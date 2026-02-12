Эксперты предупредили о резком росте цен на автозапчасти

От стоимости автокомплектующих зависят ещё и расценки на ремонт, и цены на страховые полисы для авто. «Рамблер/авто» изучил свежую статистику и пообщался с экспертами авторынка, чтобы выяснить, как изменятся цены на автозапчасти в 2026-м.

© ERIK Miheyeu/Shutterstock

Эксперты рынка ещё в конце 2025 года в беседе с «Рамблер/авто» предупреждали о росте цен на автозапчасти с наступлением 2026-го. И первый месяц текущего года уже показал, что их прогноз был верен. По данным аналитиков компании «Росгосстрах», рост тарифов страхования каско в этом году в среднем составит 11–12%. И одним из факторов, стимулирующих повышение, стало удорожание запчастей и ремонта.

Так, специалисты отмечают, что запчасти для популярных моделей китайских марок, имеющих достаточно глубокую локализацию в России, дорожают примерно в рамках официальной инфляции. То есть на 6–8% в год.

А вот комплектующие, например, для импортируемых Geely только за 2025 год выросли в цене на 30%. Это даже больше, чем для официально не поставляемых в Россию автомобилей вроде Mercedes-Benz (+25%), Kia (+21%) или BMW (+12%).

© ALPA PROD/Shutterstock

Отмечается, что рост стоимости коснулся и компонентов для относительно «народных» иномарок. В частности, капот для Volkswagen Polo теперь стоит в 3,5 раза дороже, чем год назад. Его правое переднее крыло и правая передняя дверь подорожали в два раза. А цены на лобовое стекло для Nissan Qashqai выросли в 1,5 раза, на переднее правое крыло — в 1,3 раза.

Директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова пояснила «Рамблер/авто», что увеличение НДС с 1 января 2026-го с 20 до 22% серьёзно повлияло на розничные цены на автозапчасти.

«Это не просто плюс 2% к чеку для конечного потребителя. Дополнительные 2% НДС появились на каждом этапе движения товара: от производителя до розницы. Каждое звено этой цепочки старается компенсировать рост налоговой нагрузки, добавляя её в свои отпускные цены. Цены на запчасти за последние три месяца уже подросли в среднем на 0,5–3%, а по некоторым импортным и более редким товарным позициям рост ещё выше», — отмечает Татьяна Овчинникова.

Конечно, для рядового автовладельца это выглядит не как одномоментный скачок цен с 1 января, а как точечные корректировки, которые начались ещё с конца 2025‑го и продолжатся в течение первого полугодия 2026‑го.

По словам нашей собеседницы, постепенное изменение цен на автозапчасти продолжится и в 2026 году. На них будет влиять совокупность факторов: валютные колебания, рост стоимости аренды складов и логистики, налоговые изменения, введение маркировки на некоторые автотовары и т. д.

«В совокупности можно ожидать, что это даст плюс 15—20% к розничным ценам к концу года», – прогнозирует Овчинникова.

По мнению Кирилла Арзамазова, руководителя отдела продаж компании Brannor (официального поставщика тормозных компонентов), за первые месяцы 2026 года цены на запчасти разных категорий в среднем вырастут на 8–15%.

Эксперт отмечает, что на их динамику действуют разные факторы, начиная от курса рубля и заканчивая удорожанием логистики. И даже при текущей стабильности рубля поставщики будут закладывать в свои цены вероятность падения стоимости отечественной валюты относительно юаня или доллара, поскольку такой прогноз существует на финансовом рынке.

© marishkaSm/Shutterstock

Арзамазов отмечает, что фактор ключевой ставки также продолжит вносить свою лепту. Ведь чем она выше, тем дороже заёмные средства для компаний. Эти затраты также закладываются в конечные цены автокомпонентов. Ну и инфляция — она неизбежно участвует в процессе подорожания запчастей.

«С момента повышения НДС запчасти уже успели подорожать на 1–3% с цепной реакцией по поставщикам до 10–15% роста». Кирилл Арзамазов Руководитель отдела продаж компании-производителя тормозных колодок и дисков Brannor

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации вкладываться в серьёзный ремонт стареющей автотехники имеет смысл лишь при соблюдении двух ключевых условий:

Первое: пробег машины не превышает 200–250 тысяч км.

пробег машины не превышает 200–250 тысяч км. Второе: затраты на ремонт будут на 30–40% ниже рыночной цены авто.

Если хотя бы один из этих пунктов не соблюдён, то выгоднее не ремонт, а покупка новой машины (при наличии сопоставимых средств, конечно же).

Кроме того, по словам эксперта, рост цен на запчасти наряду с другими факторами подстегнул и подорожание услуг на СТО.

«Средний чек в автосервисах уже подскочил на 10–15%, так что покупка нового авто в текущий момент минимизирует будущие расходы на его содержание». Кирилл Арзамазов Руководитель отдела продаж компании-производителя тормозных колодок и дисков Brannor

