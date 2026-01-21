Дороги в России строят и ремонтируют, несмотря даже на дефицит федерального бюджета. Да ещё и с превышением плана. Так, по итогам 2025 года в стране обновили и построили 220,8 км федеральных трасс, на 50% превысив изначально запланированные показатели. Как менялась дорожная сеть и что ждёт автомобилистов в 2026-м — в материале «Рамблер/авто».

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» охватил всю страну. Как сообщает Росавтодор, «современные и комфортные для передвижения трассы» появились в нескольких регионах России — от Ленинградской области до Приморского края, от Дагестана до Якутии.

Новые и реконструированные дороги позволили повысить безопасность и одновременно сократить время в пути, повысили пропускную способность федеральных дорог и дали возможность автомобилистам с комфортом путешествовать по стране.

Какие дороги строили и ремонтировали в 2025 году

В Новосибирской области завершено строительство первого участка Восточного обхода столицы Сибири — от пересечения с автодорогой К-19р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» до транспортной развязки у села Новолуговое — протяжённостью 12,4 км. Новый участок улучшил транспортную доступность Первомайского района и снизил нагрузку на центральные улицы города.

Работы на Восточном обходе продолжатся, чтобы разгрузить трассу Р-256 «Чуйский тракт» на подъезде к Новосибирску и создать прямое сообщение между «Чуйским трактом» и Северным обходом города с выходом на автодороги Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь». Это позволит перераспределить транспортные потоки и значительно снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города-миллионника.

В Свердловской области введён в эксплуатацию новый объездной участок вокруг Богдановича. Также в регионе продолжается строительство и реконструкция значимого участка трассы Р-351 — часть крупного проекта общей протяжённостью 72,4 км, который призван разгрузить дороги региона и сделать поездки более безопасными.

© Росавтодор

На трассе М-5 в Челябинской области завершилась реконструкция участка с 1 564 по 1 578 км трассы М-5 «Урал». Дорогу расширили до четырёх полос движения, что потребовало в том числе и срезания гор в прямом смысле этого слова. Сложный проект в условиях большого перепада температур и непростого рельефа помог увеличить пропускную способность важной транспортной артерии Урала, связывающей крупные города и регионы.

В Ленинградской области реконструирован отрезок протяжённостью свыше 6 км с 124 по 130 километр в Выборгском районе — между посёлками Гаврилово и Гончарово. Для повышения пропускной способности дорогу расширили с двух до шести полос, возвели двухуровневую транспортную развязку на 127 км и путепровод на пересечении с региональной дорогой Огоньки – Стрельцово – Толоконниково.

Трасса А-181 играет важную роль в транспортной системе региона: она используется для грузового транзита в морские порты, туристических маршрутов, а также для подъезда к населённым пунктам и садоводческим товариществам, расположенным вдоль дороги. В 2026 году должны завершиться работы на оставшемся отрезке 3,9 км на участке с 100 по 134 километр.

Одним из ключевых итогов 2025 года стал ввод в эксплуатацию обновлённого участка федеральной трассы Р-504 «Колыма» Якутск — Магадан на отрезке с 1 121 по 1 142 километр, расположенного на территории Республики Саха (Якутия). Реконструкция проводилась на одном из самых сложных и аварийно опасных мест дороги — так называемом «Нерском прижиме», пролегающем между горным массивом и руслом реки Неры, и реализовывалась поэтапно.

© Росавтодор

На Дальнем Востоке модернизирован участок федеральной трассы А-370 «Уссури», проходящий по Надеждинскому муниципальному району и соединяющий населённые пункты Раздольное и Кипарисово. На 15-километровом отрезке трассы — с 687 по 703 километр — были построены две разноуровневые транспортные развязки, обеспечивающие удобные съезды к Раздольному, Кипарисово, Таёжному и Алексеевке, а также выход в направлении международного автомобильного пункта пропуска «Краскино» на границе с Китаем и возведены мостовые сооружения через реки Поповка (на 690 км) и Перевозная (на 697 км).

В 2025-м были также полностью выполнены основные работы по сооружению первого, 12-километрового участка обхода Волгограда. Проект первого этапа включает строительство трёх разноуровневых транспортных развязок, которые обеспечат удобные связи с элистинским и астраханским направлениями федеральной трассы Р-22 «Каспий», а также соединят региональную дорогу Волгоград — Котельниково — Сальск с обходом города. Одним из наиболее сложных с инженерной точки зрения сооружений как первого этапа, так и всего проекта обхода Волгограда стал мост через Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина. Этот объект имеет особую значимость для города, где раньше был единственный мост через канал, который испытывал серьёзную перегрузку транспортными потоками.

В Поволжье также был открыт обход села Сокуры в составе федеральной трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. После завершения строительства улучшилась транспортная доступность туристических центров Республики Татарстан и Оренбургской области.

© Росавтодор

Общая протяжённость построенных и обновлённых участков составила около 11 км, были возведены три разноуровневые транспортные развязки и построены шесть путепроводов общей длиной 378 метров. Заявлено, что новый обход устранит регулярные заторы и значительно — с одного часа до пяти минут — сократит время проезда в часы пик, а также обеспечит комфортное и быстрое сообщение между столицей республики, международным аэропортом и федеральной трассой М-12 «Восток».

Что и как будут строить в 2026

В 2026 году на выполнение федерального проекта «Развитие федеральной сети» кабмин намерен направить около 773,2 миллиардов рублей. Такие данные содержатся в пояснительных материалах к проекту федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Расходы распределены по трём ключевым направлениям: предоставление государственной поддержки Росавтодору для строительства и модернизации автодорожной инфраструктуры (122,7 миллиарда рублей), реализация работ по строительству и реконструкции силами государства (217,7 миллиарда рублей), а также проведение капитального ремонта, текущего ремонта и содержание федеральных автомобильных дорог общего пользования (432,7 миллиарда рублей).

В дальнейшем объём финансирования проекта продолжит расти: в 2027 году на эти цели предусмотрено 924,5 миллиарда рублей, а в 2028 году сумма превысит 1,2 триллиона рублей.

© Росавтодор

На что пойдут эти деньги? В соответствии с поручением президента России до 2030 года запланировано создание 50 объездных автодорог вокруг населённых пунктов. Реализация 31 из них будет осуществляться под координацией Федерального дорожного агентства. В перечень проектов вошли первая очередь обхода Волгограда в Волгоградской области, обходы Пугачёва в Саратовской области, Дербента и Хасавюрта в Республике Дагестан, Владикавказа в Северной Осетии — Алании, Спасска в Пензенской области, а также транспортные обходы Калининграда и Орла. В рамках программы также предусмотрено строительство и реконструкция 647 км платных автомобильных дорог.

До конца 2026 года в Московской области планируется расширить до восьми полос участок трассы М-8 «Холмогоры». Ключевым инфраструктурным проектом стала автомагистраль М-12 «Восток», а модернизация трассы М-7 «Волга» позволит вдвое увеличить её пропускную способность, повысить скоростные параметры и уровень безопасности движения. Одним из наиболее резонансных и капиталоёмких проектов остаётся возведение новой платной автодороги Джубга — Сочи, которая начнётся от развязки с М-4 «Дон» на участке между селом Горское и посёлком Джубга, далее пройдёт в обход Туапсе, Лазаревского и других прибрежных населённых пунктов и завершится в Адлерском районе вблизи аэропорта.

© Росавтодор

Федеральная автодорога М-5 «Урал» остаётся одной из важнейших транспортных артерий страны — в 2026 году предполагается ввод в эксплуатацию обхода города с мостовым переходом через реку Сим и эстакадой, высота опор которой достигает 46 метров. Параллельно продолжаются работы по реконструкции участка М-5 в Московской области.

В 2025–2026 годах ожидается масштабная модернизация трассы М-3 «Украина» на отрезке с 65 по 124 километр, проходящем по территории Московской и Калужской областей. Одновременно запланировано обновление участка автодороги М-1 «Беларусь» в Подмосковье (66–84 км) с обустройством современных транспортных развязок. Среди других значимых инициатив — реконструкция трассы М-4 «Дон» в Ростовской области на участке от Каменск-Шахтинского до обхода Аксая, строительство новых развязок на ЦКАД с выходами на Дмитровское, Щёлковское и Фряновское шоссе, а также создание транспортной развязки на М-11 «Нева» в районе аэропорта Пулково. Продолжатся работы по модернизации автодороги А-289, связывающей Краснодар с Крымским мостом через Славянск-на-Кубани и Темрюк, а также реконструкция трассы А-290 Новороссийск — Керчь, в рамках которой возводится обход Анапы.

Отдельное внимание уделят масштабной дорожной программе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В рамках шестилетнего плана развития транспортной инфраструктуры в новых субъектах РФ предусмотрено восстановление свыше 1,5 тысячи километров автомобильных дорог.