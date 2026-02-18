Названа главная ошибка при мойке машины в сильный мороз

Пренебрегать мойкой авто в зимние месяцы не стоит, однако бытует мнение, что водные процедуры вредят авто в период очень низких температур. «Рамблер/авто» объясняет, можно ли мыть машину во время сильных морозов.

© Julija Kumpinovica/Shutterstock

Зачем нужно мыть авто зимой

В зимние месяцы машина особенно сильно пачкается — из-за обилия снега и грязи на дорогах. Мыть кузов необходимо не только для того, чтобы не пачкать одежду при посадке-высадке, но чтобы держать в чистоте стёкла, фары и госномера. Снижение обзорности напрямую влияет на безопасность движения, а грязные фары и номер могут грозить штрафом.

Зимой дорожные службы применяют противогололёдные реагенты. Эти химические соединения достаточно агрессивны. Они не только плохо влияют на лакокрасочное покрытие, но и ускоряют процесс коррозии кузова. Для сохранения силовых элементов всю эту «химию» следует как можно чаще удалять с автомобиля.

© Wulle/Shutterstock

Почему не стоит мыть авто зимой

После мойки могут «смёрзнуться» уплотнители дверей, лючок бензобака, стеклоочистители и т. п.

После мойки в микронеровностях лакокрасочного покрытия остаётся влага. На морозе она превращается в лёд, увеличиваясь при этом в объёме. Лед раздвигает микротрещины в ЛКП, из-за этого краска разрушается быстрее, а коррозия кузова усиливается.

Резкие перепады температуры (холодный кузов/тёплая вода) также не способствуют долговечности ЛКП.

Доводы как «за», так и «против» мойки машины зимой выглядят вполне логичными. Рассказываем, как правильно помыть машину в сильный мороз, чтобы избежать негативных последствий.

© Natallia Ploskaya/Shutterstock

Как правильно мыть авто зимой

При низких температурах за окном не стоит мыть машину на улице или в открытых мойках самообслуживания. Как ни старайся, а влагу с кузова всё равно полностью убрать не получится. И она точно успеет замёрзнуть в микронеровностях краски — с вышеописанными последствиями.

Мыть машину зимой следует в отапливаемом помещении. Желательно, чтобы температура воздуха в нём была не ниже +10 градусов Цельсия. Кроме того, важно соблюсти несколько важных условий:

Не стоит начинать мойку сразу же, как только авто заехало в тёплый бокс. Особенно, если на улице стоит сильный мороз. Следует дать ЛКП и стёклам время слегка отогреться — хотя бы до минимальной плюсовой температуры.

Использовать нужно воду с температурой не выше 30 градусов по Цельсию. Во избежание резких перепадов температуры на поверхности лакокрасочного покрытия.

По окончании мойки кузов следует тщательно вытереть.

Дверные ручки, щётки «дворников», лючок бензобака, механизмы зеркал заднего вида необходимо тшательно продуть струёй сжатого воздуха. Это удалит лишнюю воду, которая потом на морозе может замёрзнуть.

Уплотнители дверей необходимо тщательно протереть сухой тряпкой или салфеткой — для ликвидации остатков влаги.

Сразу после мойки выезжать на мороз не стоит. Машине следует просто постоять минуть 10–15 в тепле с распахнутыми дверями. За это время кузов и уплотнители окончательно просохнут.

Выехав из мойки на дорогу, следует несколько раз энергично затормозить — в безопасном месте и без риска ДТП, разумеется. Таким образом мы прогреем и избавим от воды тормозные механизмы, предотвратив их смерзание.

Кстати! Для дополнительной защиты кузова после мойки рекомендуется покрыть его воском или какой-то другой защитной полиролью. Подобные средства заполняют микротрещины в краске, что на какое-то время исключает попадание в них воды и реагентов с дороги. Также дополнительно можно обработать резиновые детали (уплотнители дверей, щётки и т. д.) специальной силиконовой смазкой. Она снизит вероятность примерзания последних к металлу и стёклам и продлит срок их службы.

© almo Creative/Shutterstock

Главное