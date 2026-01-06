В 2026 году автомобилистов ждут десятки важных изменений

В 2026 году автомобилистам придётся осваиваться с целым набором правовых изменений и правительственных приказов, которые прямо и косвенно повлияют на их повседневную жизнь. «Рамблер/авто» собрал в одном материале всё, что следует знать водителю по этому вопросу.

Повышение НДС

С 1 января НДС повысился с 20% до 22%. Повышение в первую очередь коснётся тех, кто планирует приобрести машину. Эксперты отмечают, что сначала это непременно приведёт к росту цен на новые автомобили, а вслед за ними и на машины с пробегом на вторичном рынке.

«С 1 января НДС повысился до 22%, а компании-импортёры платят его при ввозе авто в Россию. И этот фактор неминуемо скажется на рыночных ценах: они поползут вверх» Сергей Пиголкин Основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick

Индексация утильсбора

Повышение утильсбора с 1 января через индексацию коэффициентов не коснулось только машин с мотором мощностью до 160 л.с., которые ввозятся физлицами для личного пользования. Масштаб роста «утиля» для всех остальных категорий ТС зависит от объёма и мощности мотора: чем мощнее, тем существеннее.

Например, для Geely Monjaro с мотором объёмом 1 969 см³ и мощностью 272 л.с. утильсбор увеличивается с 952 000 в 2025 году до 1 142 000 рублей в 2026-м — на 190 000 рублей. Для Toyota RAV4 (1 986 см³, мощность 171 л. с.) он увеличивается с 750 000 рублей в 2025-м до 900 000 рублей в 2026-м — на 150 000 рублей. А для ВMW X5 (2 993 см³, 286 л. с.) «утиль» повышается с 2 184 000 рублей до 2 620 800 рублей — на 436 800 рублей.

Из-за индексации величины утильсбора эксперты прогнозируют в 2026 году рост цен на 5–10% на отечественные модели. Импортируемые «китайцы» могут подорожать на 15–20%.

Возвращение обязательного ГЛОНАСС

Правительство планирует прекращение моратория на обязательную установку модуля ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили, импортируемые в Россию физлицами. Оно было принято непосредственно после массового ухода иностранных брендов с рынка РФ. Ожидается, что мораторий отменят с апреля 2026 года.

Платный въезд в города

Госдума приняла в окончательном чтении закон, разрешающий устанавливать платный въезд на территории Москвы «в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного состояния территории города». Кроме того, платный въезд могут официально организовать на федеральной территории «Сириус».

Характерно, что эта норма была стремительно внесена перед вторым чтением в Госдуме в проект правительственных поправок к закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». В первом чтении он был посвящён исключительно наделению Минобороны правом переводить любые российские дороги в категорию «военно-автомобильных» — во время военных действия или военного положения.

Запрет тонировки для иностранных ТС

Раньше часть 3.1 статьи 12.5 КоАП устанавливала ответственность за неправильную тонировку в соответствии с техрегламентом Таможенного союза ЕАЭС. Госдума одобрила «переключение» статьи КоАП с техрегламента на российские «Основные положения по допуску ТС к эксплуатации». Им должны соответствовать вообще любые автомобили, участвующие в дорожном движении в России, — включая зарегистрированные в других странах. Раньше ТС с иностранными номерами «за тонировку» не штрафовали. Теперь для этого появилась юридическая база.

Повышение штрафов за неправильную перевозку детей

Госдума приняла поправки в статью 12.23 КоАП. В соответствии с ними, штраф за перевозку ребёнка без автокресла или бустера повышается с 3 000 до 5 000 рублей. Для самозанятых таксистов он теперь равен 50 000 рублей.

Ещё сильнее он ужесточён для юридических лиц. Например, для таксистов, оформленных в качестве индивидуальных предпринимателей, или таксопарков, компаний-перевозчиков он увеличен со 100 до 200 тысяч рублей.

Приоритет электронных дорожных знаков

Правительство поручило МВД и Минтрансу разработать изменения в ПДД. Они установят для водителей обязанность выполнять требования дорожных знаков на электронных табло в приоритетном порядке. Сейчас ПДД не обязывают водителя выполнять требования «электронных» дорожных знаков.

Автодилерам развязали руки при ремонте клиентских ТС

Госдума приняла поправки в закон «О защите прав потребителей» (ОЗПП), ухудшающие положение автовладельцев в спорах покупателей автомобилей и автодилеров.

Теперь сумма неустойки ограничивается стоимостью автомобиля.

Суд получает прямое право снижать размер неустойки, если сочтёт, что она несоразмерна последствиям нарушения, допущенного дилером.

Для автодилера штраф в размере 50% от установленной судом выплаты не будет применяться, когда задержка в возврате денег покупателю произошла по вине не самого автодилера, а его компании-контрагента.

При возврате автомобиля покупателем дилеру компенсация за него рассчитывается с учетом года выпуска и износа, а не как за новый аналог.

Запрещается переуступать право требования неустойки и штрафа от автовладельца к третьим лицам до принятия судом решения по спору.

Переход ВУ и СТС в QR-код

МВД разработало поправки в ПДД, по которым водитель на дороге сможет предъявлять инспектору ДПС для проверки не «пластиковое» водительское удостоверение и СТС, а специально сгенерированный QR-код с данными этих документов. Код будет создаваться с помощью приложения Госуслуг.

Права разрешат предъявлять через MAX

Уголовная ответственность за дорожное хулиганство

В Госдуму внесён проект поправок в статью 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство». В неё хотят добавить пункт «г»: в перечень хулиганских действий предлагается добавить поступки, совершённые водителем, а также в отношении водителя.

В случае принятия новеллы уголовно наказуемым хулиганством может стать, например, поведение дорожных «учителей», целенаправленно провоцирующих аварийные ситуации. Максимальное наказание по статье 213 УК — до пяти лет лишения свободы.

Рейтинг автошкол

В 2026 году должен заработать общедоступный федеральный рейтинг автошкол. Его составят на основе данных о сдаче экзаменов в ГИБДД прошедшими обучение в каждой автошколе и статистике аварий с их участием. Считается, что нововведение поможет повысить качество обучения водителей и снизить количество ДТП.

Новые программы обучения в автошколах

С марта 2026 года вступит в силу приказ Минпросвещения о новых примерных программах профобразования водителей.

Среди главных изменений можно упомянуть сокращение количества программ обучения с 62 до 47 и усиление акцента в преподавании на практическую подготовку будущих водителей.

Повышение транспортного налога

В 2026 году в ряде регионов России произойдёт повышение транспортного налога. Речь идёт о Московской, Волгоградской, Липецкой, Оренбургской областях и Красноярском крае.

Власти Ульяновской, Челябинской, Калининградской, Новосибирской областей, а также ХМАО-Югры планируют повысить транспортный налог в ближайшем будущем.

Рост стоимости техосмотра

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект изменений в методику расчёта платы автовладельца за проведение государственного техосмотра ТС. На её основе местные власти устанавливают в своих регионах официальные расценки на ТО. Когда ФАС своим приказом введёт её в действие, цена ТО может вырасти примерно в 1,5 раза.

Продление действия прав закончилось

Российские власти разрешили водителям, срок замены прав у которых истекал в 2022–2023 годах, ездить с ними и дальше. Период продления истёк в декабре 2025-го. В 2026 году управление ТС по таким правам уже не допускается. За нарушение положен штраф в размере 5 000–15 000 рублей по части 1 статьи 12.7 КоАП.

Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО

В 2026 году полицейские камеры начнут наказывать автовладельцев за езду без полиса ОСАГО. Власти и представители объединений компаний-страховщиков утверждают, что для запуска системы всё готово. Водитель без ОСАГО будет получать не более одного штрафа в сутки — вне зависимости от количества камер ГИБДД, перед объективами которых он проехал за этот срок. За первый случай езды без ОСАГО в течение года предусмотрен штраф в размере 800 рублей. За повторное нарушение — от 3 000 до 5 000 рублей.

Новые дорожные знаки

Январь 2026 — месяц вступления в силу нового ГОСТ Р 52290-2024, который вводит в действие около 60 новых дорожных знаков. Среди них вертикальный знак 6.16.1 «Стоп-линия», новые таблички 8.5.8 «Время действия», табличка 8.16.2 «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие», знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» и прочие. Парковочные места вдоль дорог сделают на 25 см уже.

Выписка из реестра ТС станет платной

За получение через Госуслуги сокращённой выписки из реестра транспортных средств в электронной форме придётся заплатить 200 рублей. Расширенная выписка «по владельцу» ТС останется бесплатной.

Бумажный экземпляр сокращённой выписки (запрашивается в МРЭО ГИБДД) будет стоить 400 рублей. «По владельцу» — 400 рублей плюс 20 рублей за каждую страницу с 6-й включительно.

Маркировка автомасел и технических жидкостей

С 1 апреля 2026 года маркировка всех реализуемых на российской территории автомасел и прочих автомобильных жидкостей в системе «Честный знак» станет обязательной. На розничные цены этот факт серьёзно не повлияет. Поскольку переходить на эту систему производители и продавцы автожидкостей в стране начали с осени 2025 года. И все свои дополнительные расходы на маркировку производители и продавцы такого рода продукции по большей части уже заложили в цену своего товара.

Маркировка позволяет прослеживать его происхождение от момента производства до реализации конечному потребителю. Что препятствует появлению в торговой сети контрафактной и поддельной продукции.

Продажа «красивых» госномеров

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, создающий легальный механизм продажи так называемых «красивых» номерных знаков. Ожидается, что первое чтение по проекту состоится в феврале 2026 года. ГИБДД будет публиковать списки свободных буквенно-циферных комбинаций ГРЗ и автовладельцы смогут резервировать понравившиеся сочетания за собой. О том, как именно будет устроена эта система и о механизме ценообразования в её рамках на данный момент ничего определённо не известно.

Вывод

Уже на старте 2026-го видно, что он обещает быть богатым на новые законы и правила в автомобильной сфере. И это без учёта того, что в дальнейшем, на протяжении года, законодатели имеют все возможности придумать и принять еще много чего «интересного» для автовладельцев.