Придётся привыкать: автомобилистов ждёт пять очень важных нововведений

Во вторую декаду декабря власти особенно активно принялись за новые законодательные инициативы, которые в ближайшем будущем могут коснуться всех автомобилистов. «Рамблер/авто» рассказывает, чего ждать водителям и в какие сроки.

© Владимир Федоренко/РИА Новости

«Права» по QR-коду

МВД сообщило, что разработало поправки в ПДД. Согласно им, вместо привычных пластиковых водительского удостоверения и СТС, автовладелец сможет предъявлять сотруднику дорожной полиции QR-код, сгенерированный в мобильном приложении «Госуслуг».

В нём будет содержаться вся информация об автовладельце и его транспортном средстве. Полицейскому для проверки документов водителя достаточно будет отсканировать код с помощью служебного гаджета.

В случае одобрения этой поправки в ПДД правительством России, автомобилистам достаточно будет брать с собой в поездку только свой смартфон, оставив «права» и свидетельство о регистрации на машину дома.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Приоритет электронным дорожным знакам

Правительство поручило МВД сформулировать и другие поправки в ПДД. Согласно им, указания электронных дорожных знаков получат приоритет над существующими обычными дорожными знаками.

Параллельно Минтранс разработает норматив на минимально допустимую дистанцию между движущимися грузовиками на многополосных дорогах. А также методы контроля за его исполнением. Это требуется для исключения ситуаций, когда вереница следующих вплотную друг за другом фур не позволяет водителям других машин перестроиться из левых полос правее – например для съезда на примыкающую дорогу.

Кроме того, Минтранс должен будет разработать методику определения скоростного режима на дорогах, не допускающую необоснованного занижения максимально допустимой скорости.

© Виталий Невар/РИА Новости

Дорожным хулиганам – «уголовка»

Группа депутатов Госдумы подготовила и внесла на рассмотрение коллег законопроект, меняющий статью 213 Уголовного кодекса РФ – «Хулиганство». Она подразумевает наказание до 5 лет лишения свободы. Её предлагается дополнить пунктом «г». Он гласит, что хулиганством считаются, помимо прочих, действия, совершенные человеком, управляющим транспортным средством, а также в отношении человека, управляющего ТС.

В случае принятия этой поправки, «за хулиганку» по уголовной статье можно будет привлекать, например, дорожных «учителей», целенаправленно провоцирующих аварийные ситуации.

© Александр Кряжев/РИА Новости

Дороги – военным

Госдумой в первом чтении принят внесённый правительством проект поправок в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». Он наделяет Минобороны правом относить любые автотрассы (в том числе и общего пользования) в условиях военного времени или военного положения к категории «военно-автомобильных» дорог. То есть дорог, используемых для перевозки военных грузов, техники, эвакуации и прочего. Сейчас перечень автомобильных дорог оборонного значения утверждается Правительством РФ.

Новые штрафы для таксистов и не только

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, ужесточающую наказания за нарушения правил перевозки детей в машине.

Согласно ей, в части 3 статьи 12.23 КоАП штраф для водителя-физлица увеличивается с 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц – с 25 000 до 50 000 рублей, а для юридических лиц – со 100 000 до 200 000 рублей.

Кроме того, отдельно для самозанятых таксистов штраф за перевозку ребенка без детского удерживающего устройства устанавливается на уровне 50 000 рублей.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Выводы

Сейчас сложно точно сказать, когда большинство вышеперечисленных законодательных инициатив станет действующими нормами. Но можно предположить, что это произойдет уже в первой половине в 2026-го года. Исключением станут поправки в закон об «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». Дата их вступления в силу уже назначена на 1 марта 2027 года.