Что ждет водителей в 2026 году: пять очень важных изменений

Новый год принесёт для российских автомобилистов несколько изменений в законодательстве, которые затронут как покупателей машин, так и уже действующих автолюбителей. Рассказываем про главные нововведения, которые вступят в силу в 2026 году.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

Повышение утильсбора с 1 января 2026 года

Изменение методики расчёта утилизационного сбора с привязкой к мощности вступит в силу с 1 декабря 2025 года, но этим повышение единоразового платежа на транспортные средства не ограничится.

Очередной рост ставок «утиля» состоится уже 1 января 2026 года, поскольку ежегодное увеличение тарифов прописано правительственным постановлением №1255 от 13 сентября 2024 года. В среднем с 1 января 2026 года размер «утиля» вырастет на 10–20% относительно уровня декабря 2025-го.

© Татьяна Меель/РИА Новости

С нового года коэффициент расчёта суммы утилизационного сбора на новые транспортные средства вырастет с 33,37 до 40,04, а на транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более трёх лет — с 58,7 до 70,44.

Таким образом, например, размер утилизационного сбора на популярный Geely Monjaro с двигателем объёмом 1 969 см³ и мощностью 272 л.с. с 1 декабря 2025 года составит 952 000 рублей (коэффициент 47,6), а с 1 января 2026 года — уже 1 142 400 рублей (коэффициент 57,12).

Изменение стоимости ОСАГО

В 2026 году полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) может стать дороже. А может и подешеветь, поскольку указание Центрального банка России предусматривает корректировку тарифного коридора базовых ставок по ОСАГО в обе стороны — как увеличения, так и снижения — на 15% для автомобилистов и на 40% для мотоциклистов.

В случае с легковыми машинами базовая ставка с действующих 1 646–7 535 рублей поменяется на вилку 1 399–8 665 рублей, с мотоциклами коридор от 259 до 3 043 рублей изменится на диапазон от 155 до 4 260 рублей.

© Алексей Майшев/РИА Новости

Кроме того, в планах изменить схему начисления территориального коэффициента (КТ) в регионах, где на протяжении долгого времени страховщики наблюдают сложности с ОСАГО. Коэффициент складывается из оценки плотности движения, уровня аварийности, частоты наступления страховых случаев, риска мошенничества со страховкой и других факторов.

Ожидается, что территориальный коэффициент вырастет в 14 регионах страны, в 12 субъектах КТ снизится, а в Республике Ингушетия и Новосибирской области, которые возглавляют антирейтинг «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» Банка России, территориальный коэффициент должен вырасти вдвое.

Штрафы за отсутствие ОСАГО с камер

Об изменении штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2026 году пока информации нет, поскольку с 2025 года уже действуют увеличенные «тарифы» для водителей-нарушителей. А вместе с ростом штрафов была введена и ответственность за повторное отсутствие полиса ОСАГО. Именно с автогражданкой и связано самое ожидаемое изменение в области штрафов, которое должно заработать в новом году.

© «Симикон»

Если всё пойдёт по плану, то с осени 2026 года (а в отдельных регионах в экспериментальном порядке, возможно, и раньше) в России запустят проверку наличия полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации ГИБДД. Комплексы контроля за соблюдением ПДД смогут в автоматическом режиме искать в дорожном потоке водителей, не имеющих обязательной страховки. Обещано, что за отсутствие действующего полиса ОСАГО в случае выявления нарушения дорожными камерами будут штрафовать не чаще одного раза в сутки.

Рост стоимости техосмотра

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запланировала повышение тарифов на проведение технического осмотра транспортных средств. Ведомственный приказ, который устанавливает минимальную стоимость процедуры, предусматривает индексацию цены с учётом инфляции в стране.

Таким образом, цена техосмотра для легковой машины не может составлять менее 1 360 рублей (ранее — 913 рублей). Но региональные власти могут устанавливать собственные тарифы. Так что стоимость диагностической карты в разных частях России может отличаться.

© Александр Кряжев/РИА Новости

Дополнительно автовладельцам придётся оплачивать пошлину в 500 рублей за внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) МВД при оформлении диагностической карты. Эту обязанность власти возложили на автомобилистов, которые приехали получать диагностическую карту. Она, напомним, с 2021 года для легковых машин обязательна при перерегистрации транспорта старше четырёх лет и при внесении изменений в конструкцию.

Новые дорожные знаки

С 1 января 2026 года в силу вступит национальный стандарт ГОСТ Р 52290-2024 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные», который добавит на российские улицы новые знаки. Среди нововведений: