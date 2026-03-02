Тачскрин за недорого: как выбрать современную мультимедиа в авто

Средний возраст автомобиля в России достиг 15,5 лет. При должном уходе машины даже в солидном возрасте могут быть надёжны и безопасны, однако по части электроники, салонного оборудования и развлекательных систем всё равно будут выглядеть блекло на фоне более современных машин. Сегодня даже бюджетные модели оснащены головными устройствами с большими тачскринами с навигацией, поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto и множеством других опций. Но есть решения, которые позволяют даже пожилую иномарку наделить подобными функциями. «Рамблер/авто» рассказывает, как правильно подойти к модернизации мультимедийных возможностей своей машины до современного уровня.

При желании и наличии небольшого бюджета даже в старенькой машине можно заполучить примерно тот же набор мультимедийных опций, что и в современном автомобиле. Но для реализации недостаточно одних лишь денег, важно держать в голове ряд нюансов.

Установочные места для автомагнитол и мультимедиек бывают двух типов: 1 DIN (180 х 50 мм) и 2 DIN (180 х 100 мм). Установить двухдиновое устройство в однодиновую нишу нельзя. Наоборот — возможно, но с применением специального переходника.

Если ваша машина не оснащена климат-контролем, борткомпьютером, видеокамерами и тому подобными опциями, нет смысла приобретать головное устройство, способное всё это оборудование поддерживать. Хотя вполне можно дооснастить своё авто камерой заднего вида и подключить к новому головному устройству.

Магнитолы 1 DIN начального уровня обладают минимальным набором опций. Например, у них редко встречается модуль Wi-Fi, позволяющий связать устройство со смартфоном.

Тачскрины есть преимущественно у дорогих 1 DIN устройств, монитор которых после монтажа смотрится, словно его «прилепили» к центральной консоли. Существуют также модели 1 DIN-устройств с выдвижным экраном.

Тачскрины 2 DIN мультимедийных устройств в силу их физических размеров имеют диагональ не более 7 дюймов — если мы говорим о моделях, встраиваемых в центральную консоль «заподлицо». Аппараты с выступающим экраном могут похвастаться и 10–12-дюймовыми тачскринами.

Даже не особо дорогие 2 DIN-устройства предлагают порой широкий набор опций, таких как: Apple CarPlay, Android Auto, ГЛОНАСС/GPS-модуль, поддержка Bluetooth и Wi-Fi, USB-разъёмы разных стандартов, слоты для SD-карт, видеовходы для внешних камер и прочее.

Если для вас важно качество воспроизведения аудио в машине, отдайте предпочтение более мощному мультимедийному головному устройству — при прочих равных, разумеется. Кроме того, учитывайте количество динамиков, уже установленных в машине: количество аудиовыходов на новой магнитоле должно им соответствовать.

Что почём: 1 DIN

1 DIN-устройства представлены преимущественно в бюджетном сегменте. Аппарат с USB-входом, Bluetooth-модулем и цветным LED-монитором можно приобрести по цене от 1 500 рублей.

Самые доступные магнитолы из числа встраиваемых в 1 DIN гнездо, но с 7-дюймовым тачскрином, операционной системой Android, Wi-Fi- и GPS-модулями, а также с возможностью подключить камеру заднего вида, предлагаются на маркетплейсах по цене примерно от 7 000 рублей.

Ценители высококлассных дорогих головных 1 DIN-устройств от известных брендов (с мощными процессорами, 9-дюймовыми тачскринами, Apple CarPlay, Android Auto и прочими опциями) должны быть готовы к ценам, приближающимся порой к 300 тысячам рублей.

Что почем: 2 DIN

Большинство 2 DIN-устройств можно разделить на:

Штатные, то есть изготовленные для конкретной модели авто.

Так называемые «базовые» — их ставят в штатное место с использованием переходной рамки. Выглядит такой монтаж почти как штатное устройство.

Универсальные — устанавливают в имеющееся 2 DIN-гнездо, не заботясь об эстетической составляющей.

Наиболее доступные среди них — «универсальные». Цены за самые простые устройства от малоизвестных китайских производителей стартуют от 3 500–4 000 рублей. Стоимость подобной медиасистемы от известных брендов находится в диапазоне от 40 до 120 тысяч рублей.

Присматриваясь к мультимедиа «базового» типа, следует рассчитывать на цены, которые начинаются от 15 000 рублей и выше. Однако важно учитывать, что нужное сочетание рамки и устройства можно найти не для любой модели авто.

Штатные головные устройства подбираются по фирменным каталогам для каждой модели. И разброс цен в данном случае может быть просто гигантский. Например, от менее чем 8 000 рублей за мультимедийку для Hyundai Solaris 2015 года до, скажем, 115 000 рублей за более современное головное устройство для Mercedes S-class W222 того же года выпуска.

Вывод

Максимально приблизить мультимедийное оснащение своей неновой машины к уровню современных легковушек можно: рынок предлагает устройства практически на любой вкус и кошелек.

Планируя такого рода тюнинг, следует учесть, во-первых, какое оборудование уже установлено на автомобиле и, во-вторых, какой дополнительной электроникой вы хотели бы оснастить ТС благодаря появлению нового головного устройства.

Стоимость самого головного устройства может в некоторых случаях оказаться сопоставима с ценой работ по его инсталляции в машину. Особенно если речь идёт об оборудовании из нижнего ценового сегмента.