Даже такой обыденный процесс, как расчистка собственного авто от снега и его уборка с дворовой парковки могут обернуться административным наказанием для водителей. «Рамблер/авто» рассказывает какие неочевидных на первый взгляд нарушениях, которые грозят автовладельцам зимой.

Центральную Россию накрыла снежная зима. Мощный снегопад засыпал дворы многоэтажек. Снежные валы после тракторов-снегоочистителей перекрыли выезд с парковки многим легковушкам. Вроде бы обыденная ситуация, из которой большинство автовладельцев выходят стандартным образом. Берут в руки лопату и расчищают свой авто и проезд перед ним, отбрасывая снег на ближайший газон или проезжую часть неподалёку. Но эти действия, в принципе, уже образуют состав административного правонарушения. И вот почему.

Снег на проезжей части

В КоАП РФ есть статья 12.33 – «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». В ней говорится, что «повреждение дорог …. а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия» наказывается штрафом от 5000 до 10 000 рублей.

Понятно, что нормативный акт изначально нацелен на тех, кто выбрасывает на дорогу настоящий мусор. Но строго говоря, куча грязного снега на проезжей части, отброшенная автовладельцем от личной машины, тоже может считаться «умышленным загрязнением». Поэтому сотрудники правоохранительных органов вполне могут оформить соответствующий штраф.

Навряд ли такой протокол будет составлен блюстителями порядка просто при проезде через двор. Но если на подобные действия поступит жалоба, например от соседей, то закон вполне позволяет оштрафовать водителя, распопашего свой авто из снежного плена.

© AFP/East News

Снег на газоне

С газоном (и вообще зелеными насаждениями) тоже всё не очень просто. Ведь снег, который автовладелец сбрасывает на газон, может содержаться, например, противогололедные реагенты, машинное масло, бытовой мусор или элементарную соль и песок, оказавшиеся на дороге.

А это значит, что в этом случае мы имеем дело со сферой применения статьи 8.2 КоАП – «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Ее часть 1 грозит штрафом от 2000 до 3000 рублей.

Кроме того, региональное законодательство может содержать дополнительные санкции для автовладельцев, «складирующих» снег на газоне.

Например, в КоАП Москвы есть статья 8.10, которая позволяет наказывать граждан за «нарушение правил содержания территорий … и обеспечения чистоты и порядка» на территории города. В ней предусмотрен штраф в размере от 1000 до 3000 рублей.

А в КоАП Московской области статья 6.13 за «складирование снега на газонах и кустарниках без соблюдения порядка, установленного нормативными актами» грозит автовладельцу дополнительным штрафом в размер от 1000 до 3000 рублей.

Порядок оформления штрафов за нарушения КоАП

Чтобы оформить штраф на автовладельца, раскапывающего свою машину из груды снега, уполномоченному должностному лицу, придется сначала установить личность нарушителя. То есть потребовать у того документы.

Если гражданин откажется их предъявить, то придётся вызывать полицию. Далее прибудет наряд, которой уполномочен требовать у человека удостоверяющие личность документы и при необходимости доставить его в отделение для установления личности. И только после этого, на нарушителя может быть составлен протокол.

В реальности подобные сценарии маловероятны. В противном случае после каждого сильного снегопада в той же Москве тысячи автовладельцев массово получали бы штрафы. Просто из-за того, что они были вынуждены раскапывать с утра сугроб, чтобы отправиться на машине на работу. Впрочем, полностью исключать подобное нельзя, поэтому важно знать как избежать штрафа.

© lucky_pics/Shutterstock

Как избежать штрафа за уборку снега

Если закон грозит наказанием за самостоятельную уборку снега вокруг личного авто, то это значит его должны убирать специально обученные люди из соответствующих служб. Так кто же должен убирать снег?

На городских улицах

На дорогах ликвидацией сугробов занимаются работники обслуживающих организаций. Снежные валы на обочинах улиц, в плену которых порой оказываются припаркованные машины, коммунальщики вывозят за 2-9 дней после снегопада.

Можно дождаться, пока бригада с лопатами при поддержке самосвалов и погрузчиков доберется до вашей улицы.

Во дворах многоэтажек

Дворы – это зона ответственности управляющих компаний, жилищных кооперативов, товариществ собственников жилья и им подобных организаций. Расчистка от снега придомовой территории происходит силами их персонала. Дворниками, то есть. Федеральные нормативы очистки касаются тротуаров и проездов. Как и когда очищать автомобильные стоянки (и чистить ли их вообще) – решает сама управляющая компания (УК) или иное юридическое лицо, ответственное за содержание придомовой территории.

Для общего понимания скажем, что самый малоиспользуемый тротуар/проезд должен быть очищен от снега не позднее чем через 12 часов после окончания снегопада. Причем под очисткой тротуаров и проездов понимается не только вывоз снега, но и его сгребание в сторону. При этом нормативы допускают появления куч и валов снега как на асфальте, так и на газонах «при соблюдении установленных норм». Нормативные акты не обязывают управляющие компании или их аналоги обязательно ликвидировать эти самые кучи. Организация вправе оставить их как есть до весны, когда сугробы сами растают со сменой сезона.

Таким образом, если снегоуборочная техника управляюшей компании перекрыла снежным отвалом выезд вашей машине с придомовой парковки, имейте в виду: убирать этот снег она, в принципе не обязана. Для нее главное, чтобы нормативная ширина очищенных от снега проездов/проходов соблюдалась. Остальное, как говорится, «дело рук самих утопающих».

© Lena Ogurtsova/Shutterstock

Что делать, если снег во дворе не убирают

Куда же следует жаловаться на плохую уборку двора от снега? Ниже пошаговое руководство к действию. Важно понимать, что каждый последующий пункт следует применять, если не сработал предыдущий.

Оставить заявку-сообщение в диспетчерской службе управляющей компании, ответственной за уборку снега на вашей придомовой территории.

Пожаловаться письменно (по почте или через сервис dom.gosuslugi.ru) на плохую уборку во дворе на УК. Управляющая компания обязана ответить заявителю в течение 5 дней.

Обратиться с жалобой на бездействие УК в региональную Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Этот орган подчиняется региональному правительству. Деятельность региональных ГЖИ координируется Минстроем РФ.

В совсем уж вопиющих случаях следует обращаться в местный орган прокуратуры, Роспотребнадзора или идти с иском в суд – в зависимости от конкретных обстоятельств.

Главное