Сколько стоит самая дешёвая Lada Granta и где её выгоднее покупать в России

Согласно исследованию платформы hh.ru, за 2025 год средняя зарплата курьера в России выросла на 26% и составила 146 тысяч рублей. При этом самыми высокооплачиваемыми оказались доставщики на машинах. Так у нас появился повод найти оптимальный курьерский автомобиль — чтобы и по цене недорого, и на техническом обслуживании не разориться. На наш взгляд, в этом плане седан «Лада Гранта» — лучший кандидат. Но что в итоге предложили дилеры пяти регионов?

© Андрей Колтун

Какую модификацию искали?

Кто заходил на сайт «Лады», наверняка в курсе, что самой дешёвой машиной из всей линейки Волжского автозавода сейчас является «Гранта» с кузовом седан в комплектации Standart Plus. Официально такая машина стоит 850 тысяч рублей. Хоть и пустая, как барабан, но для работы годится, если бы не одно «но» — отсутствие усилителя руля. Поэтому мы чуть-чуть повысили планку и прицелились в версию Classic. За седан в этом исполнении по заводскому прайсу просят уже 987 000 рублей. Доплатив 137 тысяч, получаешь не только электрический усилитель руля, но и регулируемые зеркала с обогревом и центральный замок. Всё-таки комфортнее получается целыми днями баранку крутить.

Время нашего поиска тоже оказалось неслучайным. Январь — традиционно «глухой» месяц для продавцов машин, а последняя его неделя — крайняя возможность вытянуть план. К тому же, насколько нам известно, у АвтоВАЗа скопились немалые прошлогодние запасы. В связи со всем этим рассчитывали и на скидки.

© Алексей Даничев/РИА Новости

Москва и Санкт-Петербург

Несмотря на наши ожидания большого предложения, искомая нами модель оказалась в наличии не у всех столичных дилеров. Так, к примеру, в «Автогермесе» на Ташкентской было возможно купить здесь и сейчас только машину в комплектации Classic c кондиционером. При этом дилер готов был её отдать за 988 000 рублей — аж на 80 тысяч ниже рекомендованной розничной цены (РРЦ) для такой версии. А в качестве альтернативы предложил более практичный лифтбек за 977 тысяч. То есть на 10 тысяч дешевле седана. Все это были автомобили 2025 года. Со слов продавца, поставок авто 2026 года выпуска они ждут не ранее середины февраля, и будут они на 100 тысяч дороже.

Тем удивительнее, что «Техинком» в Химках готов был отдать экземпляр 2026 года — нужный нам седан в комплектации Classic — за 982 000 рублей. Это на пять тысяч дешевле официального прайса. К слову, машины 2025 года у него тоже были и ровно по той же цене.

Нашёлся нужный нам седан и в салоне Major. Однако отдавали его на три тысячи дороже РРЦ — за 990 000 рублей, несмотря на то, что это была машина 2025 года.

В Санкт-Петербурге «жадность» или, если хотите, щедрость дилеров тоже варьировалась. Так, в «Прагаматика Лада» готовы были расстаться с седаном 2026 года за 957 тысяч рублей, то есть со скидкой в тридцать тысяч. «Питер Лада» за машину 2025 года не уступил ни рубля — 987 000 и точка. А «Лада Центр Пулково» и вовсе запросили 1 060 000 рублей за тот же 2025 год.

© Андрей Колтун

Регионы

Начали обзвон с дилеров поближе к заводу — с Тольятти. И у всех трёх продавцов: в «Ауре», «Центральной СТО» и «АМ Компани» в наличии оказались только седаны 2025 года. Скидок от РРЦ никто не предложил, но готовы были сделать подарки в виде дополнительного оборудования на сумму в 15–20 тысяч рублей.

В Краснодар, как мы выяснили, седаны 2026 года уже доехали, однако не во все дилерские центры. Из тех продавцов, что мы обзвонили, машины актуального года оказались в наличии лишь в салоне «Юг-Авто». Но это был не совсем тот Classic, который мы искали, а версия с кондиционером. Однако цена на него порадовала — 1 018 000 рублей, то есть на 50 тысяч дешевле РРЦ для такой комплектации. Это при том, что на седан 2025 года без кондиционера скидок здесь не предложили.

В автосалоне «Олимп» (тоже Краснодар) нашёлся лишь один седан белого цвета. Его готовы были отдать с минимальной скидкой в пять тысяч. А вот у ещё одного дилера в городе — «Июль Лада» — были доступны только машины с допоборудованием за 1 054 000 рублей, несмотря на 2025 год.

Наконец, в Екатеринбурге наиболее выгодное предложение мы получили от дилера «Глазурит». Здесь машину 2025 года готовы были отдать за 957 000 рублей. В то время как другой салон — «АвтоВек» — не пожелал ничего скидывать от РРЦ.

© KELENY/Shutterstock

Вывод: как получить самое привлекательное предложение?

Наш обзвон наглядно показал: единой выгодной цены на «Ладу Гранту» Classic по стране нет. Разброс на абсолютно одинаковые машины может достигать десятков тысяч рублей даже в одном городе. Вот алгоритм действий для покупателя, который хочет сэкономить: