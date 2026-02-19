С 1 марта все изменится: автомобилистов ждут серьезные перемены

Весной 2026 года вступает в силу сразу несколько правовых нововведений, которые серьёзно повлияют на повседневную жизнь не только автовладельцев, но и пассажиров такси.

© Василий Кузьмичёнок /Агентство «Москва»

Закон о локализации такси

1 марта 2026 года заработает закон о такси, который обяжет перевозчиков использовать автомобили только российской сборки. Исполнение требования будет реализовано через региональные реестры перевозчиков. В них местные власти смогут вносить лишь те модели, упомянутые в специальном списке Минпромторга,

На текущий момент в этот список входят:

Lada (Granta , Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel);

УАЗ («Патриот», «Хантер»);

Sollers (SP7);

Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE);

Voyah (Free, Dream, Passion);

Москвич (3, 3е, 6, 8).

Сразу после его публикации экспертов смутил весьма ограниченный перечень машин и тот факт, что в списке нет ни одной модели марок Haval и Tenet. Хотя их выпускают на российских заводах с достаточно высокой степенью локализации.

В Министерстве пообещали пополнить его, а глава ведомства Антон Алиханов недавно даже объявил, что новый список уже сформирован и его публикация — дело ближайшего времени. Впрочем, до 1 марта 2026 года всё меньше времени и окончательного списка пока никто так и не видел.

Заметим, что авто, которые не включены в список Минпромторга, но уже есть в региональных реестрах таксомоторов, продолжат и дальше законно возить пассажиров — пока не выйдут из строя и не будут списаны.

© Александр Авилов/Агентство «Москва»

Новые правила обучения в автошколах

С 1 марта 2026 года в России заработают новые правила обучения в автошколах, которые будут действовать до 2032 года. Согласно им, количество часов практики для категории «В» будет увеличено, а теорию разрешат преподавать дистанционно.

Основные нововведения в правила обучения в автошколах, которые вступят в силу с 1 марта 2026:

При обучении водителей на категорию «В» увеличивается количество часов, отведённых на практическое вождение — с 38 до 42.

Для желающих учиться на права категории C и D, а также для таксистов (категория B) появится возможность обучаться не в автошколах, а «в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы». То есть на базе автопарков, таксопарков и автокомбинатов, имеющих соответствующие условия.

Теорию в автошколах можно будет изучать дистанционно с использованием специального программного обеспечения. Оно должно обеспечивать коммуникацию преподавателя и ученика, а также фиксировать посещаемость и успеваемость курсанта. Кроме того, полностью изменится курс по оказанию первой помощи при ДТП. В теорию добавятся правила взаимодействия с участниками дорожного движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, порядок использования электронных документов, например, цифровых прав или полиса ОСАГО. Учебный курс также будет дополнен вопросами опасного вождения.

© Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Обязательная дополнительная психиатрическая экспертиза для водителей

С 1 марта вступит в силу изменённая редакция приказа Минздрава от 2 июля 2025 года №392н. В ней теперь прописан механизм направления работодателем сотрудника на обязательную психиатрическую экспертизу. В списке профессий, подпадающих под этот приказ, одной из первых стоит «водитель».

Полный список специальностей содержится в постановлении Правительства РФ от 29.12.2020 № 2349 «Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств».

Согласно тексту приказа Минздрава, «в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников, … признаков психического расстройства, работник направляется работодателем для прохождения освидетельствования».

Повышение утильсбора на ввоз иномарок из стран ЕАЭС

Минпромторг разработал постановление Правительства, которое перекроет последний канал недорогого экспорта автомобилей в Россию. Оно должно вступить в силу с 1 апреля 2026 года.

Сейчас при ввозе на территории стран ЕАЭС машины могут растаможиваться двумя возможными способами. Расчет пошлины может происходить либо на основании декларируемой цены машины, либо по формуле, учитывающей объем двигателя ТС, исчисляемого в кубических сантиметрах. Какая сумма оказывается больше, такую пошлину и взимают. Растаможенная в любой стране ЕАЭС машина может далее беспошлинно перемещаться через границы стран таможенного союза.

При прямом ввозе машин в Россию в подавляющем большинстве случаев применяется метод расчета суммы таможенного платежа на основе стоимости ТС. То есть самый дорогой. И в последнее время через такие страны как Киргизия и Белоруссия были налажены каналы массовых поставок иномарок со пониженными таможенными платежами.

© Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Киргизский канал

Машину ввозят в Киргизию, по так называемому «таможенно-приходному ордеру» (ТПО). Он позволяет вполне законно занизить её декларируемую цену настолько, что для начисления пошлины используется расчет «по объему двигателя». Речь идет о свежих машинах из Китая, ОАЭ, Кореи и Европы — таких как Toyota RAV4, Kia Sportage, BMW X3, Audi Q5 и т.д. Платеж «по кубикам» на киргизской таможне для этих моделей меньше, как минимум, на 1-1,5 млн рублей, чем платеж «по декларируемой цене» при ввозе напрямую в Россию. Экономия на величине таможенного платежа получается примерно в 2-2,5 раза, в зависимости от конкретной модели и её комплектации.

Белорусский канал

В Белоруссии свои нюансы. Там многодетные родители/опекуны, а также инвалиды первой и второй групп и их опекуны имеют право платить только 50% от таможенной пошлины при ввозе машины в страну. Этот канал используется преимущественно для импорта в ЕАЭС дорогих машин из Европы. Поскольку, чем дороже автомобиль, тем выгоднее такой способ ввоза.

Белорусский льготник покупает за рубежом на свое имя, например, Maserati, Rolls-Royce, BMW, Porsche или им подобного авто и растаможивает его на белорусской границе за полцены. Далее он сразу перепродает (по документам) машину либо посреднику, либо конечному российскому владельцу – то есть тому, кто всю эту операцию на самом деле профинансировал. Далее такой автомобиль ставится на российский учёт без каких-либо дополнительных таможенных платежей.

И в «киргизской», и в «белорусской» схемах ввоза на российской таможенной границе платится лишь утилизационный сбор за авто.

Но подобные обходные схемы перестанут работать после 1 апреля 2026 года. С этого момента, согласно подготовленному Минпромторгом постановлению Правительства, российские таможенники будут в процессе оформления утильсбора на ввезённое через другие страны ЕАЭС авто сравнивать размер уплаченного там таможенного платежа с суммой, которую импортер заплатил бы при прямом ввозе машины на территорию РФ. Специалисты таможенной службы будут ориентироваться на разного рода справочники цен на автомобили за рубежом.

Если выяснится, что импортер «сэкономил» на растаможке в Киргизии, Белоруссии, или еще где-то на границе ЕАЭС, то ему предложат перечислить в российскую казну разницу. Причём формально эта доплата будет заложена в формат доначисления утильсбора. Поскольку именно на этот сбор не распространяются межгосударственные соглашения в рамках ЕАЭС о едином таможенном пространстве.

© KELENY/Shutterstock

Таким образом, 1 апреля 2026 года российские власти прикроют последнюю лазейку для поставок относительно недорогих иномарок на российский рынок. Условия импорта машин окончательно станут едины для всех: и для юридических, и для физических лик, как для прямого ввоза в РФ, так и для транзитного через страны ЕАЭС.