Эксперты рассказали, что будет с ценами на авто после вступления нового утильсбора

Новая методика расчёта утильсбора с привязкой мощности автомобилей вступила в силу. Как это скажется на ценах и как быстро они поползут вверх «Рамблер/авто» разбирался вместе с экспертами.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Что произошло с утилизационным сбором

Правительство решило изменить методику расчета утильсбора. Раньше размер платежа зависел от рабочего объема двигателя автомобиля, года выпуска и типа импортера (физлицо или юрлицо). Теперь появился дополнительный параметр: мощность двигателя.

Ранее частники при ввозе машины для личного пользования платили льготный утильсбор от 3400 до 5200 рублей в зависимости от объёма двигателя и возраста авто. Теперь же, если человек приобретает за рубежом автомобиль мощнее 160 л.с., то ему придётся оплачивать коммерческий утильсбор наравне с компаниями импортерами – сотни тысяч рублей даже за относительно недорогую модель. И, внимание, чем мощнее машина, тем выше размер утилизационного сбора.

Более точный расчёт сумм на примере конкретных моделей, мы уже производили в наших прошлых материалах. Здесь лишь вкратце отметим, что, например, для 190-200-сильного автомобиля с мотором рабочим объёмом до двух литров размер платёжа утильсбора теперь составит 750 тысяч рублей за новый автомобиль и 1,244 миллиона рублей за вариант старше трёх лет.

© KapiKupi/Shutterstock

Как рынок реагировал на повышение утильсбора

Впервые об изменении методики расчёта утильсбора с привязкой к мощности автомобилей, а также о его расширении на физлиц ещё в середине лета заявил министр промыленности и торговли Антон Алихванов.

С того момента и на протяжении всей осени 2025-го года российский авторынок будоражила перспектива резкого повышения утилизационного сбора. Сперва принятие новых правил назначили на 1 ноября, а потом отложили на 1 декабря.

Тем не менее, на фоне новостей о повышении утильсбора спрос на автомобили начал резко расти. Уловив конъюнктуру, начиная с сентября 2025 года, автодилеры постепенно сворачивали всевозможные скидки и акции для покупателей. Последние же, несмотря ни на что, шли в автосалоны и на площадки за покупками настолько активно, что, по данным аналитического агентства «Автостат», сделали октябрь самым успешным по продажам месяцем 2025 года.

Не остались в стороне и небольшие компании-импортеры, которые доставляют автомобили для частников под льготный утиль для физлиц. Так, в октябре, таможенную границу РФ пересекло рекордное за последние 25 лет количество подержанных иномарок – свыше 59 900 единиц. Это на 55% больше, чем в октябре 2024-г и на 24% выше показателя сентября 2025-го. Все судорожно запасались автомобилями, зная, что после 1 декабря 2025 года за машины мощнее 160 л.с. придется платить в сотни раз больше.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Что теперь будет с ценами на авто

«После 1 декабря на авторынке не стоит ждать существенных изменений. Весь возможный рост рынком уже отыгран – на волне осеннего ажиотажного спроса, вызванного перспективой повышения утильсбора с 1 декабря», – считает Артем Самородов, независимый автоэксперт и автор телеграм-канала «Самородов Про АвтоБизнес».

По словам эксперта, скачкообразного роста цен с 1-го декабря не произойдет. Однако комплекс связанных с повышением утилизационного сбора факторов, безусловно, запустит механизм роста цен на российском авторынке.

«С 1 января 2026 года с 20% до 22% повышается НДС, а компании-импортеры платят его при ввозе авто в Россию. И этот фактор неминуемо скажется на рыночных ценах» Сергей Пиголкин Основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick

Пиголкин считает, что повышение утилизационного сбора по-разному отразится на автомобилях бюджетного, среднего и премиального рыночных сегментов. В наименьшей мере, по мнению эксперта, изменения ощутят покупатели премиальных моделей.

«На фоне цены машины в 15-20 миллионов рублей, повышение утильсбора, допустим, с 3 млн рублей до 4 млн рублей не играет определяющей роли. Кто покупал себе Range Rover, Porsche, BMW и Mercedes за баснословные деньги, продолжат это делать и дальше». Сергей Пиголкин Основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick

По его мнению сильнее всего от новых ставок «утиля» пострадает импорт автомобилей среднего ценового сегмента. Такие модели как Toyota RAV4 и Camry, китайская Kia K5 и им подобные (с моторами мощнее 160 л.с.) подорожают очень сильно.

Причем и те, которые ввозились в Россию из Китая напрямую, и те, что ехали через Киргизию и оформляясь по правилам ЕАЭС.

Пиголкин считает, что машины старше трех лет из этого сегмента в принципе уйдут с рынка: на них утильсбор теперь «совсем уж драконовский».

Эксперт уверен, что «автовладельцы, раньше покупавшие подобные модели за рубежом, по большей части переориентируются на более бюджетные варианты мощностью до 160 лошадей. Лишь некоторые из них имеют финансовые возможности перейти на премиум».

© Mazda

По его словам, повысившийся спрос на недорогие автомобили с маломощными моторами, уже вызвал заметный рост цен на них на рынках Китая, Кореи и ОАЭ. В частности, по данным эксперта, на текущий момент в Китае из салонов буквально «вымели» все Mazda CX5 с 2-литровыми моторами мощностью 150 л.с.

«Их сейчас физически невозможно приобрести ни за какие деньги. Все выкуплено и едет в сторону России», – рассказывает Пиголкин.

Эксперт также отмечает, что в условиях подобного ажиотажа, даже формально не охваченные повышением ставок утильсбора импортные модели на российском рынке неминуемо заметно подорожают.

Что будут делать официальные дилеры

Эксперты уверены, что рост цен ждёт не только параллельный импорт, который используют для ввоза авто из-за границы. Проиндексируют свои прайс-листы и крупные автокомпании и импортеры.

«В 2024 году импортеры завезли в Россию очень много машин. А в 2025 – сравнительно мало. Сколько сейчас у них реальных складских запасов – точно знают только они сами. Осенью, в ожидании повышения утилизационного сбора, на рынке случился всплеск продаж, после которого наблюдается некоторый дефицит предложения. Однако явление это может носить несколько искусственную природу. Не исключено, что компании-импортеры сознательно тормозят продажи, отменяя скидки и повышая цены. Таким образом они хотят придержать товар до 1 января 2026 года, когда уже плановая индексация размеров утильсбора вызовет автоматическое повышение цен. Сейчас у них есть прямой резон дождаться этого момента и приступить к торговле своими запасами, реализуя каждую машину в 2026 году, условно говоря, на 500 000 рублей дороже, чем в сентябре-ноябре 2025-го», – считает Артём Самородов.

По мнению Самородова, ближайшие месяцы станут сложным периодом не только для покупателей автомобилей, но и для автодилеров. Он отмечает, что осенний всплеск покупательской активности, включая ввоз самими гражданами больших объемов машин из-за рубежа, почти неизбежно обернется провалом рынка в январе-феврале.

«Свой вклад в спад продаж внесут январские каникулы у нас и февральский Новый Год в Китае. В связи с чем мой прогноз на ближайшие месяцы таков: мы будем сидеть с высокими ценами на машины, минимальным спросом и апокалиптическими комментариями экспертов в СМИ как минимум до весны» – подытоживает Самородов.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Аналогичного мнения придерживается и Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат». Он отмечает, что сперва ждет резкого роста цен у небольших фирм-посредников, которые ввозили автомобили для физических лиц.

«В этом сегменте стоит ожидать резкий скачок цен. Модели, которые ранее ввозились на более выгодных условиях по цене подтянутся к аналогичным у официальных импортеров», – считает Удалов.

По его словам представительства крупных брендов, скорее всего, будут корректировать цены очень плавно. Ведь изменения в методах расчёта «утиля» коснутся их в меньшей степени.

Кроме того, как считает эксперт, некоторые марки все ещё обладают кое-какими стоками ввезённых ранее машин, хотя по востребованным моделям уже наблюдается дефицит, но по не очень ликвидным пока еще есть выбор из наличия.

«Есть еще один нюанс. Крупные бренды-импортеры начнут корректировать прайс-листы после 1 января, так как увеличение ставок утильсбора в рамках плановой индексации коэффициентов подействует на них сильнее. Я думаю, что в декабре еще будет очень высокий спрос на автомобили, а в январе-феврале рынок ожидает серьёзный спад», – подытоживает Сергей Удалов.

Выводы

Непосредственно на декабрьское повышение утилизационного сбора авторынок отреагирует постепенным ростом цен. Эксперты отмечают, что стоимость автомобилей куда сильнее подскочит после 1 января 2026 года, когда одновременно произойдет индексация ставок «утиля» и повышение НДС с 20% до 22%. В январе-феврале 2026-го цены на авто будут оставаться высокими, а спрос на них – низким. Таким образом, российский авторынок ожидает своего рода «черная зима».