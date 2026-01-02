Россиян предупредили о росте цен на бензин

Прошедший 2025 год отметился тем, что на российских АЗС цена литра даже самого доступного бензина АИ-92 уверенно перевалила через 60-рублёвый порог, а стоимость АИ-95 вплотную приблизилась к 70 рублям за литр. «Рамблер/авто» выяснил, что ждёт отечественный топливный рынок в наступившем 2026 году.

Розничные цены на моторное топливо в России в первую половину прошлого года вели себя достаточно спокойно. Статистика фиксировала недельный рост не более чем на 3% в неделю (около семи копеек). Но в июле 2025 ситуация резко изменилась и ценники на бензоколонках переписывали в ускоренном темпе — примерно по 20 копеек вверх за неделю.

Сказалась угроза дефицита топлива на рынке — из-за ремонтов на НПЗ и традиционного для летнего сезона всплеска спроса со стороны потребителей-автовладельцев.

Пытаясь выправить ситуацию на рынке, в конце июля правительство ввело запрет на экспорт горючего за рубеж — для начала на месяц. Позднее этот мораторий неоднократно продлевали, в итоге ограничив вывоз бензина из России до конца 2025-го. А совсем недавно его продлили до конца февраля.

Насколько подорожал бензин за 2025 год

В январе 2025 года, согласно данным Росстата, средняя по стране цена бензина составляла 58,71 рубля за литр. В частности, литр Аи-92 в среднем стоил 55,54 рубля, литр Аи-95 — 60,67 рубля, а литр дизтоплива — 70,66 рубля.

В декабре 2025 года, согласно данным Росстата, средняя цена на бензин в России оказалась на уровне 64,7 рубля за литр. Бензин Аи-92 стоил в среднем 61,45 рубля за литр, Аи-95 — 66,76 рубля за литр и дизтопливо – 75,76 рубля за литр.

Таким образом, средняя по стране цена бензина за 2025 год выросла на 10,2%, Аи-92 подорожал на 10,64%, Аи-95 — на 10,03%, и дизтопливо — на 7,07%. При том, что инфляция за январь-ноябрь 2025-го по данным ЦБ составила 6,6%. Как видим, розничные цены на АЗС за год росли существенно быстрее инфляции.

Эксперты видят выход из сложившейся на рынке и в нефтяной отрасли ситуации через изменение подхода к принципам регулирования отрасли.

«Стоимость бензина у нас — тема социально чувствительная и потому привлекает много внимания со стороны властей. Поэтому было бы логично внести моторное топливо в список социально значимых товаров и ввести госрегулирование цен на него. Но нет: мы продолжаем торговать им на бирже. По-моему, назрела необходимость стратегически определиться: мы продолжаем продавать топливо на внутреннем рынке в привязке к мировым ценам через биржевые механизмы или готовы сделать дешёвое топливо конкурентным преимуществом российской экономики, приступив к их госрегулированию?» Дмитрий Гусев Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр»

Пока сложно сказать однозначно, какие именно факторы в большей степени повлияют на цены на АЗС в 2026. Однако Юрий Станкевич, заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы, среди ключевых называет рост налоговой нагрузки через акцизы, а также санкционную нагрузку на отрасль.

«Основные усилия Правительства будут направлены на удержание розничных цен на бензин и дизельное топливо в рамках официальной инфляции — то есть в пределах 5%. Однако уже с первого января выросла налоговая нагрузка: НДС плюс акциз около 4%. Она будет автоматически переложена в розничную цену топлива. Кроме того, следует учитывать непрерывные атаки на НПЗ, санкционное давление и высокий дисконт, до 25-27 долларов за баррель, при покупке нашей нефти за рубежом. В силу особенностей налогообложения эти факторы прямо влияют на наш внутренний топливный рынок. С учетом вышесказанного и сохраняющихся рисков форс-мажора, поступательная динамика розничных цен на бензин и дизельное топливо в 2026 году должна удержаться в пределах 8%». Юрий Станкевич Заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

Более осторожен в своих оценках будущей динамики цен на российских АЗС и Дмитрий Гусев.

«Бензин в ближайшем будущем неизбежно продолжит дорожать. Хотя бы потому, что уже сейчас требуются огромные вложения в разведку и добычу новой нефти, а также в её логистику. В 2026 году темпы роста стоимости топлива на АЗС с высокой вероятностью не превысят темпов инфляции. За этим следит государство. Правда, пока мы не знаем, какова будет инфляция в 2026-м». Дмитрий Гусев Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр»

Выводы

Рост цен на топливо на российских АЗС останавливаться не собирается. Возможно, он продолжится не такими ударными темпами, как во второй половине 2025 года, однако ожидается достаточно существенным. Хотя власти и будут стараться его сдерживать в меру своих возможностей.