Россиян предупредили о росте цен на бензин

Эксперты рассказали, насколько подорожает бензин в 2026 году
Прошедший 2025 год отметился тем, что на российских АЗС цена литра даже самого доступного бензина АИ-92 уверенно перевалила через 60-рублёвый порог, а стоимость АИ-95 вплотную приблизилась к 70 рублям за литр. «Рамблер/авто» выяснил, что ждёт отечественный топливный рынок в наступившем 2026 году.
Розничные цены на моторное топливо в России в первую половину прошлого года вели себя достаточно спокойно. Статистика фиксировала недельный рост не более чем на 3% в неделю (около семи копеек). Но в июле 2025 ситуация резко изменилась и ценники на бензоколонках переписывали в ускоренном темпе — примерно по 20 копеек вверх за неделю.
Сказалась угроза дефицита топлива на рынке — из-за ремонтов на НПЗ и традиционного для летнего сезона всплеска спроса со стороны потребителей-автовладельцев.
Пытаясь выправить ситуацию на рынке, в конце июля правительство ввело запрет на экспорт горючего за рубеж — для начала на месяц. Позднее этот мораторий неоднократно продлевали, в итоге ограничив вывоз бензина из России до конца 2025-го. А совсем недавно его продлили до конца февраля.
Насколько подорожал бензин за 2025 год
В январе 2025 года, согласно данным Росстата, средняя по стране цена бензина составляла 58,71 рубля за литр. В частности, литр Аи-92 в среднем стоил 55,54 рубля, литр Аи-95 — 60,67 рубля, а литр дизтоплива — 70,66 рубля.
В декабре 2025 года, согласно данным Росстата, средняя цена на бензин в России оказалась на уровне 64,7 рубля за литр. Бензин Аи-92 стоил в среднем 61,45 рубля за литр, Аи-95 — 66,76 рубля за литр и дизтопливо – 75,76 рубля за литр.
Таким образом, средняя по стране цена бензина за 2025 год выросла на 10,2%, Аи-92 подорожал на 10,64%, Аи-95 — на 10,03%, и дизтопливо — на 7,07%. При том, что инфляция за январь-ноябрь 2025-го по данным ЦБ составила 6,6%. Как видим, розничные цены на АЗС за год росли существенно быстрее инфляции.
Эксперты видят выход из сложившейся на рынке и в нефтяной отрасли ситуации через изменение подхода к принципам регулирования отрасли.
«Стоимость бензина у нас — тема социально чувствительная и потому привлекает много внимания со стороны властей. Поэтому было бы логично внести моторное топливо в список социально значимых товаров и ввести госрегулирование цен на него. Но нет: мы продолжаем торговать им на бирже. По-моему, назрела необходимость стратегически определиться: мы продолжаем продавать топливо на внутреннем рынке в привязке к мировым ценам через биржевые механизмы или готовы сделать дешёвое топливо конкурентным преимуществом российской экономики, приступив к их госрегулированию?»
Пока сложно сказать однозначно, какие именно факторы в большей степени повлияют на цены на АЗС в 2026. Однако Юрий Станкевич, заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы, среди ключевых называет рост налоговой нагрузки через акцизы, а также санкционную нагрузку на отрасль.
«Основные усилия Правительства будут направлены на удержание розничных цен на бензин и дизельное топливо в рамках официальной инфляции — то есть в пределах 5%. Однако уже с первого января выросла налоговая нагрузка: НДС плюс акциз около 4%. Она будет автоматически переложена в розничную цену топлива. Кроме того, следует учитывать непрерывные атаки на НПЗ, санкционное давление и высокий дисконт, до 25-27 долларов за баррель, при покупке нашей нефти за рубежом. В силу особенностей налогообложения эти факторы прямо влияют на наш внутренний топливный рынок. С учетом вышесказанного и сохраняющихся рисков форс-мажора, поступательная динамика розничных цен на бензин и дизельное топливо в 2026 году должна удержаться в пределах 8%».Юрий СтанкевичЗаместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
Более осторожен в своих оценках будущей динамики цен на российских АЗС и Дмитрий Гусев.
«Бензин в ближайшем будущем неизбежно продолжит дорожать. Хотя бы потому, что уже сейчас требуются огромные вложения в разведку и добычу новой нефти, а также в её логистику. В 2026 году темпы роста стоимости топлива на АЗС с высокой вероятностью не превысят темпов инфляции. За этим следит государство. Правда, пока мы не знаем, какова будет инфляция в 2026-м».
Выводы
Рост цен на топливо на российских АЗС останавливаться не собирается. Возможно, он продолжится не такими ударными темпами, как во второй половине 2025 года, однако ожидается достаточно существенным. Хотя власти и будут стараться его сдерживать в меру своих возможностей.