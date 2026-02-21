Всесезонные и всепогодные шины: в чём разница и подходят ли они для России

Всесезонные и всепогодные шины: в чём разница и подходят ли они для российских условий
В иностранной автомобильной прессе в последние годы всё чаще публикуются тесты так называемых всепогодных шин. Уверены, многие из вас даже не слышали о такой классификации. Мы решили разобраться в терминах и характеристиках, а заодно выяснить, отличаются ли всепогодные покрышки от привычных нам всесезоннных и есть ли от них хоть какой-то толк в условиях нашего климата.
Путаница в терминах: All-Season и All-Weather
Часто можно услышать, как «всесезонки» называют панацеей для любого климата. Это распространённое заблуждение. К примеру, в США под термином all-season часто понимаются шины, которые в Европе или России приравниваются к летним с улучшенным отводом воды. Они рассчитаны на мягкую, почти бесснежную зиму.
Скажем сразу, покрышки категории all-weather — другие. И сертификационный знак на боковине в виде снежинки на фоне трёх гор носят за более высокий уровень сцепления в зимних кондициях. А теперь обо всём подробнее.
Всесезонные шины: компромисс для умеренного климата
Классические всесезонные шины — это попытка найти золотую середину. Они созданы для эксплуатации при температурах от -5 °C до +30 °C.
Резиновая смесь у них достаточно жёсткая, чтобы не «плыть» летом, но при этом более эластичная, чем чисто летняя, чтобы не дубеть при лёгких заморозках. Рисунок протектора средней глубины, часто с универсальными ламелями.
Плюсы:
- Экономия. Вы покупаете один комплект и не тратитесь на сезонную замену и хранение.
- Умеренная эффективность. Они неплохо ведут себя в городе при стандартной погоде: дождь, сухой асфальт, лёгкий снежок.
Минусы:
- Главный недостаток — «ни рыба, ни мясо». Это всегда компромисс. В жару они могут быть мягковаты, что увеличивает износ и ухудшает управляемость. В настоящий мороз они дубеют, а на льду и плотном снегу проигрывают даже недорогим зимним шинам.
- Маркировка M+S. Наличие надписи M+S (Mud and Snow — грязь и снег) не гарантирует безопасность зимой. Эта маркировка говорит лишь о геометрии протектора, а не о составе резины.
Тесты показывают, что современные всесезонные модели от крупных компаний, например, Continental AllSeasonContact 2 или Goodyear Vector 4Season, демонстрируют неплохие результаты на мокрой дороге или снегу, но часто имеют слабую устойчивость к аквапланированию или посредственные тормозные свойства на сухом асфальте по сравнению с летними аналогами.
Всепогодные шины: шаг вперед в универсальности
Всепогодные шины — это эволюция всесезонок. Они созданы для тех, кто живет в регионах с реальной зимой, пусть и не такой суровой, как в Заполярье, но с устойчивыми минусовыми температурами и снегопадами.
У всепогодных шин, как правило, более глубокая «ёлочка» или V-образный направленный рисунок с множеством ламелей, которые эффективно работают в снежной каше и на укатанном снегу.
Но главное их отличие — состав. В резиновую смесь добавляют компоненты, характерные для зимних шин, что позволяет им сохранять эластичность при гораздо более низких температурах (до -15...-20 °C). Что подтверждается значком 3PMSF на боковине. Именно этот символ разрешает их использование в странах, где зимняя резина обязательна по закону.
Плюсы:
- Настоящая всесезонность. Они уверенно чувствуют себя как летом в дождь, так и зимой при умеренном морозе.
- Безопасность в межсезонье. Идеальный вариант для осени и весны, когда погода нестабильна: утром может быть гололёд, днём — лужи.
- Легальность. Наличие 3PMSF означает, что шина прошла тесты на зимнее сцепление и её применение зимой законно.
Минусы:
- Цена. Качественные всепогодные шины, например, Michelin CrossClimate 2, стоят заметно дороже многих всесезонных аналогов.
- Ограничения. Они не заменят профессиональную «зиму» с шипами на чистом льду или «липучку» в сильные морозы. В жаркое лето (+30 °C и выше) они будут мягче летних, что приведёт к более быстрому износу и вялой управляемости при агрессивной езде.
Всесезонные шины vs Всепогодные шины
Чтобы наглядно увидеть разницу, достаточно взглянуть на сравнительные характеристики:
Всесезонные шины
- Маркировка — M+S (как правило).
- Рабочая температура — от -5 °C до +30 °C.
- Состав резины — твёрдая летняя основа.
- Сцепление на снегу — между слабым и средним.
- Тормозной путь на снегу (с 30 км/ч)— 20–28 м.
- Реакция на жару — умеренный износ.
- Законодательство* — не везде признаются зимними.
Всепогодные шины
- Маркировка — 3PMSF.
- Рабочая температура — от -15 °C до +30 °C.
- Состав резины — ближе к зимней, эластичная на морозе.
- Сцепление на снегу — между средним и хорошим.
- Тормозной путь на снегу (с 30 км/ч) — 15–20 м.
- Реакция на жару — повышенный износ при агрессивной езде.
- Законодательство* — признаются зимними во многих странах.
*В России законодательные нормы разрешают использовать зимой как шины с маркировкой 3PMSF, так и M+S.
Примеры доступных на российском рынке всесезонных и всепогодных шин
Michelin CrossClimate 2. Эти шины стабильно занимают верхние строчки рейтингов. Они демонстрируют отличное сцепление на сухом асфальте (короткий тормозной путь), уверенное поведение на мокрой дороге и очень достойные результаты на снегу, не уступая базовым зимним шинам. В тестах они показывают великолепную управляемость и низкий износ.
Continental AllSeasonContact 2. Хороший пример современной всесезонной шины. Показывает убедительные результаты на снегу и мокрой трассе, отличается топливной экономичностью. Однако, как и многие компромиссные варианты, может иметь слабую устойчивость к аквапланированию.
Hankook Kinergy 4S2 H750. Эти всепогодные шины с маркировкой 3PMSF ориентированы на регионы с не слишком суровой зимой. Они хорошо ведут себя на мокром асфальте, обеспечивают комфортную езду и обладают прочным каркасом, устойчивым к порезам и грыжам. Однако на снегу и льду их эффективность ниже, чем у специализированных зимних шин, и водителям в более северных регионах стоит быть осторожнее.
Pirelli Scorpion Verde All Season. Эта шина хорошо подходит для тёплого времени года, слякоти, дождя и даже лёгкого снега, но для серьёзной снежной зимы с устойчивыми морозами она не предназначена. Многие магазины позиционируют эту модель как «летнюю с расширенными возможностями» или шину для межсезонья.
Westlake Z401 All Season Elite — типичный представитель всесезонных шин для «европейской зимы»: дождя, слякоти и небольшого снега. V-образный рисунок протектора помогает уверенно чувствовать себя на мокрой дороге и при резких манёврах. В южных регионах России, где снежный покров — редкость, а столбик термометра зимой колеблется около нуля, эти китайские шины станут разумным компромиссом между ценой и безопасностью.
Как правильно выбрать шины: практическое руководство
Итак, что же выбрать? Ответ зависит от трех факторов: географии проживания, стиля вождения и бюджета.
Оцените климат вашего региона
- Южные регионы с мягкой зимой (температура редко ниже -5...-10 °C, снег выпадает и быстро тает). Вам вполне может хватить качественных всесезонных шин. Они спасут от внезапного снегопада и слякоти.
- Средняя полоса с вполне устойчивой зимой и морозами до -15...-20 °C. Для таких условий вполне подойдут всепогодные шины с маркировкой 3PMSF. Они обеспечат безопасность и комфорт в течение всего года.
- Северные регионы и Сибирь (суровые морозы, гололёд). Универсальные шины не подойдут. Необходимы комплект качественной зимней резины (шипы или «липучка») и летний комплект.
Определите стиль вождения
- Если вы предпочитаете спокойную, размеренную езду по городу и трассам, всепогодные шины — ваш выбор.
- Если вы любите динамичное вождение, частые перестроения и высокие скорости, лучше иметь два комплекта сезонной резины. Летние шины обеспечат максимальное сцепление и остроту реакций на горячем асфальте, а зимние — безопасность на льду.
Изучите маркировку
Не верьте только надписи M+S. Ищите на боковине значок 3PMSF, если планируете ездить зимой.
Изучайте результаты независимых тестов
Не доверяйте безоговорочно описаниям на сайтах производителей. Рекламные материалы часто преувеличивают достоинства и умалчивают о недостатках. Ищите результаты испытаний в авторитетных автомобильных изданиях (таких как «За рулём», «Авторевю», AutoBild, ADAC, Tyre Reviews и другие). В тестах шины проверяют в равных условиях, и вы увидите реальную картину: какая модель действительно лучше тормозит на мокрой дороге, а какая — на снегу, у какой выше риск аквапланирования, а какая самая шумная. Сравнив 3-4 модели в тестах, вы сделаете осознанный выбор, а не купите «кота в мешке».
Не экономьте на безопасности
Покупка дешёвых всесезонных шин неизвестных брендов — это лотерея. Результаты тестов показывают, что бюджетные модели могут иметь приемлемые результаты на снегу, но проваливаться в торможении на мокрой дороге, что смертельно опасно.
Помните о давлении и износе. Любые шины чувствительны к потере давления. Регулярно его проверяйте. Также критически важна глубина протектора: для безопасной езды зимой она должна быть не менее 4 мм.
Заключение
Всесезонные и всепогодные шины — это не маркетинговые уловки, а разные технологии, решающие разные задачи. Всесезонка — это экономичный вариант для тёплого климата с редкими снегопадами и слабыми морозами. Всепогодные (с маркировкой 3PMSF) — это современное инженерное решение для круглогодичной безопасной эксплуатации в регионах с умеренной зимой. Проанализируйте свои условия, изучите тесты и сделайте выбор в пользу безопасности, а не ложной экономии.