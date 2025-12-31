Страсти по утильсбору, реформа такси, новая «Волга» и пошлины Трампа. Главное за 2025 год

Утильсбор на автомобили вырос в несколько сотен раз, таксопарки обязали закупить машины отечественного производства, президент России Владимир Путин прояснил будущее «праворулек» в стране, россияне потеряли интерес к китайским авто, АвтоВАЗ обзавёлся кроссовером, тогда как ГАЗ принялся за очередную попытку возрождения культового бренда «Волга» — эти и другие новости в подборке главных событий 2025 года.

Новые правила начисления утильсбора

Второй год подряд одной из ведущих тем в российском автомобильном сообществе остаётся повышение утильсбора. Осенью 2024-го это была индексация ставок на 70–75%, а с сентября по декабрь этого года поводом для дискуссий оказались новые правила расчёта «утиля» для автомобилей с мотором от 160 л. с. Ещё бы, ведь на некоторые модели сбор из-за учёта мощности взлетел в несколько сотен раз. Так, например, плата за 249-сильный внедорожник Hyundai Palisade выросла с 3 400 до 2 100 000 рублей!

История с переходом на новую формулу расчёта превратилась в целую эпопею. На стадии общественного обсуждения постановление Минпромторга собрало свыше 100 тысяч дизлайков — этого было достаточно, чтобы отправить законопроект на доработку. Одновременно россияне на фоне ажиотажа из-за грядущего повышения цен на авто смели все подержанные иномарки в Южной Корее и Китае. Ввоз легковых машин в Россию в октябре достиг исторического максимума, продажи стали одними из самых высоких с 2022 года, а на границе образовались многокилометровые пробки из автовозов.

В результате сложилась патовая ситуация: многие машины, заказанные ещё до публикации постановления в начале сентября, физически не успевали прийти заказчикам до повышения утильсбора 1 ноября. Вопрос дошёл до премьер-министра РФ Михаила Мишустина, и переход на новую методику отсрочили на месяц. За это время ажиотаж поутих, дилеры доставили автомобили клиентам.

Впрочем, расслабляться российским автолюбителям не стоит. 1 января 2026 года грядёт очередное, на этот раз плановое повышение утильсбора через индексацию коэффициентов.

Закон о локализации такси утверждён президентом России

Богатым на различные резонансные поправки и законы получился уходящий год. Задолго до истории с утильсбором, ещё в мае, была утверждена глобальная реформа отечественной сферы такси. С 1 марта 2026 года пассажирские перевозчики в большинстве регионов смогут работать только на автомобилях российского производства. Список марок и моделей Минпромторг опубликовал в октябре. Лонг-лист, надо сказать, получился очень интересным и местами странным.

Конечно, это не значит, что с весны нового года таксопарки, индивидуальные предприниматели и самозанятые таксисты обязаны дружно пересесть на машины, выпущенные на российских заводах. Нет, просто иномарку нельзя будет зарегистрировать в региональном реестре такси, в который нужно заносить отдельно взятое транспортное средство раз в пять лет. Закон вызвал широкий резонанс, и общественные организации даже написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой отсрочить нововведение на пять лет. В Минпромторге категорически заявили, что никакой отсрочки не будет, но всё-таки пошли навстречу таксистам. Как минимум до 2031 года в региональных списках такси будет выделено 25% от общего количества слотов для самозанятых перевозчиков на машинах иностранного производства.

Премьера первого городского кроссовера Lada

Безусловно, премьера №1 в российском автопроме в 2025 году состоялась в июне на Петербургском Международном экономическом форуме. Да, несколькими месяцами ранее дебютировала Lada Iskra, но всё-таки эта модель уже была презентована — кстати, тоже на ПМЭФ, но только годом ранее. Плюс, седаны, кросс-универсалы — всё это и так есть в линейке АвтоВАЗа. Совсем другое дело — кроссовер.

Итак, 18 июня АвтоВАЗ «выкатил» на обозрение публики свой первый паркетник — Lada Azimut. Габариты 4 416 x 1 838 x 1 607 мм при расстоянии между осями 2 675 мм, три версии двигателя, два типа трансмиссии и солидный дорожный просвет в 210 мм. Таких автомобилей в модельной линейке Lada ещё не было. Lada X-cross 5 на базе китайского FAW Bestune T77 не в счёт.

Осенью с конвейера сошли 16 тестовых предсерийных прототипов «Азимута» и началась активная фаза ходовых испытаний. Запуск серийного производства и старт продаж намечены на лето 2026 года.

Hyundai помышляла о возвращении в Россию

Весь уходящий год прошёл под знаком разговоров о возможном возвращении Hyundai в Россию. Ожидаемо, учитывая, что в конце 2025-го у автопроизводителя из Южной Кореи истёк срок активации опциона по выкупу завода в Санкт-Петербурге. В компании из Сеула не скрывали: да, подумываем над таким вариантом и следим за политической ситуацией. В правительстве России предупредили «корейцев» и другие ушедшие из нашей страны компании об условиях возвращения.

Опять же, ожидаемо, до возвращения дело не дошло. Буквально в последних числах декабря источник в Hyundai признал, что ситуация сейчас не благоволит к возобновлению работы в России.

Запрета праворульных авто в России не будет

Какой год без разговоров о запрете праворульных авто в России, да? Эта тема находится на слуху последние 30 лет. Первая попытка запретить «праворульки» была в далёком 1995 году и не осуществилась из-за протестов автомобилистов. И новая волна разговоров на данную тему была поднята в Совете Федерации минувшей осенью. Мол, езда на таких машинах на российских дорогах с правосторонним движением небезопасна.

Однако все эти разговоры отпали сами собой после того, как в середине ноября президент России Владимир Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения в России на ближайшие пять лет. В документе не то что не прописан запрет «прулей», а, наоборот, добавлен пункт о проработке мер по повышению их безопасности. Правда, это не помешало разгореться скандалу на таможне во Владивостоке, из-за которого, скорее всего, теперь будут ужесточены правила ввоза этих авто на территорию России.

Россияне потеряли интерес к автомобилям китайских брендов

Если спрос на новые автомобили в России в 2025 году рухнул на 16%, то продажи «китайцев» упали ещё больше — на 27%. То есть на 11% выше среднего показателя по рынку. Для сравнения: 12 месяцев назад ситуация была полностью противоположная — продажи в целом выросли на 48%, а объём реализации машин из Поднебесной стал больше сразу на 68%.

Что произошло и действительно ли россияне охладели к китайским авто? Скажем так, не к китайским авто, а к китайским брендам. На отечественном рынке появляется всё больше локализованных марок, таких как Tenet и Belgee, под которыми продаются автомобили из КНР. В 2026 году вот появится марка Jeland — премиальные кроссоверы Jaecoo российской сборки. Не за горами и возрождение одного легендарного советского бренда, под которым тоже будут скрываться «китайцы». Вот, как говорится, и результат.

Марка «Волга» возвращается

Ну что, легендарная «Волга» окончательно и бесповоротно вступила на тропу, по которой после возрождения в 2022 году идёт другая культовая марка — «Москвич». Прекратившее существование в 2011 году название вернулось в отечественный автопром и появится на китайских автомобилях российской сборки. Само собой, ценители истории советского и российского автопрома не оценят этот ход, но таковы уж современные реалии.

Серийное производство автомобилей Volga ещё не стартовало, однако разрешение на выпуск и продажи двух из трёх моделей уже выдано. В декабре ОТТС (одобрение типа транспортного средства) получили кроссовер K50 и седан C50. Скрываются под этими названиями весьма популярные в нашей стране Geely Monjaro и Geely Emgrand. Выпуск будет налажен на площадке Горьковского автозавода (ГАЗ), которая простаивала с 2022 года.

Рекордный рост цен на бензин в конце лета и начале осени

Бензин и дизельное топливо на российских АЗС дорожали как на дрожжах весь год и за 12 месяцев взлетели в цене на 6–8%, то есть даже на несколько процентов выше инфляции. Так, если в декабре 2024-го средний чек на бензин по стране составлял 60,57 рублей за литр, то теперь — 64,65 рубля. Солярка подорожала с 69,88 до 75,83 рубля.

Сильнее всего ценник на автомобильное топливо рос в августе-октябре, когда за одну неделю прибавка в стоимости в отдельные периоды достигла гигантских 0,85%. Вмешаться в ситуацию даже пришлось президенту России Владимиру Путину. К концу года цены на бензин более-менее стабилизировались, да и рост стоимости дизеля замедлился.

Пошлины Дональда Трампа против мирового автопрома

Президент США Дональд Трамп потряс мировой автопром в 2025 году и, по подсчётам экспертов, нанёс автопроизводителям финансовый урон, сопоставимый с последствиями пандемии Covid-19! В апреле 47-й хозяин Белого дома утвердил 25-процентные пошлины на импортные автомобили и детали, что вроде как должно было стимулировать зарубежные автокомпании строить сборочные заводы в Штатах, а не экспортировать уже собранные машины с предприятий в соседних Канаде и Мексике.

Не сказать, что иностранные автопроизводители «побежали» строить заводы в США. Некоторые автогиганты, как Volkswagen и Audi, вообще на несколько месяцев приостановили поставки машин в Америку. Да, в Honda обмолвились о планах по переносу заводов из Канады и Мексики, но на этом всё. А вот суммарные убытки компаний от этих заградительных пошлин превысили $12 миллиардов.

Закон о лишении водительских прав по состоянию здоровья

Глобальные перемены грядут в правилах проведения медкомиссии для водителей в России. Летом 2025-го правительство утвердило закон, дающий Госавтоинспекции право направлять автомобилистов на внеплановое прохождение медицинской проверки и лишать их водительского удостоверения при проблемах со здоровьем.

К примеру, если во время диспансеризации у водителя обнаружили серьёзные проблемы со зрением, информация будет передана в ГИБДД. Ведомство отправит автомобилиста на внеочередную медицинскую проверку, и если результаты подтвердятся, то он лишится прав. В силу этот закон вступит 1 марта 2027 года.

Вообще, надо отметить, что в уходящем году было много сообщений в инфополе об ограничениях для водителей в связи с возрастными проблемами со здоровьем. Так, общественный деятель Алексей Ярошенко заявил, что пожилым автомобилистам вообще нужно запретить выдачу водительских прав. А в обновлённой «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года» на какое-то время появился пункт об ужесточении проверок водителей старше 60 лет.

Дорожные камеры будут фиксировать новые нарушения

Похоже, запуск системы проверки полисов ОСАГО с помощью комплексов автоматической фото- и видеофиксации наконец-то сдвинулся с мёртвой точки после многих лет безуспешных попыток старта проекта. Страховщики и ГИБДД в уходящем году определили регламент работы комплексов, в том числе ограничили число административных наказаний в сутки, и сейчас занимаются объединением своих баз данных. А первые регионы, среди которых Москва, уже заявили о готовности своей сети дорожных камер к запуску в тестовом режиме. Полноценно и со штрафами система заработает осенью 2026 года.

Помимо фиксации автомобилей без страховки, камеры на российских дорогах в скором будущем получат ряд новых функций. В Минтрансе подготовили законопроект об автоматических штрафах пешеходов за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Ещё комплексы фотовидеофиксации хотят научить фиксировать несоблюдение указателей электронных табло.

Стремительный дебют нового российского автобренда Tenet

Просто потрясающий прорыв в уходящем году совершила новая российская марка Tenet. Вдумайтесь, презентация бренда прошла в феврале, товарное производство на бывшем заводе Volkswagen в Калуге стартовало в июле, буквально за 1–1,5 месяца линейка была увеличена до трёх моделей, а уже в конце декабря новый игрок отечественного рынка возглавил SUV-сегмент, сместив с первой строчки Haval.

Конечно, сильно помогло родство Tenet с Chery Automobile, ведь именно автомобили этого китайского концерна выпускают под новым названием, а они всегда пользовались спросом среди россиян. При том, что сама Chery сокращает своё присутствие в России, и осенью в СМИ даже появились разговоры о полном уходе «китайцев» с российского рынка, но подтверждения эта информация не нашла.

