Названа реальная стоимость подземного паркинга

Подземная парковка в многоэтажного дома давно стала символом комфорта, но вокруг неё витает множество споров и мифов. Насколько реально дорого приобрести машиноместо в подземной парковке жилого комплекса и какие плюсы и минусы есть у подземной парковки в многоэтажных жилых домах, а также стоит ли рассматривать покупку машиноместа в подземном паркинге, или проще выбирать аренду — в нашем материале.

© Максим Чернобровов

Виды подземных паркингов

© Максим Чернобровов

Нужен ли подземный паркинг — вопрос, с которого начинается выбор, но для начала стоит разобраться в существующих типах парковочных систем.

Рамповые подземные паркинги

Это классическое решение — просторное пространство под домом с заездом по наклонной рампе. Рамповые паркинги чаще всего встречаются в современных многоэтажных домах и предназначены для самостоятельной парковки автомобиля жильцами.

Преимущества — простота эксплуатации и ремонта, но этим паркингам свойственна относительная потеря полезной площади: для устройства съезда требуется место, а машины выставляются в ряды, иногда между колоннами.

Автоматизированные (стеллажные) подземные паркинги

Более современный вариант, представляющий собой сложную механизированную систему хранения автомобилей. Здесь машина ставится на специальную платформу, после чего механизм поднимает или перемещает её на «ярус» (похоже на крупный лифт или конвейер).

Система позволяет значительно экономить пространство, но требует специализированного обслуживания и чуткой эксплуатации.

Такие решения пока не очень широко распространены в жилых домах, хотя в новых проектах появляются всё чаще.

Оплата проезда по МСД: тарифы и штрафы

Плюсы подземных паркингов

© Максим Чернобровов

Подземной парковке машина обязана не только безопасностью, но и целым комплексом дополнительных удобств. Основные плюсы подземного паркинга многоэтажного дома:

Защита от погодных условий: крытое парковочное место в жилом доме — это гарантия того, что ваш автомобиль не пострадает от дождя, снега, града или солнца, и что вам не потребуется каждый день очищать стекла и кузов от наледи, пыли или листьев.

Сохранность кузова и механизмов: отсутствие воздействия внешней среды — гарантия того, что лакокрасочное покрытие дольше останется в хорошем состоянии, а отсутствие температурных перепадов положительно сказывается на работе двигателя, аккумулятора и других узлов.

Защита от хулиганов и угона: закрытый подземный паркинг под домом, как правило, оснащён системой видеонаблюдения, шлагбаумом или воротами, т.е. автомобиль защищён от случайных повреждений, попыток угона или взлома.

Прогнозируемое время парковки: наличие личного машиноместа избавляет от ежедневного поиска свободного участка во дворе и конкуренции с соседями — время на заезд и выезд одинаковое и известно заранее.

Возможность хранения автотоваров и аксессуаров: некоторые подземные паркинги оборудованы специальными кладовками или нишами рядом с машиноместом, где можно оставлять сезонную резину, масло, инструменты.

Наличие недвижимого актива: парковочное место чаще всего оформляется как отдельная единица недвижимости с кадастровым номером, его можно продать, подарить или завещать.

Поддержка статуса жилья: квартиры с подземной парковкой обычно имеют более высокую ликвидность при перепродаже.

Минусы подземных парковок

© Максим Чернобровов

Тем не менее, минусы подземного паркинга тоже не стоит сбрасывать со счетов. Рассмотрим основные проблемы, которые могут возникнуть:

Стоимость: цена покупки машиноместа в подземном паркинге часто сопоставима с ценой компактной квартиры в небольшом городе, а коммунальные платежи и обязательные расходы на обслуживание также могут неприятно удивить.

Время заезда и выезда: несмотря на прогнозируемость, заезд может стабильно отнимать несколько лишних минут по сравнению с парковкой во дворе или у дома — нужно пройти через ворота, проехать по рампе, припарковаться и дойти добраться до жилого подъезда.

Узкие пространства и препятствия: планировка подземной парковки многоэтажного дома бывает далека от идеальной — колонны, крутые повороты, узкие проходы, плохо освещенные участки, и всё это осложняет маневрирование, особенно владельцам крупных машин.

Риск износа конструкций: паркинг — это инженерное сооружение, подверженное старению, что в долгосрочной перспективе характерно протечками, проблемами с вентиляцией, отколами плитки и бетона, а также коррозией несущих элементов.

Трудности с перепродажей: продать машиноместо бывает сложнее, чем квартиру — особенно если вы переезжаете в другой район или город.

Ограничения для некоторых видов техники: высота проезда часто ограничена 2–2,2 метрами — для крупных внедорожников, микроавтобусов, коммерческих авто может возникнуть проблема.

Реальная стоимость подземного паркинга

© Максим Чернобровов

Подробно разберемся, как формируется цена на парковочное место в подземной парковке многоэтажного жилого дома, и что в конечном итоге на нее влияет:

Район города и престижность дома (центральные районы — дороже) Уровень автоматизации паркинга Генеральное состояние конструкций и оборудования Этажность и удаленность машиноместа от въезда/лифта Наличие видеонаблюдения, охраны, персонала

Выбор места для машины

© Максим Чернобровов

Как выбрать оптимальное парковочное место в жилом доме:

Удобство расположения: предпочтительнее брать машиноместо ближе к выходу/лифту — меньше времени на заезд и выезд, выше ликвидность при перепродаже. Ширина и планировка: идеально, если рядом нет колонн и других постоянных препятствий — это облегчит маневрирование. Освещенность и вентиляция: хорошо освещённые и проветриваемые места в нижних этажах — залог комфорта и меньшей влажности. Состояние пола и стен: обратите внимание на наличие трещин, потёков — избыток влажности может быть сигналом проблем с гидроизоляцией. Присутствие соседей: рекомендовано избегать мест у въездных ворот (постоянная суета) и напротив входов (больше риска повреждения).

Мифы вокруг подземных паркингов

© Максим Чернобровов

Вокруг подземных паркингов ходит много мифов. Вот некоторые из них:

Миф 1: Паркинг полностью защищает от угона

Суть: мол, если авто стоит под землей — значит защищено от риска угона.

Опровержение: на деле даже современные подземные паркинги иногда взламываются преступниками, и хотя процент подобных случаев минимален, абсолютной защитой такую парковку назвать нельзя.

Миф 2: Любое машиноместо — это полноценная недвижимость

Суть: часто считают, что парковочное место оформляется в собственность как квартира.

Опровержение: не всегда это так. В некоторых комплексах машиноместа сдаются в долгосрочную аренду или оформляются как доля в общем имуществе. Для покупки парковочного места в подземном паркинге важно изучить правовой статус готовой площадки.

Миф 3: В подземную парковку можно въехать на любой машине

Суть: бытует мнение, что все авто, включая минивэны и коммерческие фургоны, легко помещаются в паркинг.

Опровержение: строгие ограничения по высоте (чаще всего до 2,1 м) делают этот миф несостоятельным.

Миф 4: Парковка не требует расходов на содержание

Суть: считается, что купил место — и больше ничего не платишь.

Опровержение: коммунальные платежи и взносы на ремонт иногда сопоставимы с арендной ставкой: игнорировать их нельзя.

Резюме: нужна ли все-таки подземная парковка

© Максим Чернобровов

Плюсы подземного паркинга обоснованны — он увеличивает удобство, повышает безопасность, экономит нервы и время. Однако минусы подземного паркинга также значимы, и в первую очередь — финансовые. Перед принятием решения о покупке машиноместа в подземном паркинге целесообразно оценить реальные затраты и риски.

Подземная парковка многоэтажного дома — не роскошь, а всё более востребованный элемент современного городского жилья. Но нужна ли подземная парковка лично вам — зависит от бюджета, привычек и планов на жильё.

Взвесив плюсы и минусы, учитывая отзывы, реальные затраты и нюансы, можно принять взвешенное решение о покупке или аренде парковочного места в жилом доме.

Что делать если замёрз дизель: инструкция

Нюансы

Что лучше — купить подземную парковку или арендовать?

Покупка парковочного места в подземном паркинге оправдана, если вы планируете жить в этом районе минимум 5–7 лет и хотите иметь ликвидный актив. Для краткосрочного проживания аренда дешевле и гибче.

Считается ли парковочное место недвижимостью?

Может ли парковочное место быть объектом недвижимости, зависит от правового статуса паркинга в доме: если есть отдельный кадастровый номер — да, если место оформлено как доля в общем имуществе — нет.

Может ли в подземную парковку проехать эвакуатор?

Не все подземные паркинги рассчитаны на проезд крупной спецтехники: чаще всего эвакуация невозможна из-за ограниченной высоты и разворотных площадок.