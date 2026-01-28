Зачем нужен «премиальный» бензин и есть ли от него польза

Наступили морозы. Двигатель заводится с третьей попытки, а из выхлопной трубы валит белый пар. На заправке, пока вы дрожите у колонки, заправщик убедительно советует: «Лейте G-Drive (Pulsar, ЕКТО, Teneko)! С ним запуск — раз-два, и расход меньше!». Предложение звучит как палочка-выручалочка. Но что скрывается за яркой этикеткой и повышенной ценой: реальная инженерная разработка для суровых условий или тёплый маркетинговый миф, который греет только кошелёк нефтяных компаний? Мы разделяем факты и домыслы, чтобы вы не платили за воздух.

© dotshock/Shutterstock

Что на самом деле заливается в бак с приставкой «премиум»?

Забудьте мифы о «секретном составе» или волшебных присадках из будущего. Основа у любого бензина на конкретной АЗС одна — это базовый бензин с нефтеперерабатывающего завода. Весь секрет — в пакете присадок, который добавляется в готовую «базу». Именно этот пакет и создаёт разницу между АИ-92 и «улучшенным» АИ-95.

Если обычный бензин получает минимальный обязательный набор (моющие средства, антиоксиданты), то в «улучшенные» линейки добавляют расширенный комплекс. В него могут входить:

Усиленные моющие компоненты (детергенты и диспергенты). Их задача — не давать откладываться нагару на форсунках, впускных клапанах и камере сгорания. Это основной и реально работающий компонент.

(детергенты и диспергенты). Их задача — не давать откладываться нагару на форсунках, впускных клапанах и камере сгорания. Это основной и реально работающий компонент. Модификаторы трения . Теоретически они должны создавать на металлических поверхностях плёнку, снижающую трение. Однако их эффективность в малых концентрациях в готовом топливе оспаривается многими экспертами.

. Теоретически они должны создавать на металлических поверхностях плёнку, снижающую трение. Однако их эффективность в малых концентрациях в готовом топливе оспаривается многими экспертами. Антикоррозионные присадки . Защищают элементы топливной системы от воды, которая неизбежно конденсируется в баке.

. Защищают элементы топливной системы от воды, которая неизбежно конденсируется в баке. Деактиваторы металлов . Нейтрализуют медь и другие металлы, катализирующие окисление топлива.

. Нейтрализуют медь и другие металлы, катализирующие окисление топлива. Дополнительные стабилизаторы. Борются с окислением и потерей летучести при хранении.

© Nekrasov Eugene/Shutterstock

Зимний пуск: при чём здесь октановое число и присадки?

А вот здесь — ключевой момент. Лёгкость холодного пуска двигателя зависит в первую очередь от испаряемости бензина, то есть от его фракционного состава. Зимние сорта топлива (которые по правилам должны заливать на всех АЗС с 1 декабря) специально делают более «летучими»: в них больше лёгких фракций, которые испаряются даже в сильный мороз, образуя горючую смесь.

Так вот, «улучшенный» бензин — это почти всегда более высокое октановое число (95, 98, 100). А повышение октанового числа часто достигается не «чудо-присадками», а, наоборот, уменьшением доли тех самых лёгких фракций и добавлением менее горючих высокооктановых компонентов (изооктан, алкилат) или антидетонационных присадок. Парадокс: топливо с высоким октановым числом может испаряться хуже зимнего 92-го, теоретически осложняя самый первый запуск. Значит, обещание «лёгкого пуска» от 95-го или 98-го G-Drive/Pulsar — это лукавство. Лёгкость пуска обеспечивает правильный зимний фракционный состав, а не бренд или цена.

© fotodrobik/Shutterstock

Тогда в чём реальная польза и где подвох?

Польза от качественного «улучшенного» топлива (именно качественного, а не просто дорогого) есть, но она не связана напрямую с зимой.

Чистота топливной системы. Усиленные моющие присадки — это главный козырь. Они реально помогают бороться с уже имеющимися отложениями на форсунках и предотвращают появление новых. Чистые форсунки — это стабильный холостой ход, равномерная тяга и, да, возможная небольшая экономия (1–3%) за счёт более точного и эффективного распыла топлива. Стабильность параметров. Хорошее топливо с полным пакетом присадок медленнее стареет, меньше окисляется. Это важно, если машина стоит неделями или вы заливаете полный бак надолго. Защита от воды. Антикоррозийные компоненты помогают бороться с последствиями конденсата.

Подвох заключается в следующем: не всё, что называется «улучшенным», действительно содержит полноценный и эффективный пакет присадок в нужной концентрации. Контроля за этим почти нет. Вы можете переплачивать просто за ту же основу, но с другим стикером на колонке. А главное, для современного исправного автомобиля, регулярно заправляющегося на нормальной АЗС, необходимость в постоянном использовании таких бензинов отсутствует. Их моющие свойства полезны как курс профилактики каждые 3–5 тысяч км, но не как ежедневный рацион.

© Imago Stock and People/East News

Вердикт: что делать зимой?

Главное правило морозов — зимний сорт топлива на проверенной АЗС. Ищите не название на колонке (Pulsar/Ecto), а сеть с хорошей репутацией, где точно соблюдают сезонность (льют зимний бензин) и не разбавляют топливо. Доверие к бренду АЗС важнее, чем к марке топлива. «Улучшенное» топливо — не панацея для пуска. Если двигатель плохо заводится в мороз, виноваты чаще всего слабый аккумулятор, загустевшее моторное масло или неисправности системы зажигания, а не сорт бензина. О причинах проблем с холодным пуском мы подробно рассказали в этой статье. Используйте его как «витамины», а не как «хлеб». Заливайте бак такого топлива раз в несколько тысяч километров для промывки системы. Постоянное использование оправдано только для высокофорсированных двигателей, требующих 98-й бензин, или как дань спокойствию владельца. Не ждите чуда в экономии. Разница в 1–2% если и будет, то отобразится только на приборной доске при идеальных условиях. Она не окупит постоянную разницу в цене.

Итог: морозный воздух обостряет не только чувства, но и желание продавцов заработать. Улучшенное топливо — это в первую очередь инструмент маркетинга и сегментации рынка, а не революционная технология для зимы. Его реальные преимущества — чистота инжектора и стабильность — актуальны в любое время года.

Ваша главная зимняя инвестиция — это качественное моторное масло с низкой вязкостью, свежий аккумулятор и полный бак любого топлива с проверенной станции, чтобы в баке не образовывался конденсат. Не позволяйте холоду затуманить ваш взгляд: платить стоит за качество базового продукта, а не за обещания.