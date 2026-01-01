Эксперты рассказали, что изменилось для автомобилистов с 1 января 2026 года

С 1 января заработали сразу несколько законов и постановлений, которые непосредственно затрагивают повседневную жизнь автовладельца. «Рамблер/авто» рассказывает обо всех нововведениях, вступивших в силу с началом нового года.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В ПДД появились новые дорожные знаки

Вступила в силу новая редакция ГОСТ Р 52290-2024. Этот документ устанавливает перечень и стандарты дорожных знаков. В связи с этим уже с 1 января автовладельцы страны могут столкнуться примерно с 60 новыми дорожными знаками, указателями и им подобными элементами дорожной инфраструктуры.

В ГОСТе прописаны, в частности, вертикальный дорожный знак 6.16.1 «Стоп-линия», появились таблички 8.5.8 «Время действия», табличка 8.16.2 «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие», а также знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» и ряд других. Помимо знаков, вступившая в силу редакция ГОСТ 52290-2024 позволяет сузить на четверть метра парковочные места, размеченные вдоль обочин.

Повысился транспортный налог

Начиная с 1 января 2026 года в Московской, Волгоградской, Липецкой, Оренбургской областях и Красноярском крае начнётся начисление повышенного транспортного налога. Платить в казну за машину по повышенным расценкам автовладельцы начнут в 2027 году.

Вслед за вышеуказанными областями, увеличение транспортного налога ожидается в Ульяновской, Челябинской, Калининградской, Новосибирской областях, а также в ХМАО-Югре. Там местные власти прорабатывают аналогичные идеи.

НДС увеличился с 20 до 22%

Это изменение в первую очередь коснётся не автовладельцев, а тех, кто планирует таковыми стать. Потенциальным покупателям автомобилей на заметку: увеличение НДС с 20% до 22% напрямую повлияет на стоимость автомобилей.

«Из-за повышения НДС на 2% цена самих автомобилей, ввозимых официальными импортёрами и компаниями, работающими с параллельным импортом, увеличивается на примерно те же 2–3%. Одновременно поднимаются цены на логистические услуги, расценки сертификационных организаций, стоимость установки ГЛОНАСС, тарифы складов временного хранения и прочее. Всё это даёт в совокупности прибавку до 5% к прошлогодним ценам на импортируемые юрлицами ТС. Машины, ввозимые «на физлицо», в связи с упомянутым выше увеличением сопутствующих импорту расходов, растут в цене меньше — примерно на 2–3%». Сергей Пиголкин Основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick

Утильсбор повысили во второй раз

1 января 2026 произошло повышение утилизационного сбора через плановый рост коэффициентов его расчёта. Напомним, что 1 декабря 2025-го заработала новая методика расчёта утильсбора, привязанная к мощности автомобилей. Из-за неё размеры «утиля» для машин, ввозимых на российскую территорию физлицами для личного пользования, тогда резко выросли, сравнявшись с таким же сбором, предусмотренным для компаний-импортёров. Исключением стали лишь легковушки с моторами до 160 л. с.

© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Так вот, с 1 января 2026-го этот — и так уже повышенный месяц назад — сбор ещё дополнительно подрос. Масштаб произошедшего поясним на примере некогда популярных для покупки за рубежом моделей возрастом до трёх лет.

В случае с Volkswagen Tiguan с мотором объёмом 1,984 литра и мощностью 220 л. с. утилизационный сбор с 1 января 2026 года вырос с 795 000 рублей до 953 000 рублей — на 158 000 рублей. Для Mazda CX-5 с 2,5-литровым двигателем мощностью 190 л. с. аналогичный платёж увеличился c 1 922 320 рублей до 2 306 920 рублей — на 384 600 рублей.

Некоторые эксперты полагают, что вслед за ростом утилизационного сбора постепенно поднимутся и розничные цены на авто. Они увеличатся на 5–10% для отечественных моделей и на 15–20% для легковушек, ввозимых из-за рубежа. Рост цен на автомобили, которые ввозят по параллельному импорту может составить до 50% на некоторые модели.

Однако эксперт авторынка и основатель Telegram-канала «Самородов Про Автобизнес» Артём Самородов не разделяет столь мрачного взгляда в будущее.

«Рост цен на авто в начале 2026 года — достаточно придуманная история. По факту основное подорожание уже произошло — в преддверии 1 декабря 2025-го, когда официально и резко вырос утильсбор. Взлет цен случился на волне ажиотажа и шума в СМИ на эту тему. Увеличение «утиля» с 1 января 2026-го существенного влияния на рынок не окажет. Впрочем, есть одно неочевидное «но». Итоги декабрьских продаж автодилеров не порадовали совсем. В январе-феврале менять цены (уже и так достаточно высокие) вряд ли кто будет — из-за новогодних праздников сначала у нас, а потом у китайцев. Но спрос на машины упадёт и к концу зимы нашим дилерам и автоимпортёрам придётся что-то придумывать для выправления ситуации с продажами. Так что примерно в марте мы, скорее всего, увидим снижение цен, скидки, акции и прочие маркетинговые попытки нарастить продажи автомобилей», — отметил эксперт.

Техосмотр подорожал

В 53 регионах России выросла цена техосмотра. Местные власти проиндексировали в сторону увеличения региональные тарифы ТО — в соответствии с инфляцией. Цена техосмотра в среднем по стране поднялась примерно на 9,5%. Например, в столице ТО подорожало с прежних 1 182 до 1 295 рублей. В МО расценки выросли с 1 130 до 1 238 рублей.

ТО на Чукотке, как и прежде, самое дорогое в стране. Но и там тариф увеличился с 4 940 до 5 410 рублей. Самый дешёвый техосмотр с начала 2026 года в Новгородской и Волгоградской областях — по 1 074 рубля с машины.

Вырос штраф за перевозку детей без автокресла

В статье 12.23 КоАП увеличилась санкция для водителя, перевозящего ребёнка без детского удерживающего устройства. Начиная с января за это грозит 5 000 рублей штрафа — против 3 000 рублей в 2025 году. Кроме того, за аналогичное нарушение с таксиста-самозанятого казна получит в десять раз больше — 50 000 рублей.

© Kolabava Nadzeya/Shutterstock

Появился новый штраф за тонировку

Требования российского КоАП к тонировке передних стёкол автомобилей распространились и на временно передвигающиеся по российским дорогам ТС с иностранными номерами. До конца 2025 года часть 3.1 статьи 12.5 КоАП опиралась на техрегламент Таможенного союза ЕАЭС. То есть касалась лишь водителей машин с российскими госномерами и стоящих на учёте в странах ЕАЭС. Теперь КоАП ориентируется исключительно на российские «Основные положения по допуску ТС к эксплуатации». Поэтому сейчас уже не важно, госномера какой именно страны у вашей машины: перед штрафом за неправильную тонировку теперь все равны.

Вступил в силу новый экологический сбор на шины

С сегодняшнего дня в силу вступил новый экологический сбор на автомобильные покрышки. Это шинный аналог утильсбора, который платят производители и импортёр. Он получит значительно повышенный коэффициент, что может привести к резкому подорожанию сезонной резины.

Напомним, что с 1 сентября текущего года в нашей стране действует ГОСТ, ограничивающий использование такого опасного сырья при производстве шин, как высокоароматические масла. Чем больше таких масел и других неэкологичных материалов в составе, тем больше вредных веществ в пыли, которая образуется при износе покрышки.

Новый коэффициент экосбора, вступивший в силу, будет зависеть как раз от содержания опасных примесей. Если состав признан опасным для окружающей среды, то базовая ставка за тонну шин в размере 11 100 рублей будет умножена на коэффициент 17. Для покрышек, соответствующих ГОСТу, этот расчёт применяться не будет.

© Marharyta Manukha/Shutterstock

Выводы

С самого начала года водители и те, кто планирует сесть за руль и стать автомобилистом, столкнутся с целым «букетом» вступивших в действие разноплановых новелл. И все они, каждая со своей стороны, увеличивают нагрузку на личные финансы как уже действующих, так и будущих автовладельцев.