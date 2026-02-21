Всесезонные и всепогодные шины: в чём разница и подходят ли они для России

В иностранной автомобильной прессе в последние годы всё чаще публикуются тесты так называемых всепогодных шин. Уверены, многие из вас даже не слышали о такой классификации. Мы решили разобраться в терминах и характеристиках, а заодно выяснить, отличаются ли всепогодные покрышки от привычных нам всесезоннных и есть ли от них хоть какой-то толк в условиях нашего климата.

© Kim Kuperkova/Shutterstock

Путаница в терминах: All-Season и All-Weather

Часто можно услышать, как «всесезонки» называют панацеей для любого климата. Это распространённое заблуждение. К примеру, в США под термином all-season часто понимаются шины, которые в Европе или России приравниваются к летним с улучшенным отводом воды. Они рассчитаны на мягкую, почти бесснежную зиму.

Скажем сразу, покрышки категории all-weather — другие. И сертификационный знак на боковине в виде снежинки на фоне трёх гор носят за более высокий уровень сцепления в зимних кондициях. А теперь обо всём подробнее.

Всесезонные шины: компромисс для умеренного климата

Классические всесезонные шины — это попытка найти золотую середину. Они созданы для эксплуатации при температурах от -5 °C до +30 °C.

Резиновая смесь у них достаточно жёсткая, чтобы не «плыть» летом, но при этом более эластичная, чем чисто летняя, чтобы не дубеть при лёгких заморозках. Рисунок протектора средней глубины, часто с универсальными ламелями.

Плюсы:

Экономия. Вы покупаете один комплект и не тратитесь на сезонную замену и хранение.

Вы покупаете один комплект и не тратитесь на сезонную замену и хранение. Умеренная эффективность. Они неплохо ведут себя в городе при стандартной погоде: дождь, сухой асфальт, лёгкий снежок.

Минусы:

Главный недостаток — «ни рыба, ни мясо». Это всегда компромисс. В жару они могут быть мягковаты, что увеличивает износ и ухудшает управляемость. В настоящий мороз они дубеют, а на льду и плотном снегу проигрывают даже недорогим зимним шинам.

— «ни рыба, ни мясо». Это всегда компромисс. В жару они могут быть мягковаты, что увеличивает износ и ухудшает управляемость. В настоящий мороз они дубеют, а на льду и плотном снегу проигрывают даже недорогим зимним шинам. Маркировка M+S. Наличие надписи M+S (Mud and Snow — грязь и снег) не гарантирует безопасность зимой. Эта маркировка говорит лишь о геометрии протектора, а не о составе резины.

Тесты показывают, что современные всесезонные модели от крупных компаний, например, Continental AllSeasonContact 2 или Goodyear Vector 4Season, демонстрируют неплохие результаты на мокрой дороге или снегу, но часто имеют слабую устойчивость к аквапланированию или посредственные тормозные свойства на сухом асфальте по сравнению с летними аналогами.

© Continental AG

Всепогодные шины: шаг вперед в универсальности

Всепогодные шины — это эволюция всесезонок. Они созданы для тех, кто живет в регионах с реальной зимой, пусть и не такой суровой, как в Заполярье, но с устойчивыми минусовыми температурами и снегопадами.

У всепогодных шин, как правило, более глубокая «ёлочка» или V-образный направленный рисунок с множеством ламелей, которые эффективно работают в снежной каше и на укатанном снегу.

Но главное их отличие — состав. В резиновую смесь добавляют компоненты, характерные для зимних шин, что позволяет им сохранять эластичность при гораздо более низких температурах (до -15...-20 °C). Что подтверждается значком 3PMSF на боковине. Именно этот символ разрешает их использование в странах, где зимняя резина обязательна по закону.

Плюсы:

Настоящая всесезонность. Они уверенно чувствуют себя как летом в дождь, так и зимой при умеренном морозе.

Они уверенно чувствуют себя как летом в дождь, так и зимой при умеренном морозе. Безопасность в межсезонье. Идеальный вариант для осени и весны, когда погода нестабильна: утром может быть гололёд, днём — лужи.

Идеальный вариант для осени и весны, когда погода нестабильна: утром может быть гололёд, днём — лужи. Легальность. Наличие 3PMSF означает, что шина прошла тесты на зимнее сцепление и её применение зимой законно.

Минусы:

Цена. Качественные всепогодные шины, например, Michelin CrossClimate 2, стоят заметно дороже многих всесезонных аналогов.

Качественные всепогодные шины, например, Michelin CrossClimate 2, стоят заметно дороже многих всесезонных аналогов. Ограничения. Они не заменят профессиональную «зиму» с шипами на чистом льду или «липучку» в сильные морозы. В жаркое лето (+30 °C и выше) они будут мягче летних, что приведёт к более быстрому износу и вялой управляемости при агрессивной езде.

© Michelin

Всесезонные шины vs Всепогодные шины

Чтобы наглядно увидеть разницу, достаточно взглянуть на сравнительные характеристики:

Всесезонные шины

Маркировка — M+S (как правило).

M+S (как правило). Рабочая температура — от -5 °C до +30 °C.

от -5 °C до +30 °C. Состав резины — твёрдая летняя основа.

твёрдая летняя основа. Сцепление на снегу — между слабым и средним.

между слабым и средним. Тормозной путь на снегу (с 30 км/ч)— 20–28 м.

20–28 м. Реакция на жару — умеренный износ.

умеренный износ. Законодательство* — не везде признаются зимними.

Всепогодные шины

Маркировка — 3PMSF.

3PMSF. Рабочая температура — от -15 °C до +30 °C.

от -15 °C до +30 °C. Состав резины — ближе к зимней, эластичная на морозе.

ближе к зимней, эластичная на морозе. Сцепление на снегу — между средним и хорошим.

между средним и хорошим. Тормозной путь на снегу (с 30 км/ч) — 15–20 м.

15–20 м. Реакция на жару — повышенный износ при агрессивной езде.

повышенный износ при агрессивной езде. Законодательство* — признаются зимними во многих странах.

*В России законодательные нормы разрешают использовать зимой как шины с маркировкой 3PMSF, так и M+S.

Примеры доступных на российском рынке всесезонных и всепогодных шин

Michelin CrossClimate 2. Эти шины стабильно занимают верхние строчки рейтингов. Они демонстрируют отличное сцепление на сухом асфальте (короткий тормозной путь), уверенное поведение на мокрой дороге и очень достойные результаты на снегу, не уступая базовым зимним шинам. В тестах они показывают великолепную управляемость и низкий износ.

Continental AllSeasonContact 2. Хороший пример современной всесезонной шины. Показывает убедительные результаты на снегу и мокрой трассе, отличается топливной экономичностью. Однако, как и многие компромиссные варианты, может иметь слабую устойчивость к аквапланированию.

Hankook Kinergy 4S2 H750. Эти всепогодные шины с маркировкой 3PMSF ориентированы на регионы с не слишком суровой зимой. Они хорошо ведут себя на мокром асфальте, обеспечивают комфортную езду и обладают прочным каркасом, устойчивым к порезам и грыжам. Однако на снегу и льду их эффективность ниже, чем у специализированных зимних шин, и водителям в более северных регионах стоит быть осторожнее.

Pirelli Scorpion Verde All Season. Эта шина хорошо подходит для тёплого времени года, слякоти, дождя и даже лёгкого снега, но для серьёзной снежной зимы с устойчивыми морозами она не предназначена. Многие магазины позиционируют эту модель как «летнюю с расширенными возможностями» или шину для межсезонья.

Westlake Z401 All Season Elite — типичный представитель всесезонных шин для «европейской зимы»: дождя, слякоти и небольшого снега. V-образный рисунок протектора помогает уверенно чувствовать себя на мокрой дороге и при резких манёврах. В южных регионах России, где снежный покров — редкость, а столбик термометра зимой колеблется около нуля, эти китайские шины станут разумным компромиссом между ценой и безопасностью.

© Marharyta Manukha/Shutterstock

Как правильно выбрать шины: практическое руководство

Итак, что же выбрать? Ответ зависит от трех факторов: географии проживания, стиля вождения и бюджета.

Оцените климат вашего региона

Южные регионы с мягкой зимой (температура редко ниже -5...-10 °C, снег выпадает и быстро тает). Вам вполне может хватить качественных всесезонных шин. Они спасут от внезапного снегопада и слякоти.

(температура редко ниже -5...-10 °C, снег выпадает и быстро тает). Вам вполне может хватить качественных всесезонных шин. Они спасут от внезапного снегопада и слякоти. Средняя полоса с вполне устойчивой зимой и морозами до -15...-20 °C. Для таких условий вполне подойдут всепогодные шины с маркировкой 3PMSF. Они обеспечат безопасность и комфорт в течение всего года.

и морозами до -15...-20 °C. Для таких условий вполне подойдут всепогодные шины с маркировкой 3PMSF. Они обеспечат безопасность и комфорт в течение всего года. Северные регионы и Сибирь (суровые морозы, гололёд). Универсальные шины не подойдут. Необходимы комплект качественной зимней резины (шипы или «липучка») и летний комплект.

Определите стиль вождения

Если вы предпочитаете спокойную, размеренную езду по городу и трассам, всепогодные шины — ваш выбор.

Если вы любите динамичное вождение, частые перестроения и высокие скорости, лучше иметь два комплекта сезонной резины. Летние шины обеспечат максимальное сцепление и остроту реакций на горячем асфальте, а зимние — безопасность на льду.

Изучите маркировку

Не верьте только надписи M+S. Ищите на боковине значок 3PMSF, если планируете ездить зимой.

Изучайте результаты независимых тестов

Не доверяйте безоговорочно описаниям на сайтах производителей. Рекламные материалы часто преувеличивают достоинства и умалчивают о недостатках. Ищите результаты испытаний в авторитетных автомобильных изданиях (таких как «За рулём», «Авторевю», AutoBild, ADAC, Tyre Reviews и другие). В тестах шины проверяют в равных условиях, и вы увидите реальную картину: какая модель действительно лучше тормозит на мокрой дороге, а какая — на снегу, у какой выше риск аквапланирования, а какая самая шумная. Сравнив 3-4 модели в тестах, вы сделаете осознанный выбор, а не купите «кота в мешке».

Не экономьте на безопасности

Покупка дешёвых всесезонных шин неизвестных брендов — это лотерея. Результаты тестов показывают, что бюджетные модели могут иметь приемлемые результаты на снегу, но проваливаться в торможении на мокрой дороге, что смертельно опасно.

Помните о давлении и износе. Любые шины чувствительны к потере давления. Регулярно его проверяйте. Также критически важна глубина протектора: для безопасной езды зимой она должна быть не менее 4 мм.

© Igor Link/Shutterstock

Заключение

Всесезонные и всепогодные шины — это не маркетинговые уловки, а разные технологии, решающие разные задачи. Всесезонка — это экономичный вариант для тёплого климата с редкими снегопадами и слабыми морозами. Всепогодные (с маркировкой 3PMSF) — это современное инженерное решение для круглогодичной безопасной эксплуатации в регионах с умеренной зимой. Проанализируйте свои условия, изучите тесты и сделайте выбор в пользу безопасности, а не ложной экономии.