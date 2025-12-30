Эксперты рассказали, что будет с ценами на авто в 2026 году

В уходящем 2025 году авторынок страны демонстрировал ценовые «качели». Автодилеры переписывали ценники то вверх, то вниз — в зависимости от текущей конъюнктуры. «Рамблер/авто» изучил, как за этот год изменилась стоимость востребованных моделей, а также выяснил у экспертов, что будет с ценами в 2026-м.

© Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Во второй половине 2025 года стало гораздо сложнее отслеживать истинную динамику розничных цен на рынке новых легковых авто. Когда спрос начал расти и машины принялись дорожать, многие автопроизводители почти синхронно перестали публиковать рекомендованные импортёром розничные цены (РРЦ) на свои модели. Их место заняли «цены с учётом скидок» или акционные прайсы-листы. Всё это позволяло демонстрировать потенциальному покупателю куда более привлекательные цифры.

Вместе с тем, по данным аналитического агентства «Автостат», к ноябрю 2025 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России достигла 3,54 миллиона рублей. С учётом того, что по итогам 2024 года этот показатель составлял около трёх миллионов рублей, то рост цен — уже неоспоримый факт.

Так, популярный кроссовер Оmoda C5 в январе 2025-го можно было приобрести по цене от 2 369 900 рублей. Сейчас такая машина, выпущенная в 2024 году, стоит от 2 429 900 рублей. Разница составляет 60 000 рублей или на 2,5% выше исходной цены.

Ещё один компактный SUV, Changan CS35 Plus, почти год назад стоил от 2 269 900 рублей. Сейчас цены в его прайс-листе стартуют от 2 589 900 рублей. Разница — 320 000 рублей. Таким образом, подорожание за год составило 14,01%.

© Changan

По словам Ивана Пономарёва, совладельца компании «АИ Авто» и резидента международного сообщества собственников автобизнеса KIR AVTO, основной рост цен пришёлся на конец года, поскольку рынок ждал повышения утилизационного сбора.

«Люди массово побежали покупать автомобили. Импортный рынок просто "взорвало" — компании били рекорды по количеству поставок», — отмечает Иван Пономарев.

Впрочем, цены росли не только на импортные модели, но и локализованные. Например, цену базовой комплектации Lada Granta АвтоВАЗ держал в неподвижности на протяжении всего 2025 года, однако топовые комплектации в цене подросли изрядно. Например, Granta Cross в максимальном оснащении подорожала за год с 1 197 000 рублей до 1 350 000 рублей. Разница составляет 153 000 рублей или 12,78%.

Аналогичная ситуация и с УАЗ «Патриот». Ульяновский внедорожник в начальной комплектации 12 месяцев назад стоил от 1 780 000 рублей. Сейчас дилеры за него просят 1 835 000 рублей. Рост — 55 000 рублей или 3% к начальной цене.

Бывший Kia Rio Sedan, который сейчас собирают на бывшем санкт-петербургском заводе Hyundai под именем Solaris KRS, в начале 2025 года стоил от 2 180 000 рублей. Сейчас за него просят не менее 2 290 000 рублей. За год розничная цена модели выросла на 110 000 рублей — около 5%.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Что будет с ценами в 2026-м

Прошедший год, как видим, принес отечественному покупателю подорожание большинства популярных легковых моделей. Однако, по словам экспертов, этот тренд продолжится и в следующем году.

Так, по словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, цены будут повышаться и дальше, поскольку импортёры и производители будут вынуждены закладывать в них новый, повышенный с 1 января утилизационный сбор. Однако эксперт отмечает, что рост будет постепенным, особенно в случаях, когда у продавца есть запас машин, завезённых или произведённых в период действия старого утильсбора.

«Думаю, дополнительные 2% повысившегося с 1 января НДС все актуализируют в ценах сразу с наступлением нового календарного года. Остальное — в зависимости от наличия машин и от спроса. Полагаю, что в течение первого квартала цены вырастут на 5-10% как минимум», — объясняет Сергей Удалов.

С ним лишь отчасти согласен эксперт авторынка Олег Мосеев.

По его словам, первый квартал 2026-го будет непростым, поскольку продажи последнего квартала 2025 года превысили нормальные значения. Эта одна из причин того, что сейчас все ожидают снижения продаж в первом квартале 2026-го относительно аналогичного периода 2025-го.

«Положительный для рынка момент связан с тем, что за осень подраспродались стоки и даже наблюдается дефицит по некоторым моделям авто. Такое обычно подогревает интерес потребителя. С другой стороны, на рынок будут давить повышенный на два процентных пункта НДС и проиндексированный "утиль". Предполагаю, что автопроизводители в начале 2026-го будут очень точечно регулировать цены. Возможна их коррекция вверх на процент–два–три. Но в целом сильного подорожания вряд ли стоит ожидать». Олег Мосеев Владелец проекта «Автомаркетолог», экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров

По словам Ивана Пономарёва, рынок ждёт цепная реакция. Эксперт отмечает, что новые «китайцы» подорожают из-за дважды повышенного утилизационного сбора и роста ставки НДС. Плюс ежегодное общее удорожание в связи с инфляцией никуда не денется. Импортные автомобили некитайского производства также будут расти в цене, потому что в 2026 году часть из них станет просто экономически нецелесообразной для ввоза. В некоторых случаях размер утильсбора будет сопоставим со стоимостью самого автомобиля. Ассортимент и предложение сократятся, а значит и цены поползут вверх. Поэтому вслед за новыми автомобилями будут дорожать и подержанные машины, считает эксперт.

«В ближайшие полгода модельное наполнение рынка будет сужаться за счёт сокращения параллельного импорта. Китайская линейка брендов существенно не расширяется, поэтому выбор станет ещё уже. Цены продолжат расти, а объемы параллельного импорта снизятся по сравнению с 2025 годом», — отмечает Иван Пономарёв, совладелец компании «АИ Авто» и резидент международного сообщества собственников автобизнеса KIR AVTO.

Пономарёв считает, что дополнительно рост цен будет подстёгивать снижение ключевой ставки. Покупательская способность будет расти, конкуренция за автомобили усилится, а значит цены пойдут вверх.

«Рынок будет оживать, но одновременно с этим машины будут дорожать», — подытоживает эксперт.

Выводы

Автомобили продолжат дорожать и в 2026 году, подхватившем эстафету роста цен у 2025-го. В начале года ажиотажного спроса на автомобили не ожидается. В связи с чем продажи, вероятно, будут пытаться стимулировать с помощью маркетинговых инструментов: акций, временных скидок и прочего. Так что, похоже, первый квартал 2026-го — самое подходящее время для покупки автомобиля, если вы запланировали приобрести его в следующем году.