Закон о такси под угрозой: к новым правилам никто не готов

Меньше месяца осталось до вступления в силу закона о локализации такси. При этом Минпромторг пока так и не опубликовал окончательный список автомобилей, допущенных к работе после 1 марта 2026 года. Общественные организации на этом фоне забили тревогу. «Рамблер/авто» рассказывает о попытках таксистов расширить официальный список допущенных к таксомоторным перевозкам легковушек.

«Общественный совет по развитию такси» обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой уточнить список моделей, которым будет разрешено работать в такси после 1 марта.

Напомним, что в прошлом году были приняты поправки в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», которые для краткости обычно называют «законом о локализации такси». Новелла требует, чтобы в качестве таксомоторов на территории России использовались исключительно машины, чья сборка локализована на территории нашей страны.

Правовой механизм локализации такси выглядит следующим образом. Таксисты каждого субъекта Федерации обязаны использовать только те модели, которые учтены в региональном реестре. С 1 марта 2026 года в эти реестры смогут попадать лишь автомобили из специального списка Минпромторга.

1 октября 2025 года Минпромторг обнародовал предварительный список этих моделей. Однако она оказался куцым и в ведомстве пообещали, что ближе к началу действия поправок опубликуют окончательный и расширенный перечень авто, допущенных к работе. Впрочем, этого до сих пор не произошло.

Список автомобилей, допущенных для работы в такси по состоянию на 1 октября 2025 года:

Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel);

УАЗ («Патриот», «Хантер»);

Sollers (SP7);

Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, I-Jet, I-Space);

Voyah (Free, Dream, Passion);

«Москвич» (3, 3е, 6, 8).

В обращении «Общественного совета по развитию такси» (текст документа есть в распоряжении «Рамблер/авто») говорится, что до 1 марта 2026 года, когда вступят в силу поправки в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», остаётся очень мало времени.

«Перевозчики и таксопарки по всей стране находятся в состоянии неопределённости, что непосредственно влияет на их возможности планировать инвестиции в обновление автопарков, формировать финансово-экономические модели развития бизнеса и обеспечивать сохранение рабочих мест. Отсутствие официально опубликованного перечня фактически ограничивает возможность принятия управленческих решений о включении транспортных средств в реестры и создаёт риски приостановки исполнения органами власти возложенных на них полномочий в сфере регулирования таксомоторных перевозок по всей стране», — сказано в обращении совета.

По словам Елены Стеценко, заместителя руководителя таксопарка «Z-Taxi» из Ростова-на-Дону, если перечень локализованных автомобилей не будет обновлён к 1 марта, то рынок такси на месяцы уйдет в неопределённость.

Таксопарки и самозанятые будут вынуждены заморозить обновление автопарков, а часть перевозчиков просто сократит работу. Наша собеседница считает, что в перспективе полугода–года это приведёт к дефициту легальных машин и росту издержек.

«Пассажирам придётся дольше ждать заказанную машину, будет меньше доступных поездок и выше тарифы, особенно в часы пик. Комфорт тоже снизится: автопарк будет стареть, а новых машин на линии станет меньше. Всё это будет прямым эффектом отсутствия ясных и своевременных правил для отрасли», — отмечает в беседе с «Рамблер/Авто» Елена Стеценко.

Заметим, что те машины, которые уже работают в качестве таксомоторов (даже не входящие в список Минпромторга) продолжат какое-то время трудиться и после 1 марта 2026. Однако по мере их износа и списания на смену им смогут приходить лишь локализованные модели, одобренные министерством.

Любопытно, что когда Минпромторг опубликовал свой список локализованных для такси машин, у многих экспертов рынка возник вопрос. Почему в него не вошли, например, машины марок Haval и Tenet, которые, судя по данным из открытых источников, обладают не меньшей степенью локализации, чем столичные «Москвичи» или, скажем, липецкие Voyah и Evolute. Впрочем, ни Минпромторг, ни представители Haval с Tenet по этому поводу с тех пор никаких внятных комментариев так и не озвучили.

«В предыдущие два года в такси было заведено рекордное количество автомобилей. При нынешних ставках лизинга (29% годовых) и недоступности автокредитов (одобряются ставки от 20%) ни о каком массовом обновлении парков в этом году речи не идёт. Поэтому в подвешенном положении находятся не сами таксисты, а скорее агрегаторы вроде «Яндекс.Такси», которые пока не понимают, нужно ли им в этом году обновлять классификатор, ограничивая доступ машинам в возрасте, или не трогать его, чтобы избежать дефицита автомобилей на линии», — считает главный редактор информационного агентства «Транспорт сегодня» Антон Максимов.

Эксперт полагает, что таксомоторов на дорогах ещё достаточно, поэтому на первых этапах ни на тарифах, ни на ценах отсутствие списков локализованных автомобилей пока никак не скажется.

«В принципе, если закон о локализации автомобилей такси и окажет какое-то влияние на рынок перевозок, то произойдет это не раньше, чем через год после его вступления в силу. И скажется он в первую очередь не на ценах, а на комфорте пассажиров», — подытоживает Максимов.

При этом в пресс-службе популярного сервиса «Яндекс.Такси» отказались прокомментировать список Минпромторга или возможный пересмотр перечня моделей, допущенных для работы в популярных тарифах «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», «Бизнес» и т. д.

Вместе с тем в компании отметили, что работают как с водителями, так и с таксопарками, чтобы те «смогли адаптироваться к новым требованиям локализации с минимальными негативными последствиями». По заявлению компании, для этого «Яндекс.Такси» оперативно «сообщает партнёрам об изменениях, собирает обратную связь и постоянно взаимодействует с автопроизводителями и дилерами».

«В частности, сервис договаривается о специальных программах для покупки автомобилей, подходящих под критерии локализации. Например, в 2025 году «Яндекс.Такси» выделил около 250 миллионов рублей, чтобы субсидировать половину стоимости 250 Lada Aura для таксопарков. На постоянной же основе сервис предлагает партнёрам льготные условия по покупке и аренде автомобилей», — заявили «Рамблер/Авто» в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Главное

Даже если Минпромторг в ближайшее время расширит список моделей, соответствующих требованиям локализации, их перечень всё равно будет ощутимо меньше, чем допускается к эксплуатации сейчас.

Представители таксопарков предупреждают, что со временем машин станет меньше и пассажиров ждёт рост стоимости поездок и снижение качества услуг такси.

Впрочем, есть участники рынка, которые полагают, что эффект будет не одномоментным, и на начальном этапе требования к локализации такси существенно не повлияют ни на отрасль, ни на расценки за поездки. Однако в дальнейшем принятые меры так или иначе вызовут нехватку машин и, возможно, рост среднего возраста автопарка, что в конечном счёте повлияет на безопасность и комфорт пассажиров.