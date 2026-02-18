Названа главная ошибка при мойке машины в сильный мороз

Можно ли мыть авто в сильный мороз и как правильно это делать
Пренебрегать мойкой авто в зимние месяцы не стоит, однако бытует мнение, что водные процедуры вредят авто в период очень низких температур. «Рамблер/авто» объясняет, можно ли мыть машину во время сильных морозов.
Зачем нужно мыть авто зимой
- В зимние месяцы машина особенно сильно пачкается — из-за обилия снега и грязи на дорогах. Мыть кузов необходимо не только для того, чтобы не пачкать одежду при посадке-высадке, но чтобы держать в чистоте стёкла, фары и госномера. Снижение обзорности напрямую влияет на безопасность движения, а грязные фары и номер могут грозить штрафом.
- Зимой дорожные службы применяют противогололёдные реагенты. Эти химические соединения достаточно агрессивны. Они не только плохо влияют на лакокрасочное покрытие, но и ускоряют процесс коррозии кузова. Для сохранения силовых элементов всю эту «химию» следует как можно чаще удалять с автомобиля.
Почему не стоит мыть авто зимой
- После мойки могут «смёрзнуться» уплотнители дверей, лючок бензобака, стеклоочистители и т. п.
- После мойки в микронеровностях лакокрасочного покрытия остаётся влага. На морозе она превращается в лёд, увеличиваясь при этом в объёме. Лед раздвигает микротрещины в ЛКП, из-за этого краска разрушается быстрее, а коррозия кузова усиливается.
- Резкие перепады температуры (холодный кузов/тёплая вода) также не способствуют долговечности ЛКП.
Доводы как «за», так и «против» мойки машины зимой выглядят вполне логичными. Рассказываем, как правильно помыть машину в сильный мороз, чтобы избежать негативных последствий.
Как правильно мыть авто зимой
При низких температурах за окном не стоит мыть машину на улице или в открытых мойках самообслуживания. Как ни старайся, а влагу с кузова всё равно полностью убрать не получится. И она точно успеет замёрзнуть в микронеровностях краски — с вышеописанными последствиями.
Мыть машину зимой следует в отапливаемом помещении. Желательно, чтобы температура воздуха в нём была не ниже +10 градусов Цельсия. Кроме того, важно соблюсти несколько важных условий:
- Не стоит начинать мойку сразу же, как только авто заехало в тёплый бокс. Особенно, если на улице стоит сильный мороз. Следует дать ЛКП и стёклам время слегка отогреться — хотя бы до минимальной плюсовой температуры.
- Использовать нужно воду с температурой не выше 30 градусов по Цельсию. Во избежание резких перепадов температуры на поверхности лакокрасочного покрытия.
- По окончании мойки кузов следует тщательно вытереть.
- Дверные ручки, щётки «дворников», лючок бензобака, механизмы зеркал заднего вида необходимо тшательно продуть струёй сжатого воздуха. Это удалит лишнюю воду, которая потом на морозе может замёрзнуть.
- Уплотнители дверей необходимо тщательно протереть сухой тряпкой или салфеткой — для ликвидации остатков влаги.
- Сразу после мойки выезжать на мороз не стоит. Машине следует просто постоять минуть 10–15 в тепле с распахнутыми дверями. За это время кузов и уплотнители окончательно просохнут.
- Выехав из мойки на дорогу, следует несколько раз энергично затормозить — в безопасном месте и без риска ДТП, разумеется. Таким образом мы прогреем и избавим от воды тормозные механизмы, предотвратив их смерзание.
Кстати! Для дополнительной защиты кузова после мойки рекомендуется покрыть его воском или какой-то другой защитной полиролью. Подобные средства заполняют микротрещины в краске, что на какое-то время исключает попадание в них воды и реагентов с дороги. Также дополнительно можно обработать резиновые детали (уплотнители дверей, щётки и т. д.) специальной силиконовой смазкой. Она снизит вероятность примерзания последних к металлу и стёклам и продлит срок их службы.
Главное
- Мыть машину в сильные морозы можно, однако важно соблюсти определённые условия, чтобы снизить негативное воздействие на ЛКП и резиновые детали.
- Необходимо выбирать автомойки в тёплых помещениях. Подобные часто расположены в отапливаемых подземных паркингах торговых и бизнес-центров, жилых комплексов. Именно тут проще всего обеспечить для ЛКП наиболее щадящий температурный режим как перед помывкой, так и после неё. Кроме того, подобные локации позволяют как следует просушить машину перед выездом на мороз.
- По возможности в зимний период лучше не отказываться от дополнительной обработки кузова воском или иной подобной защитной автохимией. Она будет дополнительно оберегать уязвимые места лакокрасочного покрытия от агрессивной внешней среды.