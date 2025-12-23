Новый год — это не только долгожданный праздник, но и традиционный момент вступления в силу множества новых законов и правительственных постановлений, в том числе и касающихся автомобилистов. Причём некоторые из таких документов Президент ежегодно подписывает в последних числах декабря. «Рамблер/авто» рассказывает обо всех нововведениях, которые вступят в силу 1 января 2026 года.

Повышение НДС

Это изменение в первую очередь коснётся не автовладельцев, а тех, кто планирует таковыми стать. Потенциальным покупателям автомобилей на заметку: с 1 января 2026 года произойдёт увеличение НДС с 20% до 22%. Эксперты отмечают, что это непременно приведёт к росту цен на новые автомобили, а вслед за ними и на машины с пробегом на вторичке.

«С 1 января 2026 года с 20% до 22% повышается НДС, а компании-импортёры платят его при ввозе авто в Россию. И этот фактор неминуемо скажется на рыночных ценах». Сергей Пиголкин Основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick

Индексация утильсбора

Напомним, что 1 декабря вступила в силу новая методика расчёта утилизационного сбора, которая привязана к мощности автомобилей. Увеличение «утиля» не затронуло лишь машины с мотором до 160 л.с., ввозимые на российскую территорию физлицами для личного пользования.

Однако уже 1 января произойдёт очередная индексация через рост коэффициентов «утиля». Чтобы более наглядно рассказать о грядущем повышении сбора, мы продемонстрируем его расчёт на примерах нескольких наиболее востребованных в 2025 году моделей, которые россияне активно покупали и ввозили из-за границы. Наш расчёт в первую очередь будет произведён для новых автомобилей возрастом до трёх лет.

Например, для Volkswagen Tiguan с мотором объёмом 1,984 литра и мощностью 220 л.с. утилизационный сбор вырастет с 795 000 до 953 000 рублей — на 158 000 рублей. А для Mazda CX-5 с 2,5-литровым двигателем мощностью 190 л.с. «утиль» повысится c 1 922 320 до 2 306 920 рублей — на 384 600 рублей.

Эксперты прогнозируют, что индексация утильсбора и новый НДС увеличат цены на 5–10% для отечественных моделей, на 15–20% на легковушки, ввозимые из-за рубежа, и до 50% на ТС, едущие к нам по параллельному импорту.

© Dima Plotnikov/Shutterstock

Штраф за тонировку для иностранных ТС

С января требования российского КоАП к тонировке передних стёкол автомобилей распространится и на временно въехавшие в нашу страну ТС. До последнего времени часть 3.1 статьи 12.5 КоАП устанавливала ответственность за неправильную тонировку в соответствии с техрегламентом Таможенного союза ЕАЭС. То есть действовала для водителей машин, стоящих на учёте в России и странах ЕАЭС. Теперь КоАП ориентируется не на Техрегламент, а на российские «Основные положения по допуску ТС к эксплуатации». Так что отныне авто с иностранными номерами «за тонировку» штрафуют наравне с ТС местной регистрации.

Ужесточение наказания за перевозку детей без автокресла

В статье 12.23 КоАП увеличены штрафы для водителей, нарушающих правила перевозки детей. Теперь, если ребенка везут без детского удерживающего устройства, водителю грозит не 3 000, а 5 000 рублей штрафа. Появился также «персональный» штраф за такое нарушение для таксистов в статусе самозанятых: он составляет 50 000 рублей.

Повышение транспортного налога

С января 2026 года в Московской, Волгоградской, Липецкой, Оренбургской областях и Красноярском крае повысится транспортный налог.

Напомним, что в Ульяновской, Челябинской, Калининградской, Новосибирской областях, а также в ХМАО-Югре власти также готовят повышение транспортного налога в ближайшем будущем.

Подорожание техосмотра

С 1 января 2026 года в 53 регионах России повысится стоимость техосмотра. Местные власти проиндексируют региональные тарифы ТО, ориентируясь на темпы инфляции. По этой причине рост стоимости гостехосмотра составил в среднем по стране примерно 9,5%. В Москве ТО подорожает с 1 182 до 1 295 рублей. В Московской области — с 1 130 до 1 238 рублей. Как и ранее, дороже всего будет пройти ТО на Чукотке, где он подорожает с 4 940 до 5 410 рублей. Самый дешёвый техосмотр в 2026 году в Новгородской и Волгоградской областях — 1 074 рубля за «сеанс».

© Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Новые дорожные знаки и сужение парковочных мест

В январе 2026 года вступит в силу новый ГОСТ Р 52290-2024 на дорожные знаки. На основании этого документа на дорогах страны появятся около 60 новых дорожных знаков и указателей. Например, вертикальный знак 6.16.1 «Стоп-линия», таблички 8.5.8 «Время действия», табличка 8.16.2 «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие», знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» и прочие. Кроме того, новая редакция ГОСТ допускает сужение на 25 сантиметров парковочных мест вдоль обочин дорог.

Выводы

Водители и автовладельцы (как действующие, так и будущие) столкнутся сразу с несколькими нововведениями, которые вступят в силу практически одновременно в январе 2026 года. И действие большинства из них так или иначе повлияет на сохранность средств в кошельках граждан.