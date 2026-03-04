Проверка автомобиля после зимы: какие узлы и агргегаты требуют особого внимания

Зима весьма справедливо считается одним из самых тяжелых периодов эксплуатации автомобиля. С её окончанием и началом первой оттепели многие узлы и агрегаты автомобиля требуют внимания и обслуживания. «Рамблер/авто» рассказывает, на что обратить внимание в ходе с началом весны.

Кузов

Как правило, первым в списке требующих контроля мест располагается кузов. Еще же: автовладельцы на протяжении всей зимы ежедневно наблюдали как машина буквально купалось в солевых ваннах из противогололедных реагентов. Увы, такая агрессивная среда не проходит бесследно. Важно осмотреть машину после тщательной мойки. Что делать если обнаружили на ЛКП несколько новых рыжих точек. Просто принять информацию к сведению – не выход. Незначительные сколы и царапины можно отполировать при помощи качественной актокосметики. Если очаги коррозии более серьёзные, то имеет смысл обратиться в специализированную мастерскую для профессиональной обработки проблемных мест антикорразиоными материалами или даже локальной окраски поврежденных деталей.

Двигатель

Другой важный узел – двигатель. В современных моторах имеется немало пластиковых и резинотехнических элементов: патрубков, уплотнений и прочего. Зимой все эти детали постоянно испытывали температурные «качели»: от глубокого «минуса» во время стоянки на улице до прогрева на десятки градусов Цельсия выше ноля при работе ДВС. Такие перепады способствуют потере эластичности и, в конечном счёте, растрескиванию как пластика, так и резины. Что в итоге приводит к потере герметичности систем смазки и охлаждения двигателя. Поэтому весной следует внимательно изучить видимую часть подкапотного пространства на предмет протечек, а также, по возможности, заглянуть под машину, чтобы убедиться, что и снизу у неё всё сухо.

Трансмиссия

Коробка передач весной также требует внимания. В особенности, вариаторы или роботизированные трансмиссии. Оба эти типа этих КП довольно чувствительны к перегреву и не любят интенсивного буксования. А зимой, особенно снежной как в этом году, буксовать машинам приходится порой подолгу. Кроме того, на ресурсе таких узлов (в особенности вариатора), отрицательно сказывается и работа в непрогретом состоянии. Поэтому по окончании зимы рекомендуем провести внеплановую диагностику коробок передач и при необходимости, обслужить их.

Кондиционер

Система кондиционирования весной так же требует внимания, несмотря на то, что зимой ею не пользовались. Но именно после простоя следует проверить «кондей» на работоспособность, поскольку хладогент не циркулировал по системе длительный период. По этой причине уплотнительные элементы могли потерять эластичность за зиму. В этом случае системе потребуетя перезаправка, а , возможно, даже замена потрескавшихся уплотнений.

Кроме того, за время зимы испаритель кондиционера мог получить повреждения от летящих с дороги камней, и также потерять герметичность. Выявить и устранить причины возможной неработоспособности климатической системы лучше все-таки весной. А не решать подобные проблемы в авральном режиме, когда на улице наступит жаркая погода.

Аккумулятор

Стартерная батарея в холодные месяцы также изрядно потрудилась – особенно во время утренних пусков мотора. Весной её следует, как минимум, внимательно осмотреть. Если на АКБ появились следы подтекания электролита, то это верный признак для её скорой замены.

Кроме того, за зиму на клеммах мог образоваться белый налёт – продукт их окисления. А корпус аккумулятора наверняка покрылся за это время слоем грязи. Она тоже способствует ускоренному саморазряду. А загрязненные и окислившиеся клеммы мешают батарее принимать и отдавать электроэнергию. Поэтому следует очистить и поверхность корпуса батареи, и его клеммы от грязи и окислов.

Электрика и проводка

Зимняя соль и сырость не добавляют здоровья и автоэлектрике. Основной негативный фактор – коррозия контактов. Пожалуй, наиболее подвержены ей всевозможные разъемы и проводка. В более простом случае контакт сгнивает и электрическое соединение в нем полностью пропадает. В результате мы имеем погасший световой прибор, не работающий датчик или что-то в этом роде. Такого рода неисправность относительно просто локализовать и устранить.

Хуже, когда в корродировавшем разъеме электрический контакт прерывается не полностью. Возросшее в нём из-за окислов электрическое сопротивление может, например, понизить уровень напряжения, подаваемого на какой-нибудь датчик или от него. Или исказить команду от электронного блока управления. В подобных случаях автовладелец сталкивается с загадочными «глюками» той или иной системы автомобиля. Которые могут проявляться время от времени, высвечивая, на приборной панели ту или иную «неисправность». Правильно диагностировать природу подобных проблем с машиной бывает достаточно сложно и не очень дешёво. Поэтому имеет смысл попытаться их предупредить.

Для этого с началом весны следует придирчиво проинспектировать все проводки и разъёмы, которые доступны для визуального осмотра, как в моторном отсеке, так и в салоне, и в багажнике. Если, например, у какого-то провода обнаружится повреждение изоляции, или разъем будет болтаться в своем посадочном месте либо окажется покрыт слоем окислов – не ждите, срочно отправляйтесь в СТО или обратитесь к профессиональному автоэлектрику. Пусть специалисты устранят не только проблему, но и в профилактических целях продиагностирует всю электросистему вашего авто.

Подвеска

Амортизаторы

Даже если машина ведёт себя на ходу как обычно, это не значит, что с амортизаторами все в порядке. Дело в том, что зимой им часто приходится работать в непрогретом состоянии, когда гидравлическая жидкость в них очень густая из-за низкой температуры и плохо проходит через клапаны. Регулярная езда в таких режимах может вывести из строя амортизаторы. Причем, водитель, эксплуатирующий машину каждый день, скорее всего, обратит внимание на проблему не сразу, так как демпфер выходит из строя не мгновенно. Более того, некоторые неопытные автомобилисты успевают привыкать к постепенным изменениям в его работе и уже не замечают станности при проезде неровностей. Так что весной самое время заглянуть под машину и осмотреть амортизаторы на предмет подтёков и при необходимости, заменить их.

Шарниры, рычаги, сайлент-блоки

Подняв машину на подъемник следует также проверить тяги и рычаги, выискивая разболтавшиеся элементы. А также визуально оценить их состояние. Внимание следует уделить и целостности пыльников, а также наличию подтёков смазки из шаровых. Ведь зимой под днищем оказывается всякое – от глыб льда и смерзшегося снега до притаившегося в сугробе бордюрного камня. К слову, точно так же иногда повреждаются и пыльники приводов колес. Их следует менять незамедлительно после обнаружения «пробоины», поскольку грязь, набившаяся в дорогостоящий механизм ШРУС влияет и на безопасность движения.

Главное

В машине после зимы следует осмотреть и проверить исправность:

Кузова на предмет очагов коррозии

Мотора

Аккумулятора

Узлов подвески.

