ДТП c каршерингом: какие неожиданные неприятности могут ждать

Любая авария – событие малоприятное. Но если в ваш автомобиль въехала машина каршеринга – могут возникнуть дополнительные сложностей с возмещением ущерба. «Рамблер/авто» в реальном времени следит за ситуацией вокруг подобного ДТП, случившегося около месяца назад с нашей коллегой.

© Из личного архива

Авария, о которой пойдёт речь, произошла 6 ноября этого года в подмосковном Реутове. Утром того дня наша коллега Алиса Курманаева оставила свой седан Mazda3 в парковочном кармане в районе дома 9 по Юбилейному проспекту. А вернувшись к нему вечером обнаружила, что в правой стороне её машины буквально торчит кроссовер Geely Coolray каршерингового сервиса «Яндекс. Драйв».

Главная ось удара пришлась почти четко в район центральной стойки Mazda. И был он такой силы, что впечатал «японца» в припаркованный следующим в ряду таксомотор VW Polo. Водителя каршеринга на месте ДТП не было. Вызвали ГИБДД. Аварию оформили, возбудив административное дело. Из видимого, у Mazda 3 повреждены обе правые двери, обе левые двери, правые крылья, правые стойки, передний бампер, правые пороги, треснуло лобовое стекло, криво стоит заднее правое колесо – то есть и подвеске досталось…

© Из личного архива

Сложности с полисом

Хозяйка машины обратилась в свою страховую компанию за возмещением по ОСАГО, предоставив все положенные в таких случаях документы. Однако получила отказ. Страховщики не нашли в базе данных Национальной страховой информационной системы (НСИС) полиса ОСАГО, оформленного на госномер Coolray виновника ДТП.

Алиса вступила переписку с «Яндекс. Драйвом». Ведь если у машины нет полиса ОСАГО, возмещать ущерб должен её владелец, то есть компания в данном случае. Представители каршерингового сервиса отвечали, что их машина по ОСАГО застрахована. Однако поначалу отказывался предоставить пострадавшей автовладелице номер полиса своего Geely Coolray: мол, «только по официальному запросу из ГАИ». Но через какое-то время сдались и все-таки рассекретили ей номер полиса.

«В случае, когда от виновника ДТП не получены полные данные о ТС и наличии полиса ОСАГО, пострадавшему следует обратиться в страховую компанию виновника, которая проверит по своей базе данных наличие у того полиса ОСАГО. Если полис найден, то потерпевший повторно обращается в свою страховую компанию, передав ей эти сведения о наличии полиса виновника. Если страховщик не принимает заявление с уточненными данными, потерпевший направляет страховщику досудебную претензию с документами, обосновывающими требование потерпевшего. На этом этапе страховщик обязан либо удовлетворить требование автовладельца, либо направить ему мотивированный отказ. Далее спор может быть разрешен через институт финансового уполномоченного суд», – рассказал «Рамблер/авто» представитель «Российского союза автостраховщиков».

Подводный камень №1

Оказывается, на каршеринговый Geely Coolray полис ОСАГО был оформлен не по госномеру, а по VIN-номеру. Именно поэтому в НСИС по госномеру этот документ не мог быть обнаружен в принципе. Дело в том, что до недавних пор для регистрации машины в ГИБДД требовалось предъявить её полис ОСАГО.

Оформить страховку для новой машины можно по VIN-номеру. В идеале, после получения госномеров владелец ТС должен в трехдневный срок сообщить страховой компании, ранее продавшей ему полис ОСАГО по VIN-номеру: машина имеет теперь такой-то госномер. А страховая должна внести госномер в базу данных ОСАГО, «привязав» его к уже действующему полису.

© Из личного архива

Рассматриваемый нами случай ярко иллюстрирует тот факт, что этой обязанностью пренебрегают даже крупные компании, не говоря уж о физлицах. Ведь за невнесение госномера в полис, как того требует законодательство об ОСАГО, никто никого не штрафует же.

С этой точки зрения, любопытно: каким образом власти в ближайшее время планируют штрафовать за езду без ОСАГО с помощью камер ГИБДД? Получается, что если полис оформлен не по госномеру, а по VIN-коду машины, полицейская база данных будет считать такое ТС незастрахованным – со всеми вытекающими для его владельца штрафными последствиями.

«В базе данных ГИБДД для каждого ТС есть информация по всем идентификаторам (госномер, VIN-номер кузова, номер шасси и т.д.). В базе данных НСИС может не быть госномера ТС, но есть его VIN. Когда мы передадим на сторону ГИБДД нашу базу данных, в ней для каждой застрахованной машины будет отображен VIN и номер полиса ОСАГО. ГИБДД увидит из нашей базы VIN-номер машины и «сошьет» его на своей стороне с регистрационным номером ТС. Параллельно с госномером соединится и номер полиса ОСАГО. Таким образом, даже при отсутствии госномера машины в автоматизированной информационной системе страхования, «автоматического» штрафа за езду без ОСАГО автовладелец не получит», – пояснили «Рамблер/авто» в НСИС.

Что делать дальше

На данный момент Алиса передала отвоеванный у каршеринговой компании номер полиса машины виновника в свою страховую компанию. Далее та должна будет произвести оценку повреждений её машины. Причем, скорее всего, с использованием подъемника на СТО. Поскольку и с геометрией кузова, и с подвеской у пострадавшей Mazda3 явно все не очень хорошо.

Напомним, что максимальная сумма возмещения материального ущерба по ОСАГО – 400 000 рублей. Мы, разумеется, не профессиональные авторемонтники. Но опыт подсказывает: стоимость восстановления «японца» может существенно превысить установленный законом лимит выплат. И тут перед Алисой может встать новая проблема, связанная с каршерингом.

© Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Подводный камень №2

Если за ремонт Mazda3 обойдется дороже 400 000 рублей, все, что свыше этой суммы Алисе придется потом каким-то образом взыскать с «пилота» злосчастного Geely Coolray.

Это в случае, если она не согласится с предложением страховой компании списать ее машину «в тотал» – как не подлежащую восстановлению. Страховщики так делают, когда стоимость ремонта бюджетной машины переваливает за 400 000 рублей. Выбрав путь реставрации своей Mazda3 2008 года выпуска, автовладелица, вероятно, будет вынуждена доплатить за такое «удовольствие» из своего кармана. А далее возможны несколько вариантов.

Первый сценарий: худший

Полиция сейчас занимается поисками гражданина, устроившего ДТП за рулем каршерингового «китайца». Если его не найдут – например, тот оказался за рулем арендованного ТС через чужой украденный аккаунт – то взыскивать сумму реального ущерба будет просто не с кого.

Дело в том, что «владельцем» (но не «собственником», это важно!) на время аренды машины считается именно арендатор. Таков судебная практика. То есть именно он, в соответствии со статьей статьи 1079 Гражданского кодекса, несет ответственность за вред, причиненный «источником повышенной опасности» – машиной в данном случае, а не арендодатель «Яндекс. Драйв». И если личность водителя не удастся установить, привлечь к материальной ответственности компанию-владельца каршерингового авто вряд ли получится даже в судебном порядке.

Второй сценарий: судебный

Если водителя каршеринга найдут, у Алисы появится шанс взыскать с него ущерб, не покрываемый ОСАГО – через судебный иск. Главное в таких делах – наличие документальных подтверждений затрат на ремонт: всех чеков, заказ-нарядов, счетов и т.п.

Все это необходимо будет предоставить в ходе судебного разбирательства. Подобные дела – не редкость и суды, как правило, встают на сторону пострадавшего автомобилиста. Далее на сцену выходят судебные приставы, которые приступают к взысканию с виновника ДТП установленной судебным решением суммы.

© Руслан Кривобок/РИА Новости

Третий сценарий: идеальный

Согласно ему, виновник аварии добровольно, без судебного преследования, выплачивает нашей Алисе деньги, необходимые для ремонта ее разбитой Mazda. И, возможно, еще и компенсирует ей затраты на такси, на котором которые она будет ездить пока идет ремонт ее ТС.

Заключение

Говорят, чудеса случаются. Поэтому мы искренне надеемся, что история героини нашего материала пойдет по идеальному сценарию. Но здравый смысл подсказывает, что всерьез рассчитывать на такой исход не стоит. Кроме того, существует сильно отличная от нуля вероятность, что страховщики применят какие-нибудь юридические «трюки» чтобы минимизировать выплаты в рамках ОСАГО. Но этот этап у Алисы еще впереди и «Рамблер/авто» намерен внимательно следить за ее «приключениями» после ДТП.