Водителям приготовиться: с 1 марта вступили в силу важные изменения

Сегодня, 1 марта 2026 года, вступили в силу сразу несколько новых правовых актов, непосредственно влияющих на жизнь автомобилистов. Ещё несколько могут заработать до конца этой весны. «Рамблер/авто» рассказывает о всех нюансах законодательных нововведений.

В такси теперь смогут работать только отечественные авто

В первый день весны 2026 года вступает в силу так называемый «закон о такси», который накладывает запрет на использование импортных машин в пассажирских перевозках. При этом все подобные автомобили, уже работающие на момент 1 марта, продолжат трудиться на линиях пока не выйдут из строя или не будут списаны.

Начиная с сегодняшнего дня в специальные реестры региональных перевозчиков такси можно будет вносить лишь локализованные в России модели из специального списка, формируемого Минпромторгом.

Пока точно известно о наличии в нём следующих авто:

Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel)

УАЗ («Патриот», «Хантер»)

Sollers (SP7)

Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE)

Voyah (Free, Dream, Passion)

«Москвич» (3, 3е, 6, 8).

В начале февраля Минпромторг сообщил, что список будет расширен и новый перечень моделей уже фактически сформирован. Однако до сегодняшнего дня этот документ так и не был опубликован. Тем не менее, в прессу начала просачиваться неофициальная информация о том, что список пополнят автомобили брендов Haval, Solaris и Tenet, а также некоторые модели, выпускающиеся на калининградском «Автоторе».

Кроме того, представители возрождённого бренда «Волга» заявили, что их новые модели также могут быть допущены к работе в пассажирских перевозках, так как соответствуют закону о локализации.

Обучение в автошколах — по-новому

С сегодняшнего дня заработали новые правила обучения в автошколах, которые будут действовать до 2032 года. Согласно им, количество часов практики для категории «В» будет увеличено, а теорию разрешат преподавать дистанционно.

Главные нововведения в правила обучения в автошколах, которые вступили в силу с 1 марта 2026:

При обучении водителей на категорию «В» увеличивается количество часов, отведённых на практическое вождение — с 38 до 42.

Для желающих учиться на права категории C и D, а также для таксистов (категория B) появится возможность обучаться не в автошколах, а «в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы». То есть на базе автопарков, таксопарков и автокомбинатов, имеющих соответствующие условия.

Теорию в автошколах можно будет изучать дистанционно с использованием специального программного обеспечения. Оно должно поддерживать коммуникацию преподавателя и ученика, а также фиксировать посещаемость и успеваемость курсанта. Кроме того, полностью изменится курс по оказанию первой помощи при ДТП. В теорию добавятся правила взаимодействия с участниками дорожного движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, порядок использования электронных документов, например цифровых прав или полиса ОСАГО. Учебный курс также будет дополнен вопросами опасного вождения.

Новые правила регистрации авто в ГИБДД

С 1 марта 2026 года в России заработали и новые правила регистрации автомобилей в ГИБДД.

Раньше для постановки автомобиля на учёт в ГАИ нужно было предъявить инспектору оформленный на ТС полис ОСАГО. Теперь этого не требуется. Нововведение упрощает процесс оформления купленного авто, но не отменяет обязанности нового автовладельца застраховать свежеприобретённую машину в системе ОСАГО.

До недавних пор человек, продавший машину, имел возможность прекратить её регистрацию в ГИБДД не ранее, чем через десять дней после даты сделки. Этот нюанс мог создать конфликт с новыми покупателями, которые, по сути, могли безнаказанно нарушать ПДД в течение данного периода. Ведь до момента официальной перерегистрации машины в ГИБДД штрафы приходят на имя предыдущего владельца. Теперь старый владелец автомобиля может прекратить регистрацию машины в ГАИ на своё имя в день подписания договора купли-продажи с новым хозяином.

Новая проверка для водителей

Работодатели теперь могут принудительно направить на осмотр психиатра работника-водителя. Такую возможность ему обеспечивают вступающие в силу поправки в приказ Минздрава от 2 июля 2025 года № 392н. Там, в частности, сказано:

«В случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров … признаков психического расстройства, работник направляется работодателем для прохождения освидетельствования».

Новый механизм принудительного направления работника в психдиспансер касается профессий из «Перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств», утверждённого постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2349. И профессия «водитель» значится в нём одной из первых.

Повышение утильсбора на некоторые категории авто

С 1 апреля 2026 года может вступить в силу постановление Правительства (разработано Минпромторгом), которое полностью прикроет лазейки для ввоза относительно дешёвых иномарок в Россию через некоторые страны ЕАЭС. Оно коснётся преимущественно ввоза легковых машин через Киргизию и Республику Беларусь.

Как экономят на ввозе иномарок через Киргизию

При этой схеме сначала автомобиль попадает на киргизскую таможню по так называемому «таможенно-приходному ордеру» (ТПО). Данный механизм позволяет задекларировать ТС по минимальной цене. Благодаря чему для расчёта размера таможенной пошлины используется метод «по объёму двигателя». В результате платёж на киргизской таможне оказывается чуть ли не в 2 раза ниже, чем платёж на российской таможне при ввозе точно такой же машины в РФ напрямую. Ведь у нас таможенники считают его не «по кубикам», а исходя из рыночной стоимости авто. При этом машина, растаможенная в стране ЕАЭС (в данном случае в Киргизии), считается растаможенной и для России.

Для новых машин (возрастом до трёх лет) среднего класса (например, Toyota RAV4, Kia Sportage, Mazda CX-5 и т.д.) экономия на растаможке в Киргизии может достигать 1–1,2 миллиона рублей — в зависимости от модели и комплектации.

Как экономят на ввозе иномарок через Белоруссию

По белорусским законам многодетные родители, инвалиды и некоторые другие категории граждан имеют право на 50% скидки при уплате таможенной пошлины за импортируемое авто. Пользуясь этим, они приобретают за рубежом машину на своё имя, но на деньги заказчика (российской компании или физлица).

Далее автомобиль проходит таможенную очистку на белорусской таможне — с уплатой половины положенных сборов. И, как и в «киргизском» случае, оказывается на единой с Россией таможенной территории ЕАЭС. Затем машина формально (по бумагам) перепродаётся российскому заказчику. После чего её можно ставить на учёт в ГИБДД без каких-либо таможенных платежей.

Такой путь, как правило, применяется для импорта дорогих машин из Европы. Ведь чем дороже автомобиль, тем он выгоднее его «таможить» с соседней республике, нежели везти напрямую в РФ.

Как «прикроют» эти лазейки

Заметим, что при любом маршруте (и через Киргизию, и через Белоруссию) при пересечении российской таможенной границы за машину также платится утилизационный сбор.

Планируется, что с 1 апреля 2026 года для таких ТС он будет рассчитываться не только исходя из объёма двигателя и мощности, но и с учётом своего рода «добавки».

Отечественная таможня начнёт сравнивать фактическую величину уплаченного в той же Киргизии или Белоруссии таможенного сбора за машину с суммой, которую бы начислили её импортёру при прямом ввозе ТС в Россию. Если обнаружат разницу — потребуют доплатить «сэкономленное» в российскую казну. В форме «прибавки» к стандартному утильсбору.

Платный въезд в центр столицы

С 1 марта 2026-го заработает закон, с помощью которого столичные власти получат право устанавливать плату за проезд по разным районам города.

До последнего времени российское законодательство требовало, чтобы при введении платы за проезд по любой дороге власти обеспечили для всех желающих автомобилистов бесплатный альтернативный маршрут. Отныне это правило отменяется для «автомобильных дорог и (или) их участков, расположенных на территории города Москвы или федеральной территории "Сириус"». Что даёт возможность местным властям проезд по любым магистралям в их границах сделать платным.

