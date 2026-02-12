Эксперты предупредили о резком росте цен на автозапчасти

Эксперты рассказали, насколько подорожают запчасти в 2026 году
От стоимости автокомплектующих зависят ещё и расценки на ремонт, и цены на страховые полисы для авто. «Рамблер/авто» изучил свежую статистику и пообщался с экспертами авторынка, чтобы выяснить, как изменятся цены на автозапчасти в 2026-м.
Эксперты рынка ещё в конце 2025 года в беседе с «Рамблер/авто» предупреждали о росте цен на автозапчасти с наступлением 2026-го. И первый месяц текущего года уже показал, что их прогноз был верен. По данным аналитиков компании «Росгосстрах», рост тарифов страхования каско в этом году в среднем составит 11–12%. И одним из факторов, стимулирующих повышение, стало удорожание запчастей и ремонта.
Так, специалисты отмечают, что запчасти для популярных моделей китайских марок, имеющих достаточно глубокую локализацию в России, дорожают примерно в рамках официальной инфляции. То есть на 6–8% в год.
А вот комплектующие, например, для импортируемых Geely только за 2025 год выросли в цене на 30%. Это даже больше, чем для официально не поставляемых в Россию автомобилей вроде Mercedes-Benz (+25%), Kia (+21%) или BMW (+12%).
Отмечается, что рост стоимости коснулся и компонентов для относительно «народных» иномарок. В частности, капот для Volkswagen Polo теперь стоит в 3,5 раза дороже, чем год назад. Его правое переднее крыло и правая передняя дверь подорожали в два раза. А цены на лобовое стекло для Nissan Qashqai выросли в 1,5 раза, на переднее правое крыло — в 1,3 раза.
Директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова пояснила «Рамблер/авто», что увеличение НДС с 1 января 2026-го с 20 до 22% серьёзно повлияло на розничные цены на автозапчасти.
«Это не просто плюс 2% к чеку для конечного потребителя. Дополнительные 2% НДС появились на каждом этапе движения товара: от производителя до розницы. Каждое звено этой цепочки старается компенсировать рост налоговой нагрузки, добавляя её в свои отпускные цены. Цены на запчасти за последние три месяца уже подросли в среднем на 0,5–3%, а по некоторым импортным и более редким товарным позициям рост ещё выше», — отмечает Татьяна Овчинникова.
Конечно, для рядового автовладельца это выглядит не как одномоментный скачок цен с 1 января, а как точечные корректировки, которые начались ещё с конца 2025‑го и продолжатся в течение первого полугодия 2026‑го.
По словам нашей собеседницы, постепенное изменение цен на автозапчасти продолжится и в 2026 году. На них будет влиять совокупность факторов: валютные колебания, рост стоимости аренды складов и логистики, налоговые изменения, введение маркировки на некоторые автотовары и т. д.
«В совокупности можно ожидать, что это даст плюс 15—20% к розничным ценам к концу года», – прогнозирует Овчинникова.
По мнению Кирилла Арзамазова, руководителя отдела продаж компании Brannor (официального поставщика тормозных компонентов), за первые месяцы 2026 года цены на запчасти разных категорий в среднем вырастут на 8–15%.
Эксперт отмечает, что на их динамику действуют разные факторы, начиная от курса рубля и заканчивая удорожанием логистики. И даже при текущей стабильности рубля поставщики будут закладывать в свои цены вероятность падения стоимости отечественной валюты относительно юаня или доллара, поскольку такой прогноз существует на финансовом рынке.
Арзамазов отмечает, что фактор ключевой ставки также продолжит вносить свою лепту. Ведь чем она выше, тем дороже заёмные средства для компаний. Эти затраты также закладываются в конечные цены автокомпонентов. Ну и инфляция — она неизбежно участвует в процессе подорожания запчастей.
«С момента повышения НДС запчасти уже успели подорожать на 1–3% с цепной реакцией по поставщикам до 10–15% роста».Кирилл АрзамазовРуководитель отдела продаж компании-производителя тормозных колодок и дисков Brannor
По мнению эксперта, в сложившейся ситуации вкладываться в серьёзный ремонт стареющей автотехники имеет смысл лишь при соблюдении двух ключевых условий:
- Первое: пробег машины не превышает 200–250 тысяч км.
- Второе: затраты на ремонт будут на 30–40% ниже рыночной цены авто.
Если хотя бы один из этих пунктов не соблюдён, то выгоднее не ремонт, а покупка новой машины (при наличии сопоставимых средств, конечно же).
Кроме того, по словам эксперта, рост цен на запчасти наряду с другими факторами подстегнул и подорожание услуг на СТО.
«Средний чек в автосервисах уже подскочил на 10–15%, так что покупка нового авто в текущий момент минимизирует будущие расходы на его содержание».Кирилл АрзамазовРуководитель отдела продаж компании-производителя тормозных колодок и дисков Brannor
Главное
- Цены на запчасти продолжат рост в 2026 году.
- Подорожание будет постепенным, а темпы роста будут напрямую связаны с действием объективных экономических факторов.
- Пессимистичные прогнозы говорят, что к концу года автозапчасти могут взлететь в цене на 20%.