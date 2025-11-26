С 1 декабря вступят в силу крайне важные изменения для водителей

Большое количество нововведений для водителей ожидается в следующем году. Однако и в последний месяц 2025 года вступят в силу крайне важные изменения, которые коснутся большинства автовладельцев. «Рамблер/авто» рассказывает обо всех новеллах, которые ждут водителей уже с 1 декабря.

Повышение транспортного налога

До 1 декабря 2025 года каждый автовладелец должен оплатить транспортный налог за 2024 год. Однако уже после этой даты некоторым автовладельцам начнёт начисляться повышенный транспортный налог. Согласно закону ставки по нему региональные власти устанавливают на своей территории самостоятельно. И после 1 декабря транспортный налог начнут поэтапно индексировать сразу в нескольких регионах.

Мосгордума в 2024 году приняла закон о поэтапном повышении этого налога в столице – с 2025 по 2032 год. Для машин мощностью менее 100 л.с. в 2025 году полагается налог в 13 рублей за каждую «лошадь» (против 12 руб/л.с. ранее), в 2026 – 14 руб/л.с., а в 2027 – 15 руб/л.с.

Далее ежегодный «шаг» изменений составит уже 2 рубля и к 2032-му ставка достигнет 25 руб/л.с. Для автомобилей мощностью от 100 до 125 л.с. ставка в 2025 году вырастет с 25 рублей до 28 рублей за «лошадь». Затем она повысится до 31 рубля в 2026 году и до 34 рублей в 2027, а с 2028-го составит уже 35 рублей.

Для машин мощностью от 150 до 175 л.с. с 2025 года налог вырастет с 45 до 50 рублей за лошадиную силу. Владельцам легковых авто мощностью 200-225 л.с. ставки налога за 2025 год поднимут на 7 рублей – до 72 руб/л.с., а с 2026-го – до 75 рублей. Напомним, что требования об уплате повышенного налога за 2025 год автовладельцам придут в 2026 году.

В конце ноября 2025 года Мособлдума последовала примеру коллег из столицы и также решила повысить транспортный налог для жителей подмосковья. Наиболее ощутимые изменения ждут владельцев машин мощностью менее 100 л.с. За 2026 год они будут платить транспортный налог из расчета не 10 руб/л.с. как сейчас, а 14 руб/л.с. В 2027-м году ставка повысится до 15 руб/л.с. Далее налоговая «цена» одной лошадиной силы под капотом такой машины будет ежегодно повышаться на 2 рубля вплоть до 2032 года.

Для машин мощностью от 100 до 150 л.с. подмосковный транспортный налог единовременно повышается в 2026 году с 34 до 35 рублей за л.с. А для моторов отдачей от 150 до 200 л.с. – с 49 до 50 рублей за л.с. Первый повышенный транспортный налог (за 2026 год) подмосковным автовладельцам предстоит заплатить до 1 декабря 2027 года.

В Волгоградской области транспортный налог поднимется с 2026 года. Для машин мощностью менее 100 л.с. – с 10 до 14 руб/л.с. В вилке мощности 100-150 л.с. будет рост с 23 до 30 руб/л.с. Для ТС мощностью 150-200 сил ставка вырастет с 46 до 50 руб/л.с.

В Красноярском крае тоже подняли ставки транспортного налога. С 2026 года владельцы машин мощностью менее 100 л.с. ощутят рост налога с 5 до 7 руб/л.с. Хозяева автомобилей отдачей 100-150 л.с. будут платить не 14,5, а 16 руб/л.с. Для более мощных моторов до 200 л.с. ставка поднимется с 29 до 32 руб/л.с. Автомобили с двигателями на 200-250 л.с. будут облагаться налогом 55 руб/л.с. вместо не 51 рубля. А владельцам легковушек мощностью более 250 л.с. уже придётся платить не 102, а 114 рублей за каждую лошадиную силу.

В Липецкой области для мощностью менее 100 л.с. с 2026 года ставка транспортного налога вырастет с 15 до 20 руб/л.с. а для машин с мотором 100-150 л.с. — с 28 до 30 руб/л.с.

В Оренбургской области для авто мощностью до 100 л.с. с 2026 года вводится транспортный налог из расчета 7 руб/л.с. Сейчас владельцы единственного авто такой мощности ТС налогом не облагаются. За машины мощностью 100-150 л.с. местным автовладельцам придется платить не 15, а 20 руб/л.с.

Власти Ульяновской, Челябинской, Калининградской, Новосибирской областей, а также ХМАО-Югры сейчас также прорабатывают собственные планы повышения транспортного налога.

Повышение утилизационного сбора

С 1 декабря вступает в силу постановление Правительства РФ, которое меняет методику расёчата утильсбора, привязав его к мощности автомобилей. Сильнее всего оно затронет физических лиц и импортеров высокопроизводительных электромобилей и последовательных гибридов.

Напомним, что сумма утиля рассчитывается с помощью специальных коэффициентов, который для конкретной машины вычисляется путем умножения соответствующего коэффициента из правительственного документа на базовую ставку утилизационного сбора, равную 20 000 рублей.

Для физлиц, которые ввозят в Россию машину мощностью менее 160 л.с., действуют коэффициенты 0,17 (для авто моложе трех лет) и 0,26 для более старых ТС. Благодаря чему при ввозе машины для личного пользования покупатель платит казне утильсбор в размере 3 400 рублей за автомобиль младше трех лет и 5 200 рублей за более возрастной вариант.

С 1 декабря машинам младше трёх лет с рабочим объемом мотора до 1 000 см³ и мощностью 160-190 л.с. присваивается коэффициент утилизационного сбора 12,8. Это соответствует сбору в размере 256 000 рублей. Для такого же авто старше трех лет коэффициент еще выше — 23,7. Соответственно, утильсбор составит 474 000 рублей. Для более производительных силовых агрегатов (свыше 190 л.с.) суммы «утиля» будет еще больше.

В классе двигателей объемом 1 000-2 000 см³ минимальный коэффициент утильсбора еще выше — 37,5 для машин младше трех лет и 62,2 для более возрастных. Что дает нам минимально возможный «утилизационный» платеж в размере 750 000 рублей для новых машин и 1,244 миллиона рублей для выпущенных более чем три года назад.

При ввозе гражданином автомобиля младше трех лет с мотором из диапазона 2 000‑3 000 см³ и мощностью свыше 190 л.с. коэффициент составляет 96,11, а в случае ТС старше трех лет — 144. Минимально возможный платеж в таком случае составляет 1,922 миллиона и 2,88 миллиона рублей соответственно.

При ввозе физлицом электромобиля или последовательного гибрида с так называемой максимальной 30-минутной мощностью силовой установки менее 80 л.с. утилизационный сбор так же невелик, как и в случае авто с ДВС с мотором до 160 л.с.: 3400 рублей за ТС младше трех лет и 5 200 рублей за более старый.

Но как только маскимальная мощность «электрички» или гибрида оказывается в диапазоне 80-100 л.с. утилизационные коэффициенты подскакивают до 41,3 за ТС младше трех лет и до 68,4 для более возрастного авто. В этом случае за не очень мощный электрокар придется уплатить 826 000 «утилизационных» рублей, а за более возрастной – 1 368 000 рублей.

Штрафы с 1 декабря

Декабрь 2025 года – последний месяц, когда работает продление срока действия ВУ (водительских удостоверений), которые требовалось заменить в 2022-2023 годах. Российские власти в тот период разрешили водителям продолжать вполне легально ездить по просроченным документам в связи нехваткой чипов для выпуска ВУ. Период «поблажки» завершается в декабре. Позднее рулить с таким ВУ нельзя. За это грозит ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП: от 5000 до 15 000 рублей штрафа.

С наступлением календарной зимы начинает действовать и штраф за езду на летней резине с декабря по февраль. Требования к использованию шин, соответствующих сезону, прописаны в Техрегламенте Таможенного союза и основанном на них постановлении Правительства РФ от 27.05.2023 № 837. За эксплуатацию машины, обутой в летние шины зимой положен штраф в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП.

Изменения расценок на ремонт по ОСАГО

Уже в следующем месяце 2025 года будут внесены изменения в справочники средней стоимости запасных частей, нормо-часов и материалов «Российского союза автостраховщиков» (РСА). Их содержимое пересматривается несколько раз в год – чтобы цены в там соответствовали реальным. На основании данных из справочников РСА рассчитывается стоимость ремонта машин по ОСАГО. Процедура актуализации справочников закончится 28 ноября.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Отмена бесплатного проезда для электромобилей по платным дорогам

В декабре 2025 года на трассах, обслуживаемых компанией «Автодор», прекращает действие акция, подразумевающая бесплатный проезд по платным трассам всех типов электромобилей. Впрочем, не исключено, что компания-оператор платных дорог еще раз возобновит эту акцию в 2026 году.

