Госдума урезала возможности автовладельцев судиться с автодилерами

Депутаты Государственной Думы в окончательном чтении одобрили правительственные поправки в закон «О защите прав потребителей». «Рамблер/авто» ознакомился с документом и выяснил, что может измениться для покупателей новых автомобилей уже с 1 февраля 2026 года.

Принятые сразу во втором и третьем чтении Госдумой поправки в закон «О защите прав потребителей» (ОЗПП) касаются «правил игры», действующих при судебных спорах покупателей автомобилей и автодилеров.

Сейчас покупатели по суду взыскивают с автоторговцев деньги, когда проданная машина оказывается бракованной, часто ломается, не соответствует требованиям безопасности и в прочих подобных случаях.

Поправки в целом направлены на усиление позиции автоторговцев в таких спорах. Если поддержанный Государственной Думой закон одобрит Совет Федерации и подпишет президент, новая редакция ОЗПП вступит в силу уже с 1 февраля 2026 года.

Автодилеры, разумеется, в восторге от решения Госдумы. Так, в поддережку депутатской инициативы уже выступила Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Принятые изменения не ограничивают права добросовестных потребителей, но при этом создают более сбалансированную и справедливую модель взаимоотношений между производителями, потребителями и автодилерами. РОАД продолжит работу с профильными ведомствами по донастройке законодательства, направленного на прозрачность рынка, снижение правовых рисков для бизнеса и формирование цивилизованной системы защиты прав потребителей», — говорится в официальном комментарии Ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

В чем суть поправок

Когда автодилер не выполняет законные требования автовладельца вернуть ему деньги за бракованное авто, с него взыскивают неустойку — за всё время, пока он тянул с выплатой. Теперь сумма неустойки ограничивается стоимостью автомобиля.

Суд получает прямое право снижать размер неустойки, если сочтёт, что она несоразмерна последствиям нарушения, допущенного дилером. Дело в том, что иногда автодилеры годами отказываются забрать назад у автовладельца ранее проданную ему бракованную машину и вернуть ему деньги. Неустойка накапливается. В итоге компания потом, уже по решению суда, выплачивает автовладельцу сумму, иной раз кратно превышающую стоимость ТС.

За затягивание возврата денег покупателю авто закон ОЗПП устанавливает для компании-автоторговца штраф в размере 50% от установленной судом выплаты. Он больше не будет применяться, когда задержка в возврате денег покупателю произошла по вине не самого автодилера, а его компании-контрагента. Либо когда спор был улажен в досудебном порядке.

При возврате машины покупателем дилеру компенсация за неё будет рассчитываться с учётом года выпуска и износа, а не как за новый автомобиль.

Запрещается переуступать право требования неустойки и штрафа от автовладельца к третьим лицам — до принятия судом решения по спору.

Юристы, специализирующиеся на делах о защите прав потребителя, неоднозначно восприняли поправки в закон ОЗПП.

«Существующая редакция закона ОЗПП стимулирует автодилеров чинить машины быстро — под угрозой неустоек и штрафов. Поправка, позволяющая свалить вину за задержку на неких контрагентов, позволит им затягивать ремонты автомобилей клиентов на бесконечное время. А возмещение стоимости бракованной машины гражданину "с учетом износа" — это вообще нонсенс. Вы покупали машину по цене новой, а вам потом заплатят за неё существенно меньше, по цене б/у! Поправки должны вступить в силу меньше, чем через полтора месяца. А кто, как и по каким методикам будет высчитывать этот самый износ — никто не знает», — прокомментировал «Рамблер/авто» законодательную новеллу руководитель юридической компании «ЯрДрей» Андрей Подшивалов.

