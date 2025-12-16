Эксперт рассказал, что будет с ценами на запчасти в 2026 году

В 2025 году цены на автомобильные запчасти росли постепенно, без серьёзных скачков. Однако восходящий тренд был стабильным и в некоторых товарных группах ощутимо опережал средние показатели инфляции. «Рамблер/авто» вместе с экспертом изучил причины подорожания и тенденции рынка автокомпонентов и выяснил, что будет с ценами на запчасти в 2026 году.

© Vereshchagin Dmitry/Shutterstock

Стоимость комплектующих в 2025 году росла неравномерно. Так, национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в минувшем октябре зафиксировало рост цен на автозапчасти и шины по отношению к октябрю 2024 года от 1% до 41,2% — в зависимости от товарной группы. Средний уровень подорожания составил 2,4%.

По данным компании Rossko, одного из крупнейших российских розничных дистрибьюторов автомобильных запчастей, рост цен на комплектующие и расходники за три квартала 2025 года в среднем составил около 6,8%.

А согласно исследованию сети автосервисов Fit Service, за первую половину 2025 года моторные масла, например, подорожали в среднем на 17%, свечи зажигания — на 13%, а амортизаторы — на 8%.

© arsslawa/Shutterstock

Руководитель отдела продаж компании-производителя тормозных колодок и дисков Brannor Кирилл Арзамазов считает, что по итогам года масштабы подорожания будут ещё выше.

«По нашим наблюдениям, в среднем по рынку рост цен за весь 2025 составит 10–20%. По отдельным группам товаров — прежде всего тормозным дискам, элементам подвески и расходникам для премиальных автомобилей — отмечается рост до 25–30%. Основная причина происходящего — удорожание цепочки поставок. Даже при стабильном курсе рубля конечная цена формируется с учётом логистики, складских издержек, удлинившихся маршрутов и необходимости держать товарный запас» Кирилл Арзамазов Руководитель отдела продаж компании-производителя тормозных колодок и дисков Brannor

Среди основных факторов, способствовавших росту розничных цен на запчасти, эксперт также называет курс рубля. Поскольку даже при относительно стабильной валюте импортёры автокомпонентов продолжают закладывать в свои прайс-листы вероятность скачков курса. Поставщики страхуют свои валютные риски, что напрямую отражается на стоимости.

Другой фактор — ключевая ставка ЦБ. Дорогой заёмный капитал для рынка запчастей означает рост себестоимости даже при стабильных закупочных ценах. Поскольку дистирибьютор обязан держать большой складской запас — в том числе и с привлечением банковских кредитов под выросший процент.

Ещё одна причина, толкающая розничные цены на автокомпоненты вверх, — инфляция и общее удорожание внутренних расходов. Игроки рынка говорят о дорожающих логистике и сертификации, а также об увеличении затрат на зарплаты персонала. Всё это стало постоянно действующими факторами, а не временным явлением.

© Vereshchagin Dmitry/Shutterstock

При этом, по словам Арзамазова, на текущий момент не видно предпосылок, которые могли бы существенно повлиять на сложившийся тренд на российском рынке запчастей и компонентов для ремонта и обслуживания авто.

«Если смотреть глобально, то в 2025 году рынок автозапчастей окончательно вышел из шоковой фазы предыдущих лет и вошёл в режим устойчивого роста цен. Я полагаю, что в 2026-м мы увидим умеренный, но стабильный рост цен в диапазоне 8–15%, а также более заметное удорожание качественных и премиальных компонентов. Цены продолжат расти, но запрос автовладельцев и СТО к поставщикам запчастей будет меняться: вместо «сколько это стоит?» чаще будет звучать «а насколько стабильно и безопасно это работает?». Именно этот подход и станет определяющим для рынка в ближайший год» Кирилл Арзамазов Руководитель отдела продаж компании-производителя тормозных колодок и дисков Brannor

Выводы

Подорожание запчастей — это надолго. Как минимум в 2026 году тенденция 2025 года сохранится без особых изменений. С одной стороны, это серьёзный удар по кошелькам автовладельцев: не приходится ожидать стабилизации или снижения стоимости автокомпонентов. С другой стороны, радует, что пока нет явных причин для резкого скачка цен, а значит — не нужно опасаться темпов роста быстрее сложившейся и ставшей привычной в 2025 году динамики.