Одна пятая часть транспортных средств оснащена устройствами вызова экстренных оперативных служб и не во всех регионах страны «количество медицинских организаций, в которых имеется возможность оказания надлежащей медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, отвечает объективным потребностям».

В том числе и поэтому в 2024 году из общего числа погибших в ДТП 63,5% скончались до прибытия скорой помощи. При этом оперативность прибытия медиков на места дорожно-транспортных происшествий увеличилась — в прошлом году в течение 20 минут «скорые» прибывали на 85,9 % аварий, но вне населённых пунктов такая оперативность зафиксирована только в 69,4 % случаев.

© Владимир Никонов/РИА Новости

Что делать — решат позже

Для решения проблем и повышения безопасности на российских дорогах власти предлагают создать комплексный системный подход «к реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения». Кроме того, соответствующие органы должны разобраться с «недостаточной заинтересованностью отдельных субъектов системы обеспечения безопасности дорожного движения» и добиться согласованности работы разных ведомств.

Препятствиями на пути к достижению целей также названы нехватка финансирования, дефицит кадров, «принятие решений в области обеспечения безопасности дорожного движения без учёта результатов анализа ситуации, оценки последствий и прогнозов, в том числе в пользу конъюнктурных мер». Среди других причин называется «приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан» и «приоритет количественных параметров оценки образовательной, воспитательной и профилактической работы над качественными». Впрочем, что конкретно имеется ввиду под этими формулировками — не очень ясно из документа.

Власти отмечают, что в стране «значительная доля парка транспортных средств, имеющих большие сроки эксплуатации, и замедленное внедрение современных систем безопасности, не соответствующее объективным потребностям в повышении безопасности дорожного движения».

Другой проблемой названо увеличение межсервисных интервалов обслуживания транспорта и ухудшение качества проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту из-за удорожания подобных услуг, а также распространение некачественных запасных частей и расходных материалов.

Признаётся «несоответствие дорожной инфраструктуры фактической интенсивности движения и потребностям населения и экономики, обусловленное в том числе переориентацией экономических связей» и «непрогнозируемое увеличение нагрузки на автомобильный транспорт». Это в первую очередь обусловлено ограничением использования других видов транспорта (воздушного, водного, железнодорожного) для перевозки пассажиров и грузов. Проще говоря, автомобили в России стремительно стареют, их владельцы экономят на обслуживании, но при этом россияне вынуждены чаще использовать машины в силу проблем с другими видами транспорта.

© Влад Некрасов/Коммерсантъ

За этими общими фразами пока нет никаких конкретных решений описанных в Стратегии проблем, поскольку их подготовят в течение полугода. Среди возможных вариантов — развитие системы фото- и видеофиксации; совершенствование упрощённого порядка оформления ДТП без пострадавших; совершенствование деятельности ГАИ; создание системы индивидуальной профилактической работы с лицами, совершающими грубые или систематические нарушения; совершенствование профессиональной подготовки водителей транспортных средств и другие варианты.

В целом, судя по документу, общая тенденция соответствует выводам Научного центра безопасности дорожного движения МВД (НИЦ БДД), фиксирующего снижение аварийности на дорогах. Темпы улучшения ситуации, правда, не самые высокие, но причина тому — масштабные проблемы на общероссийском уровне. Заниматься решением которых и предстоит в ближайшие годы по тем направлениям, что задал президент.