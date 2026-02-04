Систему обязательного автострахования вновь ждут серьёзные перемены. Страховые компании хотят обязать взыскивать ущерб от пьяных аварий непосредственно с их виновников, а ремонт в рамках ОСАГО могут и вовсе отменить. «Рамблер/авто» выяснил, что ждёт автовладельцев в будущем.

Ущерб по ОСАГО с виновников аварии

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение коллег проект поправки в закон об ОСАГО. Она делает обязательным для страховой компании взыскание ущерба от ДТП с виновника аварии, если тот был пьян, скрылся с места происшествия или устроил её специально.

И сейчас закон предоставляет страховщику право прибегать к такому механизму. На юридическом языке это называется «предъявление регрессных требований». Однако страховщик сначала выплачивает причитающееся пострадавшим, а потом предлагает аварийщику возместить компании эту сумму. Когда гражданин не выполняет такое требование СК, последняя имеет право обратиться в суд.

Авторы нового законопроекта, ссылаясь на данные оператора автоматизированной информационной системы страхования АО «Национальная страховая информационная система», утверждают, что за 2023 и 2024 годы страховщики ОСАГО «не реализовали своё право регрессного требования к недобросовестным страхователям на сумму 5,7 миллиарда рублей, что составляет более 98% от общей суммы таких требований».

По мнению депутатов, недостаток денежных поступлений в систему ОСАГО от недобросовестных автовладельцев приводит к увеличению страховых тарифов для всех страхователей.

«Что представляется несправедливым, способствующим росту социальной напряжённости» — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта делают вывод: «регрессные требования» следует превратить для страховых компаний из права в обязанность.

© Garun .Prdt/Shutterstock

Упрощённое взыскание «регресса»

Вторая поправка в законопроекте (она касается Гражданского процессуального кодекса) упрощает сам механизм взыскания «регресса» для страховщика. Для этого не обязательно будет подавать полноценный судебный иск к виновнику ДТП, как сейчас. Достаточно станет оформить судебный приказ, позволяющий оперативно подключить судебных приставов к изъятию суммы регресса у виновника аварии.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что страховые компании должны чаще возмещать ущерб по ОСАГО пострадавшим в ДТП за счёт виновников аварий. Это позволит страховщикам экономить собственные средства, направляя их на увеличение выплат автовладельцам.

«Страховые компании должны чаще пользоваться механизмом регресса (взыскание с виновника ДТП) в случае, если виновник был пьян, специально устроил аварию или скрылся с места происшествия. Сейчас страховщики имеют право предъявлять регрессные требования. Но они делают это только в 4% случаев! Мы предлагаем обязать страховые компании взыскивать с виновников ДТП выплаченные пострадавшим суммы в 100% подобных ситуаций. Глобально это откроет возможность повысить размеры возмещения по ОСАГО всем автомобилистам, не прибегая к росту стоимости полисов». Нилов Ярослав Евгеньевич Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Российский союз автостраховщиков» (РСА) инициативу депутатов считает излишней. Начальник управления методологии урегулирования убытков союза Екатерина Гринёва полагает, что страховые компании в настоящее время и так располагают всеми необходимыми инструментами для взыскания выплат с виновников ДТП.

«Нецелесообразно вносить какие-либо изменения в существующий подход. Процент доли таких требований, которые предъявляются и в итоге доходят до стадии взыскания, достаточно низкий», — считает Екатерина Гринёва.

Кроме того, наша собеседница объясняет, что сам процесс взыскания очень сложный и длительный. И даже в случае успешного судебного решения, обязывающего виновника возместить страховой компании сумму, выплаченную потерпевшему, срок получения компенсации занимает немалый промежуток времени.

«Срок получения компенсации может растянуться на годы и в конечном итоге завершиться взысканием лишь части суммы», — подытоживает Гринёва.

© New Africa/Shutterstock

Ремонт по ОСАГО могут отменить

Другие возможные перемены в ОСАГО могут коснуться самих способов возмещения ущерба. Так, по данным издания «Коммерсантъ», представители Центробанка обсуждают со страховыми компаниями ряд изменений в механизмы компенсации ущерба после ДТП. Среди них, в частности, фигурирует отказ от ремонта авто по ОСАГО, смягчение ответственности страховщиков за соблюдение сроков ремонта, а также при восстановлении старых и праворульных авто и т.п.

Мотивируется это тем, что для некоторых машин запчасти в Россию в принципе официально не ввозятся. А для других они и вовсе уже не выпускаются. Кроме того, страховщики традиционно жалуются на «автоюристов», отсуживающих у них существенные суммы за невыполнение обязанностей по ремонту машин пострадавших.

Освобождение автостраховщиков от прописанной в законе об ОСАГО обязанности обеспечивать натуральное возмещение ущерба (ремонт) позволит им меньше тратить на выплаты пострадавшим.

Ярослав Нилов в этой связи считает, что переходить на чисто денежную компенсацию ущерба по ОСАГО после ДТП можно, лишь гарантировав, что её размер действительно будет обеспечивать восстановительный ремонт машины. Он напоминает, как страховые компании в недавнем прошлом применяли все доступные им методы для уменьшения размера выплат автовладельцам. Среди них депутат назвал применение коэффициента износа машины по возрасту, оценку повреждений «карманными» оценщиками, отказы признать ДТП страховым случаем и прочие уловки.

«В итоге автовладелец получает от страховой компании сумму, которой не хватит даже на бензин, чтобы доехать до автосервиса. Вот этого быть не должно». Нилов Ярослав Евгеньевич Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов

По словам депутата, обсуждается ещё и идея доплаты при ремонте по ОСАГО. То есть, если выплаты от страховой на ремонт не хватает, то автовладелец доплачивает из своих средств, а затем страховщик компенсирует ему эту «дельту».

«Если именно такой механизм заработает при условии, что автовладелец сам выбирает автосервис для восстановительного ремонта — тогда да, почему бы и не перейти на чисто денежное возмещение ущерба по ОСАГО». Нилов Ярослав Евгеньевич Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов

РСА дает уклончивые комментарии к обсуждению дальнейшей судьбы натурального возмещения по ОСАГО.

«Дальнейшее затягивание с решением вопроса совершенствования механизма натурального возмещения в ОСАГО может привести к существенным изменениям в сфере автострахования. Понимая их неблагоприятный эффект в первую очередь для страхователей, мы полагаем, что нужно продолжить и углубить обсуждение с госорганами инициатив рынка по внесению изменений в законодательство в области применения натуральной формы», — прокомментировали «Рамблер/авто» представители РСА сообщения о дискуссии вокруг ремонта по ОСАГО.

По мнению «Российского союза автостраховщиков», натуральная форма возмещения должна сохраниться в законе об ОСАГО, поскольку «такой инструмент позволяет повысить ценность продукта ОСАГО для добросовестных потребителей и при этом является одним из вариантов борьбы с злоупотреблением со стороны так называемых автопосредников (автоюристов), целью которых является не получение отремонтированного автомобиля, а заработок на штрафах за счёт наличия лазеек в законе».

© BearFotos/Shutterstock

Главное