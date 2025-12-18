Придётся привыкать: автомобилистов ждёт пять очень важных нововведений
Во вторую декаду декабря власти особенно активно принялись за новые законодательные инициативы, которые в ближайшем будущем могут коснуться всех автомобилистов. «Рамблер/авто» рассказывает, чего ждать водителям и в какие сроки.
«Права» по QR-коду
МВД сообщило, что разработало поправки в ПДД. Согласно им, вместо привычных пластиковых водительского удостоверения и СТС, автовладелец сможет предъявлять сотруднику дорожной полиции QR-код, сгенерированный в мобильном приложении «Госуслуг».
В нём будет содержаться вся информация об автовладельце и его транспортном средстве. Полицейскому для проверки документов водителя достаточно будет отсканировать код с помощью служебного гаджета.
В случае одобрения этой поправки в ПДД правительством России, автомобилистам достаточно будет брать с собой в поездку только свой смартфон, оставив «права» и свидетельство о регистрации на машину дома.
Приоритет электронным дорожным знакам
Правительство поручило МВД сформулировать и другие поправки в ПДД. Согласно им, указания электронных дорожных знаков получат приоритет над существующими обычными дорожными знаками.
Параллельно Минтранс разработает норматив на минимально допустимую дистанцию между движущимися грузовиками на многополосных дорогах. А также методы контроля за его исполнением. Это требуется для исключения ситуаций, когда вереница следующих вплотную друг за другом фур не позволяет водителям других машин перестроиться из левых полос правее – например для съезда на примыкающую дорогу.
Кроме того, Минтранс должен будет разработать методику определения скоростного режима на дорогах, не допускающую необоснованного занижения максимально допустимой скорости.
Дорожным хулиганам – «уголовка»
Группа депутатов Госдумы подготовила и внесла на рассмотрение коллег законопроект, меняющий статью 213 Уголовного кодекса РФ – «Хулиганство». Она подразумевает наказание до 5 лет лишения свободы. Её предлагается дополнить пунктом «г». Он гласит, что хулиганством считаются, помимо прочих, действия, совершенные человеком, управляющим транспортным средством, а также в отношении человека, управляющего ТС.
В случае принятия этой поправки, «за хулиганку» по уголовной статье можно будет привлекать, например, дорожных «учителей», целенаправленно провоцирующих аварийные ситуации.
Дороги – военным
Госдумой в первом чтении принят внесённый правительством проект поправок в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». Он наделяет Минобороны правом относить любые автотрассы (в том числе и общего пользования) в условиях военного времени или военного положения к категории «военно-автомобильных» дорог. То есть дорог, используемых для перевозки военных грузов, техники, эвакуации и прочего. Сейчас перечень автомобильных дорог оборонного значения утверждается Правительством РФ.
Новые штрафы для таксистов и не только
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, ужесточающую наказания за нарушения правил перевозки детей в машине.
Согласно ей, в части 3 статьи 12.23 КоАП штраф для водителя-физлица увеличивается с 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц – с 25 000 до 50 000 рублей, а для юридических лиц – со 100 000 до 200 000 рублей.
Кроме того, отдельно для самозанятых таксистов штраф за перевозку ребенка без детского удерживающего устройства устанавливается на уровне 50 000 рублей.
Выводы
Сейчас сложно точно сказать, когда большинство вышеперечисленных законодательных инициатив станет действующими нормами. Но можно предположить, что это произойдет уже в первой половине в 2026-го года. Исключением станут поправки в закон об «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». Дата их вступления в силу уже назначена на 1 марта 2027 года.