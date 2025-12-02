Стало известно, насколько подорожает ОСАГО с 9 декабря

Центральный Банк России обновил параметры тарифов ОСАГО и пересмотрел значения территориального коэффициента. В соответствии с новым указанием регулятора, уже с 9 декабря он будет уменьшен для 20 регионов и увеличен — для 28.

В частности, базовый коэффициент территории (далее КТ) вырастет в два раза для пяти территорий Новосибирской области и трёх территорий Республики Ингушетия. Поскольку эти субъекты находятся на первых позициях антирейтинга «Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО», который составляется Центробанком.

Повышение коэффициента коснётся также Республики Алтай, Дагестана, Калмыкии, Якутии, Тывы и Чечни. Кроме того, он увеличится в Ставропольском и Хабаровском краях, Магаданской и Смоленской областях и в Еврейской автономной области.

В то же время снижение КТ запланировано для Республики Коми и Чувашии, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Мурманской, Свердловской и Тюменской областей, Кузбасса (Кемеровской области), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Пермского края.

В РСА (Российский Союз Автостраховщиков) подчёркивают, что помимо КТ, который определяет Центробанк на основе статистики в конкретном регионе, на стоимость ОСАГО также влияет и статистика страховых компаний, которые при выборе базовой ставки для своих полисов могут учитывать не только территориальный коэффициент, но и ситуацию с выплатами, уровнем мошеннических практик в регионе, разной частотой наступления страхового случая и другие параметры.

Помимо этого, регулятор расширил тарифный коридор по ОСАГО для всех транспортных средств (кроме мотоциклов) на 15% в обе стороны. Для мотоциклов диапазон будет увеличен на 40%. По словам ЦБ, такие изменения дадут страховщикам возможность устанавливать более справедливую стоимость полисов, точнее отражающую уровень рисков конкретного водителя.

Корректировку базового тарифа финансовый регулятор объясняет тем, что уже более трёх лет (с сентября 2022 года) ставки не менялись. Однако за это время средняя выплата по ОСАГО выросла в 1,5 раза. Только за январь-сентябрь 2025 года она увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя за те же девять месяцев средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 4%.

«РСА не раз отмечал, что несмотря на колебания на рынке автозапчастей и значительный рост средней выплаты, страховщикам удаётся успешно сдерживать рост средней премии. Одним из главных факторов, сдерживающих рост средней премии ОСАГО, является высокая конкуренция между страховщиками за безубыточных автовладельцев. Изменения тарифного коридора позволят регулировать тариф более точно в условиях роста стоимости запчастей и увеличения размеров выплат. Более того, чем аккуратнее ездит конкретный водитель, тем с большей вероятностью к нему будет применена пониженная базовая ставка страхового тарифа, которая является отправной точкой для расчёта страховой премии. К аварийному водителю страховщик почти наверняка применит наибольшую базовую ставку. Сейчас почти в половине субъектов РФ доля водителей с минимальным значением КБМ выше, чем в среднем по стране», — отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

Заключение

С учётом новых базовых ставок, для легковых автомобилей тарифный коридор ОСАГО изменится с действующих 1 646–7 535 рублей до 1 399–8 665 рублей.

С мотоциклами коридор поменяется с 259–3 043 рублей на диапазон от 155 до 4 260 рублей.

На стоимость конкретного полиса также будет влиять коэффициент бонус-малус (КБМ), разброс которого у водителей (в зависимости от их опыта и уровня аварийности) варьируется от 0,46 до 3,92. Это также позволяет аккуратным автомобилистам экономить на автогражданке.

В итоге больше всех станут платить водители, у которых в 2024 году было восемь и более оформленных ДТП, а за счёт таких клиентов страховые компании смогут снизить цену на полисы для безаварийных водителей. Впрочем, финальная цена будет зависеть и от региона.